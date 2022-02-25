İncili Gastronomi Rehberi’nde 4 İnciyle Yer Alan Restoranlar
İstanbul’un farklı yerlerinde eşsiz lezzetleriyle ünlü restoranlar…
16 Roof
Swissotel The Bosphorus’un teras katında yer alan 16 Roof, İstanbul Boğazı manzarasıyla şehrin en özel yeme-içme noktalarından biri. Menüde Akdeniz mutfağı ağırlıklı olsa da farklı ülkelerin mutfaklarından örnekler de yer alıyor. Atıştırmalıklardan tuna tataki, dana carpaccio, tortilla çorbası; soğuk bar kısmından deniz mahsulleri çeşitleri, sushi köşesi ve gillardeau istiridyeleri; ana yemeklerden de Peru usulü mühürlenmiş dana etinden “Lomo Saltado” ve dilimlenmiş bonfile lokum, tatlılardan brownie lokmaları ve baklava sanatı menünün dikkat çeken lezzetleri arasında.
Aheste
Sara Tabrizi’nin 7 yıl önce açtığı Aheste, zarif atmosferi, işinin ehli nitelikli servis ekibi, özenli yemek ve şarap menüsüyle Beyoğlu’nun yemek dünyasına artı değer katıyor. İran ve Türk mutfaklarından izler taşıyan, farklı damak tatlarına göre seçenekleri olan “Önce, Sonra ve Daha Sonra” şeklinde bölümlenmiş menüde Aheste’ye özgü dudi pilavı, zehir zemberek, karamelize kumpir patlıcan, çıtır asma yapraklı-adaçaylı balık köftesi ve kuru kavunlu Erzincan tulumu gibi fark yaratan birçok çeşit yer alırken, restorana ait farklı lezzetlerin yer aldığı tadım menüsü seçeneği de mevcut.
Alaf
Türk mutfağının genç ve yaratıcı şeflerinden Murat Deniz Temel’in 2018 sonunda Kuruçeşme’de açtığı alev anlamına gelen Alaf, İstanbul mutfağından Anadolu’nun farklı yörelerine uzanan yerel ve geleneksel yemekleri yorumlayıp, lezzet çıtası yüksek bir sentez ortaya çıkarıyor. İstanbul’un Boğaz manzarasının eşlik ettiği Alaf ’ta menü 3-4 ayda bir değişiyor. Menüde yer alan Alaf ikonik sultani bezelye salatası, antrikot Boşnak eti, ördek pide, Urfa usulü çiğ köfteden yapılan Şanlıurfa’nın soğuk çorbası, kayısı kebabı, kuzu but confit ve Alaf baklava gibi lezzetler fark yaratıyor.
Antica Locanda
2011 yılında Toscanalı Şef Gian Carlo Talerico tarafından bir zamanlar ekmek fırını olan tarihi bir binada açılan Antica Locanda, Arnavutköy semtinde yer alan klasik bir İtalyan restoranı. Menüde şefin aile reçetelerinden yapılan, İtalya’nın farklı bölgelerinden yemekler sunuluyor. Bu özel lezzetlerle birlikte taze makarnaları, risotto ve et yemekleri çok lezzetli. Özellikle Floransa usulü ince dilimlenmiş ızgara dana fileto ve balla fırında karamelize edilen kayısı soslu tavuk göğsü çok başarılı. Antica Locanda, atmosferinden yemeklerine kadar sizi İtalya’da hissettirecek.
Apartıman Yeniköy
Apartıman Yeniköy, Şef Burçak Kazdal’ın yurt içi ve dışındaki eğitim ve çalışma hayatından sonra, malzemenin ön planda olduğu, doğal tarım ve yerel üreticiyi destekleyen, mevsiminde ürünlerin kullanıldığı bir şef restoranı olarak 2017’de açıldı. Açıldığı günden bu yana menüsünde yer alan ve fark yaratan yemekleriyle kendi müdavim kitlesini oluşturan mekân, İstanbul’un gastronomik yaşamında adından söz ettriyor. Pekmezli patlıcan, satsumalı hamsi tartar, bal kabaklı Arap köftesi, paçalı işkembe tirit ve cibesli ördek gibi tabaklar menüde özellikle tadılması gereken lezzetlerden.
Araka
Pınar Taşdemir’in 2018’in sonbaharında Yeniköy’ün ara sokaklarının birinde iki katlı şirin bir binada açtığı Araka, yerel, mevsiminde ve taze ürün kullanımını, atıksız mutfak felsefesini prensip edinmiş küçük bir şef restoranı. Pınar Şef, malzeme üzerinde oynamayı tercih etmiyor. Mevsimsel döngülere göre sebze ve aromatik otlarla hazırladığı renkleriyle de göz alan tabakların yaratıcılık ve lezzet çıtası yüksek. Özellikle soğana sarılı kuzu tandır, tuzda pancar, ançüez sos ve tere eşliğinde hamsi tava, kara lahanalı isli palamut ve lavantalı taş kadayıf şefin sevilen yemekleri arasında.