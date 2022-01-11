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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 15:10 | 

İşte Karşınızda Bol Acılı Kore Yemekleri

Kore’nin meşhur yemekleri…

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1Kimchi

Kimchi

Bir nevi Kore turşusu. Çin marulunun yıkanıp tuzda bekletilmesiyle yapılan Kimchi, zahmetli ve aşamalı bir yemek. Havuç, turp, zencefil ve pirinç lapasıyla yapılan turşu, yapımından 1 hafta sonra tüketiliyor.
2Tteokbokki

Tteokbokki

Pirinç keki olarak da geçer. Küçük boyutlu garaetteoktan yapılan, silindir biçimli ve çok acılı bir yemektir. İçerisine balık kekleri, haşlanmış yumurtalar ve yeşil soğan eklenir.
3Mandu

Mandu

Kore mantısı. Hamurun içerisinde kıyma, kabak, yumurta, siyah mantar, zencefil, sarımsak, soya sosu bulunuyor. Bol suda haşlanması yerine hamurun dibi tutanı daha makbul.
4Bing Su

Bing Su

Korelilere özgü bir çeşit soğuk tatlı. Eskiden sadece buz ve tatlı soya ile hazırlanan Bing Su, artık çok çeşitli meyveler ve çikolata ile hazırlanıyor. Hafif bir tatlı olan Bing Su, Kore sokak lezzetlerinin en çok tercih edilenlerinden.
5Bibimbap

Bibimbap

Bibimbap için karışık pirinç tabağı denilebilir. Kore Mutfağı’nda pirinç çok kullanılan besinlerin başında geliyor. Buharda pişen pirincin yanına eklenen Gosari adı verilen bitki, soya fasulyesi, ıspanak, kabak, havuç ve kıyma ise tabağın diğer besinleri..
6Ramyun

Ramyun

Ramyun için erişte çorbası diyebiliriz. Genellikle içerisine kicmhi, acılı sebzeler ya da deniz ürünleri konularak yapılıyor.
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