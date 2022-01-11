İşte Karşınızda Bol Acılı Kore Yemekleri

Bing Su

Korelilere özgü bir çeşit soğuk tatlı. Eskiden sadece buz ve tatlı soya ile hazırlanan Bing Su, artık çok çeşitli meyveler ve çikolata ile hazırlanıyor. Hafif bir tatlı olan Bing Su, Kore sokak lezzetlerinin en çok tercih edilenlerinden.