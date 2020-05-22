İlle de baklava şart mı? Bayram için nefis şerbetli tatlı tarifleri hazırladık
Türk mutfağı denince dünyada akla ilk tatlılarımız geliyor ki haksız da değil. Özellikle şerbetli tatlılarımızın tadına doyum olmuyor. Kadayıftan şekerpareye tulumbadan sac arasına birbirinden nefis şerbetli tatlılarımız var. Üstelik hepsinin tariflerini aşağıdaki listede toparladık. Bayramda baklava yerine bu nefis tatlılara bir şans verin.
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Padişah yastığı tatlısı tarifi
Padişah yastığı hem şerbetli hem de kremalı tatlıları sevenler için çok doğru bir seçenek. Görüntüsü oldukça ihtişamlı olan bu tatlının yapılışı ise oldukça kolay. Klasik bir pandispanya hazırlayıp arasına krema koyuyor, üzerine de şerbet döküyorsunuz. Ayrıntıları merak ettiyseniz sizi aşağı alalım. İşte padişah yastığının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu revani tarifi, akşam yemeklerinizden sonrası için ideal. Arzu ederseniz hamuruna portakal ya da limon kabuğu rendesi de ekleyebilir ve daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Dar zamanların kurtarıcı tatlısı olmaya aday revaninin yapılışı hemen aşağıda. Afiyet olsun!
En sevilen ve evde en kolay yapılabilen şerbetli tatlıların başında şekerpare gelir. Hele ki bir de fındıklı oldu mu o şekerpare tadından yenmez. Sizin için nefis bir fındıklı şekerpare tarifimiz var. Yiyenin ağzında dağılan bu şekerparenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Çok beğeneceğinize şimdiden eminiz. Afiyet olsun…
Muğla'nın geleneksel lezzetlerinden samsı, şerbetli bir hamur tatlısı. İçindeki badem ve ceviz, samsıyı sevilen tatlılardan biri haline getiriyor. Hazırlanan hamurun içine harcı yerleştirilip kızartılıyor. Ardından da şerbeti eklenip servis ediliyor. Biraz ilginç ama bir o kadar da lezzetli samsıyı siz de denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Kolay ve lezzetli bir tatlı denince akla ilk gelenlerden biri tulumba tatlısıdır. Genellikle tatlıcılardan alınır ama aslında evde de kolaylıkla yapılabilir. Tek ihtiyacınız bir kase hamur, bir tencere de şerbet. Çıtır çıtır kıvamıyla herkesin çok beğeneceği ev yapımı tulumba tatlısı için malzemeler tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin…
Hira tatlısı son dönemlerin en aranan tatlılarının başında geliyor. İrmikle yapılan bu şerbetli tatlı hem çok pratik hem de çok lezzetli olduğu için, sofralarını tatlısız bırakmak istemeyenlerin favorilerinden. Özel günlerde misafirlerinize de gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz hira tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Nefis bir yöresel tatlıyla tanışmaya ne dersiniz? Muğla yöresinden tutmaç, leziz bir şerbetli tatlı. Birbirinden güzel yemeklerin yerini aldığı sofrada tutmaç tatlısına da bir şans verin. Ayrıca sıcacık bir bardak çayın yanında da çok iyi gidecektir. Eğer denemek isterseniz, tutmaç tarifini aşağıda tüm detaylarıyla yazdık. Bir göz atmaz mıydınız?
Yassı kadayıf diye de bilinen taş kadayıf evde yapılması en kolay şerbetli tatlılardan biridir. Kadayıfınızın hamurlarını arzu ederseniz yufkacılardan alabilir, arzu ederseniz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Biz bu tarifimizde hamurundan şerbetine tatlımızın her şeyini kendimiz yapmayı denedik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz taş kadayıfın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Gerisi sizin marifetli ellerinize kalmış...
Meşhur Antakya künefesini evinizde de hazırlayabilirsiniz. Birkaç malzemeyle yapabileceğiniz bu tatlı ile mutfağınızda harikalar yaratın. Uzayan peyniriyle bu tatlıya kimse doyamayacak ve yiyen bir daha yiyecek. İşte enfes Antakya künefesinin tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Hurma tatlısı, Sivas mutfağının en güzel şerbetli tatlılarından biri. Ağızda dağılan kıvamıyla da yiyen herkesin gönlünü fethedecek bu tatlıyı hazırlamak çok kolay. Çayınızın yanına leziz bir eşlikçi ararsanız, hurma tatlısını mutlaka denemelisiniz. Bizden söylemesi...
