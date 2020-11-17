İnanılmaz ama gerçek! Bazı insanlar bu yiyeceklerden korkuyor

YUMURTA FOBİSİ Ovophobia yani yumurta fobisi de oldukça gerçek bir korku hatta gelmiş geçmiş en ünlü yönetmenlerden biri olan Alfred Hitchcock da bu fobiyi taşıyanlardan biriydi. Hitchcock'un şu sözleri durumu açıklamak için yeterli gibi: "Yumurtalardan korkuyorum. Herhangi bir yerinde bir delik olmayan o beyaz yuvarlak şey... Yumurta sarısının patlayıp akmasından daha tiksindirici bir şey gördünüz mü hiç?"