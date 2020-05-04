İftarın üzerine ağzınızı tatlandıracak hafif tatlı tarifleri

Meyveli parfe tarifi Hem sütlü hem de meyveli tatlıları sevenleri mutlu edebilecek bir lezzet meyveli parfe. Krema, pötibör bisküvi ve meyvelerle yapılan bu tatlı oldukça pratik. Kısa sürede yapıp afiyetle tüketebileceğiniz parfenin görüntüsü de o kadar şık ki misafir davetlerinizin de gözdelerinden biri olacak…