İki komşu ilçe coğrafi işaret tescili nedeniyle birbirine girdi

BAŞKAN BALTA: HAKLARIMIZI HUKUKİ YOLLARLA ARAYACAĞIZ Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta da, Çavuşlu ekmeğinin taklit olduğunu söyleyerek , "Vakfıkebir’in ekmeği Vakfıkebir’e aittir. Biz başvurularımız sonrasında patent kurumundan coğrafi işareti aldık. Türkiyenin her yerinde olduğu gibi Çavuşlu beldesinde de Vakfıkebir ekmeği üretilmektedir. Fakat Çavuşluda bulunan fırıncı arkadaşlarımızın ürettiği Vakfıkebir ekmeğine Görele belediyesi Çavuşlu ekmeği diye coğrafi işaret başvurusu yaptı. Başvurularına bakıldığı zaman ekmeklerinin Vakfıkebir ekmeği olmadığını iddia eden bir tane bile ayırt edici özellikleri yok. Sadece gramajla oynamışlar. Gramajla oynayarak farklı bir ekmek ürettiklerini iddia etmek doğru değildir. Biz itirazlarımız yaptık. Patent kurumu uzlaşma önerdi. Ama Görele Belediyesi uzlaşmak için bize gelmedi. Biz haklarımızı hukuki yollarla aramaya devam edeceğiz. Türkiyenin her yerinde Vakfıkebir ekmeği üretiliyor kimse üretildiği yerin adını koyarak bunu ticarete dökmedi. Çavuşlu da bulunan fırınlarımız da üretsinler tabi ki ama adına Çavuşlu ekmeği demesinler" diye konuştu.