İsrail'de yaşayan Siverekli dönercinin vazgeçilmezi Urfa kebabı ve çiğ köfte

"Türk milli takımı İsrail'e gol atınca sevindiğimde İsrailli biri bana kızdı" Gezici, İsrail'e ilk geldiğinde İsrail milli takımı ile maç yapmak için gelen Türk milli takımının maçını izlemeye gittiğini ve burda yaşadığı ve hiç aklından çıkmayan bir anısını ise şöyle anlattı: "1961 yılıydı sanıyorum. Türk milli takımı İsrail'e maça gelmişti. Ben de maçı izlemeye gittim. Tabii İsrailli taraftarlar arasındaydım. Türkiye bir gol attı. Ben memnun oldum ve ayağa kalktım. İsrailli bir çocuk beni tutup silkeleyerek, 'Otur, sen Türkiyeli misin?' diye azarladı." O maça gelen Türk futbolculardan bazılarının ismini hala hatırladığını belirten Gezici, bunlardan ikisinin "Küçük Ahmet" ve "Büyük Ahmet" olarak anılanfutbolcular olduğunu söyledi.