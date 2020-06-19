İthali 360, yerlisi 160 TL'ye satılıyor! Olgunlaşınca "Ben oldum" diye haber veriyor

Çarkıfelek meyvesine yoğun talep olduğunu söyleyen Mete Apaydın, şöyle devam etti: "Bundan sonra da talebin çok aratacağını düşünüyoruz. Çünkü inanılmaz bir talep var. Sadece Türkiye içinde değil, dünyada çok büyük talep var. Türkiye için olmazsa olmaz fırsat bir meyve olacak. Güney Amerika’da, Güney Afrika’da üretildiği gibi burada da birinci kalite çarkıfelek üretmeniz mümkün."