Kadayıf sarması, Erzurum mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Lezzetiyle olduğu kadar görünümüyle de sofraları süsleyen bu güzel tatlının hazırlanışı da çok pratik. Yaş kadayıfı cevizle sarın, yumurtaya bulayıp kızartın. Ardından da şerbete bulayıp servis edin. Hepsi bu kadar. Çıtır çıtır nefis bir tatlı sizi bekliyor. İşte kadayıf sarma tarifi...
Karadeniz mutfağının en sevilen tatlısı hiç şüphesiz Laz böreğidir. Özellikle Rize'de yiyeceğiniz Laz böreğinin lezzetine doyum olmaz. Sizin için enfes bir Rize usulü Laz böreği tarifi hazırladık. Yiyen herkesin çok beğeneceği bu tatlının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyoruz. Kolay gelsin...
Şerbetli tatlı sevenler için harika bir tarifimiz var! Bursa'nın yöresel mutfağından Mustafa Kemalpaşa tatlısı... Tabii, dondurma ya da kaymak eşliğinde servis edilirse tadından yenmez. Adını Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden alan bu harika tatlıyı tuzsuz beyaz peynir ile evde de hazırlayabilirsiniz. İşte Mustafa Kemalpaşa tatlısının malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Sütlü Nuriye tatlısı tadına bakan herkesi kendine hayran bırakıyor. Kırk kat hamurun tek tek açılarak hazırlanıyor ve sıcak şerbetin dökülmesiyle lezzetine lezzet katılıyor. Bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, sütlü Nuriye tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
İrmik tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri. Yapılışı da oldukça pratik olan bu tatlının kıvamının iyi olması için tatlının sıcak şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. Sevdikleriniz için birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı bir sofrada nefis bir alternatif olan irmik tatlısı da olmazsa olmaz. Akşam sofranızda veya 5 çayında irmik tatlısının da size eşlik etmesini isterseniz, tarifini hazırladık. Bir göz atmaz mısınız? Şimdiden afiyet olsun...
Sac arası Konya denince ilk akla gelen yöresel lezzetlerden. Özellikle şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden biri olan sac arası tatlısı evde de yapılabilir. Nasıl mı? Tabii ki Hürriyet Lezizz tarifiyle. İşte evde sac arası yapmak isteyenler için tarifimiz…
Kadı tatlısı olarak da bilinen Hayrabolu tatlısı, Rumeli göçmenlerinin Hayrabolu’ya kazandırdığı leziz bir tatlı. Peynirle hazırlanan bu tatlıyı denemek isterseniz, enfes Hayrabolu tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Kızarmış ekmek, muhallebi ve krem şanti... Üstelik şerbetli olmasına rağmen çok hafif! Neyden mi bahsediyoruz? Tabii ki, kızarmış ekmek tatlısından. Elinizin altında bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, tarif listenizin üst sıralarına yerleşecek. Çayınızın yanına harika bir eşlikçi olacak kızarmış ekmek tatlısını denemek isterseniz, yapılış aşamalarını aşağıda yazdık. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
İrmikli ve şerbetli tatlı seven herkesin bayılacağı bir lezzet, cevizli hira tatlısı. Özel günlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tatlıyı denemek isterseniz, cevizli hira tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Son dönemin en dikkat çeken şerbetli tatlılarından biri hatun tatlısı. Kahramanmaraş mutfağına ait bir lezzet olan hatun tatlısı, çıtır çıtır kıvamı ve tadıyla özellikle misafir sofralarının arananlarından. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimiz aşağıda…
Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir lezzet, Selanik tatlısı. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak olan bu soğuk şerbetli tatlıyı denemek isterseniz, leziz Selanik tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Şerbetli tatlı sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet, vezir parmağı tatlısı. Sıcacık irmikli tatlının soğuk şerbetle buluşmasıyla ortaya çıkan bu çok lezzetli ve pratik tatlıyı denemek isterseniz, vezir parmağı tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
Bol şerbetli bıçak tatlısına hayır diyebilecek çok fazla insan olduğunu zannetmiyoruz. Arnavut mutfağına ait olan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, leziz bıçak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Üç kaşık tatlısı adını, kullanılan malzemelerinin ölçüsünden alıyor. Hem lezzeti hem de adıyla çok ilgi gören üç kaşık tatlısını denemek isterseniz, enfes üç kaşık tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Karakuş tatlısı önce kızartılarak daha sonra da soğuk şerbete batırılarak hazırlanıyor. Adana’ya ait olan bu tatlıyı hazırlamak biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmuyor. Karakuş tatlısını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir tatlı, Hintpare. Şekerparenin Hindistan cevizli kardeşi diyebileceğimiz bu bol şerbetli tatlıyı hazırlamak oldukça pratik. Hintpare tatlısını denemek isterseniz, leziz Hintpare tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…