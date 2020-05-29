İnanamayacaksınız! Muzu soyup kabuğunu 10 dakika haşladıktan sonra...

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan açlık seviyesinde hayatta kalmaya çalışırken, her yıl tonlarca gıda da ne yazık ki çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı bir rapora göre, dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık yüzde 14’ü daha tüketiciye bile ulaşamadan çöpe atılıyor. Özellikle Orta ve Güney Asya ile Kuzey Amerika ve Avrupa gıda israfında en önde gidiyor. Sizin için özellikle sebze ve meyveleri saklarken yapılan en büyük hataları ve doğru saklanmazsa kolayca bozulan ürünlerin ömrünü uzatmak için yapabileceklerinizi sıraladık.