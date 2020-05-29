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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:10,

İsteyene sade isteyene sütlü! Her damak zevkine göre bir şey var

Kahvenizi evde demlemek istiyor ve çekirdek ya da çekilmiş halde nereden kahve alabileceğinizi araştırıyorsanız Amazon.com.tr'den sizin için çok uygun seçenekler getirdik.

Bu bir ilandır.

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Kahvenizi evde demlemek istiyor ve çekirdek ya da çekilmiş halde nereden kahve alabileceğinizi araştırıyorsanız Amazon.com.tr'den sizin için çok uygun seçenekler getirdik.

2
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Yeldeğirmeni Kurukahvecisi'nin ürünü olan Carnaval Do Rio Filtre Kahve 250 gramlık paketlerde geliyor. İçi sert kahveleri sevenler için birebir.

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Kahve Akademisi'nin Honduras Finca La Mora ürünü 250 gramlık paketlerde öğütülmemiş halde satılıyor. Bal, erik, çiçeksi tatlar ve siyah üzüm notalarıyla bezeli bu kahve ağzının tadını bilenler için.

Amazon.com.tr’de incelemek ve satın almak için tıklayın.
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Mineiro Coffee Brezilya Yellow Bourbon Filtre Kahve sifon, v60, Chemex gibi birçok farklı demleme metodu için dilediğiniz gibi çekilebiliyor. Çikolata, karamel, tatlı badem ve hünnap aromaları taşıyan bu kahveyi beğeneceksiniz.

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Sheriff’s Coffee Factory'nin ürünü Costa Rica Tarrazu San Rafael, çikolata, tatlı kiraz ve sütlü karamel aromalarına sahip orta gövdeli bir kahve. Kahvenizi dilediğiniz şekilde çektirerek ya da çekirdek olarak alabilirsiniz.

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Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 250 gramlık vakumlu pakette geliyor. Yoğun aromalı Tchibo Gold Selection yüzde 20 Arabica, yüzde Robusta çekirdeklerinden oluşuyor.

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Cafe Salvador Schirmer Kaffee NaturMild Filtre Kahve 500 gramlık pakette geliyor. Geleneksel ustalık ve özenle öğütülen kahve paketinde aroma ve tazeliğini en az iki yıl koruyor.

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Kimbo Aroma Gold 100% Arabica Filtre Kahve 250 gramlık paketinde orta kavrulmuş, yoğun ve zengin aromayla geliyor. Arabica çekirdeklerinden hazırlanan bu kahve kendine has altın rengi ile dikkat çekiyor.

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Cafe Salvador Carraro Globo Arabica Çekirdek Kahve, gerçek bir İtalyan ristretto veya espresso için mükemmel, aynı zamanda lezzetli bir cappuccino, latte latte veya latte macchiato için harika bir başlangıç noktası.

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Lavazza Qualita Rossa 250 gram Filtre Kahve espresso makinası için ideal bir kahve. Yumuşak içimli bol köpüklü kahveyi sevenler bu ürünü mutlaka denemeli.

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Recon Coffee'nin Guatemala Antigua Yöresel Kahve Çekirdeği 250 gramlık paketlerle geliyor. Kavun aromasına sahip bu kahveyi dilediğiniz şekilde çektirip sipariş edebilirsiniz.

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Caffe Veronosi Oro Cream 1 kilogramlık pakette çekirdek halinde geliyor. Her çeşit demleme yöntemini kullanarak harika zengin kahve üretmek için kullanılabilen Caffe Veronosi, otantik İtalyan lezzeti arayanlara.

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İlly 125 gram Orta Kavrulmuş Toz Kahve de espresso sevenlerin favorisi olacak bir ürün. Yumuşak ve dengeli tadıyla her damağı tatmin eden bu kahve açıldığında lezzetini kolayca kaybedebildiğinden ufak ambalajlarda satılıyor.

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