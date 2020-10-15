Iğdır'da çay keyfinin olmazsa olmazı patlıcan reçeli zamanı

Yolcu, "Iğdır patlıcan reçeli diğer reçel türleri ile karşılaştırıldığında uzun ve zahmetli işlemlerden sonra elde edilen bir üründür. Günümüz yaşam koşullarında üretim tekniklerinde kolaylıklar artmasına rağmen Iğdır ilinin özellikle kadınları tarafından gelenekselliği bozulmadan bu reçel türünün devam ettirilmesi, yörede ürüne verilen değeri ve oluşan damak tadının öneminin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu yörede uzun yıllardan beri geleneksel olarak evlerde yapılan kara badımcan (patlıcan) reçelinin diğer yörelerden farklı olduğu ve yöre için gelecekte ekonomik değeri artarak özellikle kadınlara yerinde istihdam imkanı sağlayacak bir ürün olduğu ve coğrafi işaret alabileceği sonucuna varılmış olup Türk Patent ve Marka Kurumu’na ’Iğdır Kara Badımcan Reçeli’nin coğrafi işaret başvurusunu İl Müdürlüğü olarak gerçekleştirdik cevap bekliyoruz" diye konuştu.