Isparta'da hünnap zamanı! Hem lezzet hem de şifa kaynağı

Tüm dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen, Gönen’de de yetiştiriciliği yapılan hünnap meyvesinin hasat zamanında yüzler gülüyor. Hünnap meyvesinin üretimi eylül ayı sonunda başlayan hasat ekim ayı ortalarına kadar devam ediyor. İlçede önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap, yetiştiriciler tarafında kısa sürede benimsenerek üretimi giderek artıyor.