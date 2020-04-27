İster iftara, ister sahura... Ramazan sofranızı şenlendirecek nefis börek tarifleri
Mutfağımızın olmazsa olmazları, tadına doyamadığımız börekler, iftar sofralarına da sahur sofralarına da çok yakışıyor. Siz de iftarda ya da sahurda sofraya koymak için nefis bir börek tarifi arıyorsanız, aşağıdaki fırından yeni çıkmış çıtır çıtır tariflere mutlaka bir göz atın. Çok beğeneceğinizden eminiz. İşte iftar menüsü ve sahur menüsü için nefis börek tarifleri...
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Kol böreği tarifi
Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi…
Baklavalık yufka kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir börek hazırladık sizin için. Hem çok lezzetli olan hem de çok kolay hazırlanan bu tarifi denemek isterseniz, baklavalık yufkadan leziz peynirli börek tarifimiz hemen aşağıda…
Börek denince akan sular duruyor. Kıymalısı ayrı, peynirlisi ayrı, ıspanaklısı ayrı güzel. Hele bir de yufkası elde açılmış olursa tadına doyum olmuyor. Bugün iftar için böyle bir tarifimiz var. Kol böreği olarak da bilinen çarşaf böreği. Biz iç malzemesi için kıyma ve pazı kullandık ama siz tercihinize göre başka malzemelerle de çarşaf böreği yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Eskişehir denince akla ilk gelen lezzetlerden biridir çibörek. Kente yerleşmiş Tatarların Anadolu'ya getirdikleri, Eskişehir'den tüm Türkiye'ye yayılmış olan bu lezzete "çiğbörek" demek büyük bir gaf. Kelimenin aslen güzel, nefis börek anlamına geldiğini hatırlatıp malzemelerimize ve tarifimize geçebiliriz. Afiyet olsun...
Marmara Bölgesi’nde de tıpkı diğer bölgelerimizdeki yöresel yemek çeşitliliği oldukça fazladır. Biz bu bölgeden bir Çanakkale lezzeti seçelim istedik. İşte hem yapımı basit hem de farklı bir lezzet olan kabaklı Saros böreğinin tarifi.
Yeşil mercimek sofralarımızda baş tacı etmemiz gereken bakliyatlardan. İçeriğindeki protein, demir, magnezyum ve birçok vitamin sayesinde tam bir şifa deposu olan mercimek yemeklerde kullanılabileceği şahane de börek harcı oluyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimek yemeğini kullanıp çok pratik bir börek yaptık. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp mercimeklerini almak. İşte tarifimiz…
İsmini yapılış şeklinden alan su böreği, yufkaların tek tek açılıp, suyun içerisinde hafif haşlanması ve ardından soğuk suya konup şoklanması ile hazırlanıyor. Ancak özellikle çalışanlar için geleneksel su böreği hem yorucu olabiliyor, hem de zaman gerektiriyor. Peki, pratik su böreği nasıl yapılır? İşte zamanı kısıtlı olanlar için yalancı su böreği tarifi
Dışı çıtır çıtır, içi mis gibi etli talaş böreğinin tarifini aradıysanız doğru yere geldiniz. Biz bu kez daha pratik olması için tarifimizde milföy hamuru kullandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık. Siz de kısa sürede nefis bir talaş böreği yapmak isterseniz bu tarifimizi mutlaka değerlendirmelisiniz.
Normal böreklere göre daha fazla kabaran puf puf olan bir patatesli börek tarifimiz var. Bu böreği benzerlerinden ayıran özelliği içinde maden suyu bulunması. Deneyenlerin tarifini isteyeceği harika bir börek yapmak istiyorsanız sodalı patatesli böreği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Börek kadar güzel ne var? Üstelik o kadar şanslıyız ki hem ülkemizin hem de yakın coğrafyamızın mutfağı börek konusunda çok zengin. Örneğin Makedonya’dan sofralarımıza misafir olan Üsküp böreği. Kabak ve peynirle yapılan bu enfes böreğin tarifini aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Osmanlı topraklarında yaşayan Boşnakların geçmişten günümüze taşıdığı bir lezzet Boşnak böreği. Çeşit çeşit malzemelerle yapılabiliyor, nasıl yapılırsa yapılsın lezzetine doyum olmuyor. Biz sizin için nefis bir kıymalı Boşnak böreği tarifi hazırladık. Yanında ayranla keyfini çıkardıkça bizi anın… İşte nefis Boşnak böreğinin malzemeleri ve tarifi…
Börek sadece bizim mutfağımızda değil Balkanların genelinde çok sevilen bir hamur işi. Özellikle Boşnakların ve Arnavutların börekleri çok meşhur. Biz bu kez sizin için her şeyiyle orijinal tarifine sadık bir Arnavut böreği tarifi hazırladık. Yufkası elle açılan bu böreğin iç malzemesi de sonbahar ve kış aylarının benzersiz sebzesi pırasa. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Arnavut böreği tarifimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.
