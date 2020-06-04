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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 19:10,

İzmir'in sokak lezzeti 'söğüş'e anne eli değdi

İzmir'de yaşayan Sennur Çetin (41), yöneticilik yaptığı firmadan ayrılarak, genellikle erkeklerin yaptığı söğüşçülük mesleğine başladı. 1 çocuk annesi Çetin, oğlu Furkan Çetin'in (21) de yardımıyla İzmir'in yöresel lezzeti söğüşü müşterilerine sunuyor.

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İzmir'in geleneksel sokak lezzetlerinden olan söğüş, kuzu kellesinin beyin, dil ve yanak bölümlerinden yapılıyor. Bu etler ince ince kıyılarak iyice baharatlanıyor ve taze yeşillik, soğan ile harmanlanarak lavaş arasında servis ediliyor. Bornova ilçesinde yaşayan Sennur Çetin de geçen yıl eylül ayında yöneticilik yaptığı firmadan ayrılarak sevdiği bu yiyeceği müşterilerine sunmaya karar verdi.

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Çetin, birçok söğüşçü dükkanının aksine farklı konsepte sahip bir dükkan açtı. 1998 yılında eşini trafik kazasında kaybetmesi sonucu tek başına büyüttüğü üniversite öğrencisi oğlu Furkan Çetin ile birlikte İzmir'in yöresel lezzeti söğüşü müşterilerine sunmaya başladı. Kadın söğüşçü olmadığını fark ederek ilgi duyduğu söğüşçülük mesleğini yapmaya karar verdiğini aktaran Sennur Çetin, "Uzun yıllar bir şirkette yöneticilik yaptım. İşimden ayrılmak istediğimde 'ne mesleği yapabilirim?' diye düşündüm ve söğüşçülüğe karar verdim.

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Söğüş, sağlıklı ve herkesin sevip yiyebileceği bir yiyecek bence. Araştırdığımda kadın söğüşçü olmadığını gördüm. 'Bir erkek yapabiliyorsa bir kadın neden yapamasın' diye düşündüm ve bu işe giriştim" dedi.

4BU MESLEK ANNEDEN OĞULA GEÇECEK
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'BU MESLEK ANNEDEN OĞULA GEÇECEK'

Çetin, dükkanının diğer söğüşçülere göre farklı bir konseptte olduğunu belirterek, "Çevremden çok takdir aldım. Söğüşçü olmaya karar verdiğimde özellikle ailem, 'söğüşçülük erkek mesleği sen onu nasıl yapacaksın?' dedi. Mutfağa girdim ve eğitimini aldım.

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Pembe bir dükkan açtım. Bir söğüşçü dükkanına göre çok renkli ve aksesuarlı bir dükkan oldu. İş yerimize kadınlar da rahatça geliyor. Hem yemeğini yiyorlar hem de onlarla sohbet ediyoruz" diye konuştu.

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Oğlunun desteğiyle bu işi yaptığını anlatan Çetin, "İşimizin tabi ki zorlukları da var. Sabah saat 10.00'dan gece saat 03.00'e kadar oğlumla birlikte çalışıyoruz. Oğlumun desteği olmasaydı bu işi yapamazdım. Birbirimize destekçi oluyoruz.

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Bu işte ikimizin de emeği var. Söğüşü hiç bilmezken burada benden öğrendi. Hani derler ya 'babadan oğula' diye bu da 'anneden oğula' geçecek bir meslek oldu oğlum için" dedi.

8ANNEMLE GURUR DUYUYORUM
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'ANNEMLE GURUR DUYUYORUM'

Annesinden söğüşçülüğü öğrendiğini söyleyen üniversite öğrencisi Furkan Çetin ise, "Anneme burada yardımcı oluyorum. Paket servisleri de yapıyorum.

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Söğüşçülüğü ondan öğrendim. Annemle gurur duyuyorum. Annem beni bu yaşa kadar yetiştirdi ve bu işi öğretti. Ona çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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