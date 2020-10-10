İzmir’in bombasına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı

“'İzmir bombasını nasıl geliştirebiliriz?' diye düşünürken haşhaşellayla deneme yapmaya başladık. Denemelerimizde sonra biz bu ürünü tutturduk ve satışa sunduk. Daha sonra müşterilerimizden olumlu tepkiler geldi. Biz bunu Afyon’un yöresel ürünü olarak yüzde 100 doğal haşhaş ezmesiyle yaptık. İçinde katkı maddesi olmayan bu ürünü Afyon halkına sunmaya başladık. Tamamen doğal İzmir bombasına büyük bir rakip olarak çıkarttık. 2020’de Afyon’un gastronomi şehri seçilmesine bizim de bir faydamız olsun diye böyle bir ürün yaptık. İnşallah Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olur.”