Paçanga böreği, nefis iç harcı ve çıtır çıtır lezzetiyle adeta damakları çatlatıyor. Özellikle, misafir sofralarının en güzel tamamlayıcısı olan bu börek vazgeçilmeziniz olacak. Dilerseniz iç harcında sucuk da kullanabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda paçanga böreği tarifi. Haydi mutfağa!
Sac kömbesi, Osmaniye mutfağına ait enfes bir börek. Adını odun ateşinde pişirildiğinde tepsinin üzerine kapatılan sacdan alıyor. Ancak siz evinizdeki fırında üzerini örtmeden de bu böreği yapabilirsiniz. İşte nefis kıymalı harcıyla, el açması yufkasıyla her yiyenin damağını çatlatacak nefis sac kömbesi tarifimiz…
Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz.
D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Farklı bir börek tarifi arayanların mutlaka denemesi gereken zeytinli böreğin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…
Hem çok besleyici hem de çok doyurucu ve lezzetli bir tarifimiz var: Pırasalı börek. Biz tarifimizde pratik olsun diye hazır yufka kullandık ama siz isterseniz yufkanızı kendiniz açıp çıtır çıtır ağızda dağılan bir pırasalı börek de yapabilirsiniz. İşte iftarda zevkle tüketebileceğiniz pırasalı börek tarifi…
Börek genellikle yufkayla yapılır, kadayıf ise tatlılarda kullanılan bir malzemedir. Peki bu iki lezzeti bir araya getirirsek ne olur? Ortaya dışı çıtır çıtır, içi bol malzemeli nefis bir kadayıf böreği çıkar. İşte denemek isteyenler için muhteşem bir börek tarifi…
Börek, kahvaltıdan akşam yemeğine, 5 çayından şölen sofralarına her yemeğe yakışır. Hele ki böyle tavuklu ve bol peynirli bir börekten söz ediyorsak... Lezzeti muhteşem olan bu böreği en özel günlerde yemek masanızda misafir etmek isteyeceksiniz ki haksız da değilsiniz. Mutlaka deneyin!
Tarhana genellikle çorba olarak tükettiğimiz bir malzeme ama son dönemde tarhana cipsleri de marketlerde yer almaya başladı. Tarhanayı biz bugün de börek içinde kullanmayı denedik. Dövme ile yapılan Gaziantep tarhanası kullanarak yapılan böreğimizin tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden eminiz…
Paşa böreği Aydın yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle yufkaları önceden bol bol yapılıp bozulmayacak şekilde saklanıyor. Yeneceği zaman yufkalar haşlanıp kıymayla bir araya getirilip yoğurtlu sosuyla servis ediliyor. Peki paşa böreği nasıl yapılır? İşte tarifi…
Adana böreği son dönemin en popüler lezzetlerinin başında geliyor. Sadece Adana’da değil Türkiye’nin dört bir yanında Adana böreği diye bilinen akışkan peynirli su böreğinden yapan börekçiler açılıyor. Ancak bu nefis böreği evinizde de yapabilirsiniz. İşte tüm malzemeleri ve püf noktalarıyla Adana böreği tarifi…
Evde kolayca yapabileceğiniz pratik bir kıymalı börek tarifi arıyorsanız, leziz kıymalı börek tarifimize bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Çay saatlerinden kahvaltılara ya da iftardan sahura her öğün zevkle tüketebileceğiniz, lezzeti aynı börekçiden aldığınız börek gibi olan bir kıymalı börek arıyorsanız işte tarifi...