İzmir bombasından sonra şimdi de Çanakkale bombası geliyor

Helvayla çikolatanın uyumunu beğenen Hülya Durmaz ise daha önce böyle bir lezzeti tatmadığını belirterek, "Çocukların da dikkatini çekecektir ve beğenerek yiyeceklerdir. İlk söylendiğinde ön yargıyla yaklaşmıştım. Ancak tadına bakınca çok beğendim. Herkesin tatmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.