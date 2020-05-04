İftarın üzerine ağzınızı tatlandıracak hafif tatlı tarifleri
Doktorlar ve beslenme uzmanları, ramazanda oruç tutanların iftar sonrası tatlı tercihlerini hafif seçeneklerden yana kullanmalarını tavsiye ediyor. Güllaç zaten ramazanın olmazsa olmazı, ancak diğer sütlü ve meyveli tatlılara da bu dönemde mutlaka şans verilmeli. Sizin için iftar sonrası afiyetle yiyebileceğiniz nefis tatlı tarifleri hazırladık. Afiyet olsun...
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Kolay güllaç tarifi
Güllaç ramazan sofralarının vazgeçilmez geleneğidir. Sütlü bir tatlı olduğu için hem besin değeri oldukça yüksek olan hem de oldukça hafif bir tatlı olan güllacın yapılışı da oldukça pratiktir. Temelde 3 malzemeyle yapılabilen güllaç tarifimiz aşağıda.
Kavruk tadın altından gelen o hafif şekerli enfes aroma… Süt helvası için kavrulmuş un ve sütün muhteşem uyumu diyebiliriz. Bursa helvası diye de bilinen ve fırında pişen bu çok lezzetli ve oldukça pratik tatlıyı siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
Türkiye’nin lezzet başkenti Gaziantep’in mutfağının güzelliğini sadece biz değil bütün dünya kabul etmiş durumda. Antep mutfağında birbirinden lezzetli şerbetli tatlılar mevcut ancak sütlü tatlılar da yabana atılmayacak cinsten. Örneğin sütlaç ve zerde lezzetini bir araya getiren astarlı sütlacın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.
Hem sütlü hem de meyveli tatlıları sevenleri mutlu edebilecek bir lezzet meyveli parfe. Krema, pötibör bisküvi ve meyvelerle yapılan bu tatlı oldukça pratik. Kısa sürede yapıp afiyetle tüketebileceğiniz parfenin görüntüsü de o kadar şık ki misafir davetlerinizin de gözdelerinden biri olacak…
Kekler özellikle çay ve kahve saatlerinin en iyi atıştırmalıkları ancak bayatlamış kekin çok fazla keyif vermediği de bir gerçek. Diyelim ki birkaç gün önce kek yaptınız, bir kısmını yediniz gerisi kaldı. Bu kekle enfes bir supangle yapmaya ne dersiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kek tabanlı supangle tarifimiz…
Crumble en kolay ve en lezzetli tatlıların başında geliyor. Çeşit çeşit meyvelerle yapılabilen crumble’ı biz bu kez şeftaliyle denedik ve nefis oldu. Üzerinde bir top da dondurmayla servis ettiğinizde benzersiz bir lezzete kavuşan şeftalili crumble’ın yapılışı ve malzemeleri aşağıda.
Balkabağı tatlıdan tuzluya çorbadan böreğe her yemekte zevkle kullandığımız nefis bir malzeme. Sütlü tatlıların hafifliği ve kolaylığı da hiçbir şeyde yok. Peki bu ikili bir araya gelirse ne olur? Ortaya Rize mutfağının sevilen tatlılarından kabak sütlacı çıkar. İşte oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı olan kabak sütlacının malzemeleri ve yapılış aşamaları.
Sütlü tatlı seven herkesin bayılacağı bir tatlı yalancı tavuk göğsü. İçine bisküvi ve damla sakızı gibi farklı malzemeler ekleyip tatlınızı çeşitlendirebilirsiniz. Az malzeme kullanılarak kolayca hazırlanan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
Sütlü tatlılar hafiflikleriyle ve lezzetleriyle herkesin favorisi. Türk mutfağının en benzersiz sütlü tatlılarından biri de tavuk göğsü. Tavuk eti kullanmadan yapılan yalancı tavuk göğsü ise gerçeğini hiç aratmıyor. Her evde bulunan beş temel malzemeyle yapılabilen bu tatlı sizin de dar zamanlarda başvuracağınız lezzetlerden olacak.
Karadeniz mutfağının tatlıları söz konusu olduğunda akla ilk gelen hep Laz böreği olur ama pepeçuranın lezzetine de doyum olmaz. Özellikle Rize usulü pepeçura, herkesin mutlaka tatması gereken lezzetlerdendir. Mis gibi kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlı, özellikle yaz aylarında favorileriniz arasına girecek. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve mis kokulu pepeçuranın yapılışına geçelim.
New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti olan magnolia pudding, bugün dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Siz de bu tatlıyı evinizde hazırlamak ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Hafif bir tatlı arayışında olanların başvurması gereken ilk adres meyveler olmalı. Dilediğiniz meyvelerle yapabileceğiniz bir meyve salatası hem tatlı ihtiyacınızı giderecek hem de fazla kalori almanızı önleyecek. Üzerini çikolata sosuyla süsleyebileceğiniz meyve bardağının tarifi karşınızda...
25 dakikada hazırlanan çok pratik bir tatlı, bardak tatlısı. Muhallebi ve Hindistan cevizinin enfes uyumu da diyebiliriz onun için. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, leziz bardak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
İncir damak tadına düşkün olanların en sevdiği meyvelerden. Doğal bir şeker deposu olduğundan rafine şeker kullanmadan tatlı yapmak isteyenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Peki incirle nefis bir incir uyutması yapmaya ne dersiniz? İşte herkesin çok beğeneceği nefis bir sütlü tatlı...
Mis gibi sakız kokusuyla sakızlı muhallebiyi sevmeyen var mı? Zannetmiyoruz. Hafif bir sütlü tatlı arayanların keyfini yerine getirecek sakızlı muhallebi tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte kolayca yapılan nefis sakızlı muhallebi tarifi...
Yoğurt hafif düşük kalorili bir tatlı arayanların favori malzemelerinden. Meyve, tarçın ve bisküvi ya da yulaf ezmesiyle bir araya geldiğinde enfes bir lezzet ortaya çıkarabiliyor. Bir örnek isterseniz meyveli yoğurtlu kup tarifini size önerebiliriz. İşte herkesin zevkle tüketeceği meyveli yoğurtlu kup tarifi...
Ramazan denince akla ilk gelen tatlardan biri güllaçtır. Hafifliği ve lezzetiyle sadece sütlü tatlı sevenlerin değil herkesin favorileri arasında yer alan güllacın en sade halini sofrasına koymak isteyenler tarifimize bir göz atabilirler. İşte çok pratik ve nefis sade güllaç tarifi...
Geleneksel lezzetleri ve sütlü tatlıları sevenler fırın sütlaçta buluşuyor. Hafifliğiyle herkesin favori tatlılarından biri olan fırın sütlaçın yapılışı çok kolay. Kısa sürede yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu tatlının görüntüsü o kadar güzel olacak ki soğumasını beklerken sabırsızlanacaksınız. Mutlaka deneyin!