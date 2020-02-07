Japonya'dan turist olarak Adana'ya geldiler, elleriyle kebap ve içli köfte yaptılar

Adana kebabı dışında içli köftenin de tadına bakan Okabe ise, "Çok sevdim bu yemekleri, Adana kebabı çok meşhur olduğu için çok merak etmiştik. Bence yapımı biraz zor oldu ve aslında kömürü falan yakması Japonya’da zor olur, özel bir yere gitmek gerekir bunu yapmak için. İçli köftenin de çok lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Çok merak ediyordum. Nasıl yapılacağını hiç bilmiyordum ama bugün öğrendim. Yemekler harika, Japonya’da yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.