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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 14:06 | 

Kabarık ve Lezzetli Bir Pişi Yapmanın Püf Noktaları

Kızartmaya en çok yakışan, sabah kahvaltılarının en çok sevilen hamur işi pişiyi puf puf ve daha lezzetli yapmanın püf noktaları:

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1
Pişi hamurunun yapımı sırasında kullandığınız yoğurt, sıvı yağ, su, sirke gibi tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kek yaparken de kullandığımız bu taktik, hamurunuzun doğru kıvama gelmesini sağlayacaktır. Ilık malzemeler, mayalı hamurunuzu kabartır, mayasız hamurunuzu puf puf yapar.
2
Pişilerin içerisine fazla yağ çekmesini önlemek ve daha yumuşak bir hamur için hamurun içerisine yoğurt ve sirke katın. Bir diğer alternatif ise; soda. Soda, hamurunuzu kabartacak en önemli malzemedir.
3
Hamurun fazla sert olması lezzeti etkileyecektir. Yumuşacık kabarmış bir hamur için çok fazla undan kaçının. Unu azar azar ekleyip hamuru yoğurarak kıvamı yakalayın. Baştan unu çok eklediğinizde azaltma şansınız olmayacaktır.
4
Mayalı hamur yapmak, bekletmek istemiyorsanız hamurun içerisine kabartma tozu koyarak da kabarmasını sağlayabilirsiniz.
5
Düzgün şekilli pişiler istiyorsanız bardak altını hamuru kesmek için kullanın.
6
Bol ve kızgın yağda hamurlarınızı önlü, arkalı şekilde pişirin. Hızlıca pişecektir, ocakta bırakmamanızı öneririz. Kızardıktan sonra kevgirle pişilerinizi alın ve kâğıt havluyla fazla yağından arındırın. Dilerseniz pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz.
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