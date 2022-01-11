İşte Karşınızda Bol Acılı Kore Yemekleri
Kore’nin meşhur yemekleri…
Kimchi
Bir nevi Kore turşusu. Çin marulunun yıkanıp tuzda bekletilmesiyle yapılan Kimchi, zahmetli ve aşamalı bir yemek. Havuç, turp, zencefil ve pirinç lapasıyla yapılan turşu, yapımından 1 hafta sonra tüketiliyor.
Mandu
Kore mantısı. Hamurun içerisinde kıyma, kabak, yumurta, siyah mantar, zencefil, sarımsak, soya sosu bulunuyor. Bol suda haşlanması yerine hamurun dibi tutanı daha makbul.
Bibimbap
Bibimbap için karışık pirinç tabağı denilebilir. Kore Mutfağı’nda pirinç çok kullanılan besinlerin başında geliyor. Buharda pişen pirincin yanına eklenen Gosari adı verilen bitki, soya fasulyesi, ıspanak, kabak, havuç ve kıyma ise tabağın diğer besinleri..