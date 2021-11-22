Kabarık ve Lezzetli Bir Pişi Yapmanın Püf Noktaları
Kızartmaya en çok yakışan, sabah kahvaltılarının en çok sevilen hamur işi pişiyi puf puf ve daha lezzetli yapmanın püf noktaları:
Pişi hamurunun yapımı sırasında kullandığınız yoğurt, sıvı yağ, su, sirke gibi tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kek yaparken de kullandığımız bu taktik, hamurunuzun doğru kıvama gelmesini sağlayacaktır. Ilık malzemeler, mayalı hamurunuzu kabartır, mayasız hamurunuzu puf puf yapar.
Hamurun fazla sert olması lezzeti etkileyecektir. Yumuşacık kabarmış bir hamur için çok fazla undan kaçının. Unu azar azar ekleyip hamuru yoğurarak kıvamı yakalayın. Baştan unu çok eklediğinizde azaltma şansınız olmayacaktır.