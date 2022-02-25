İncili Gastronomi Rehberi’nde 4 İnciyle Yer Alan Restoranlar

Antica Locanda

2011 yılında Toscanalı Şef Gian Carlo Talerico tarafından bir zamanlar ekmek fırını olan tarihi bir binada açılan Antica Locanda, Arnavutköy semtinde yer alan klasik bir İtalyan restoranı. Menüde şefin aile reçetelerinden yapılan, İtalya’nın farklı bölgelerinden yemekler sunuluyor. Bu özel lezzetlerle birlikte taze makarnaları, risotto ve et yemekleri çok lezzetli. Özellikle Floransa usulü ince dilimlenmiş ızgara dana fileto ve balla fırında karamelize edilen kayısı soslu tavuk göğsü çok başarılı. Antica Locanda, atmosferinden yemeklerine kadar sizi İtalya’da hissettirecek.