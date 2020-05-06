İzmir'de bu ramazanın favorisi geleneksel lezzetler

İzmirli Cemile Şimşek ise yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu dönemde evde kaldığı için farklı tarifler denediğini ifade etti. Daha önceleri evde yapamadıkları şeyleri yemek için sıklıkla dışarı çıktıklarını bu dönemde ise her şeyi evde yapmaya çalıştığını aktaran Şimşek, şöyle konuştu: "Pek çok yemeği hazır olarak dışarıdan alıyorduk, şu anda salgından dolayı evdeyiz ve hareketlerimiz azaldı buna paralel olarak da bir şeyler yapmak ihtiyacı duyuyoruz. Bu ihtiyaçlar bir yandan iş yükünü arttırırken diğer taraftan aslında hobi olarak ve zamanı verimli geçirmek için bir alternatif olarak çıkmaya başladık. Artık ev yemeklerini ve tatlılarını çok fazla tercih etmeye başladık. Şu anda hep evdeyiz ve her yemeği yapmaya çalışıyoruz. Geçenlerde lazanya canım çekti onu evde açarak yaptım."