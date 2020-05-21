İlk kez Türkiye'de ortaya çıktı! Bilim insanları sebebini halen anlayabilmiş değil

ABD'de kutu ve şişe sütlerin üzerine son tüketim tarihi damgası basılmasını sağlayan kişinin ünlü gangster Al Capone olduğunu duymuş muydunuz? Bu durumla ilgili iki açıklama öne sürülüyor. Birincisi Capone'un bir akrabasının tarihi geçmiş sütten dolayı hastalanması. İkincisi ve daha akla yakın olanı ise bu baskıyı yapabilen makinelerin Capone'un tekelinde olması. Ünlü gangsterin alkollü içki satışının yasaklandığı dönemin ardından para kazanmaya devam etmesini sağlayacak bir iş kolu aradığı ve buna yöneldiği iddia ediliyor.