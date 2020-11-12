İlkbaharda ekiliyor bu mevsimde sofraları süslüyor: Kızılinler bal kabağı

"Organik yetiştirilen kabağımız lezzetli ve dayanıklı oluyor" Kabak yetiştiricisi Ufuk Eken ise her yıl toptancıların gelip aldığı Kızılinler kabağını Türkiye'nin birçok noktasına götürdüğünü bildirdi.Kabağın fiyatının yıllardır aynı olduğunu anlatan Eken, "Keşke fiyatları biz yukarı çeksek aracılar az kazansa. Böylece tüketici daha ucuz kabak yiyebilse. Bu yıl sadece 30 ton İzmir'e, 90 ton Bursa'ya, 5 ton ise İstanbul'a kabak gönderdim. Türkiye'nin her yerinden Kızılinler kabağına talep var. Organik olarak yetiştirilen kabağımız lezzetli ve dayanıklı oluyor" diye konuştu.