'İftara ne pişirsem?' diye düşünenler için nefis tavuk yemeği tarifleri
Tavuk eti, hem yağsız bir protein kaynağı olmasıyla, hem de lezzetiyle sofralarımızdaki yeri geçmişten günümüze çok sağlam bir malzeme. Neredeyse tüm yemeklere kolaylıkla uyum sağlayan tavuğa iftar sofranızda yer vermek istiyor ancak biraz farklı bir yemek tarifi arıyorsanız listemize mutlaka bir göz atmalısınız. İşte iftar menünüzde mutlaka bulunması gereken nefis tavuk yemeği tarifleri…
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Keşkek tarifi
Keşkek, ilk bakışta biraz zahmetli görünebilir. Fakat, püf noktalarına dikkat edildiği zaman kolay gelecektir. Günümüzde düğün gibi özel günlerde tercih edilen bu yöresel lezzeti siz de evinizde deneyebilirsiniz. Peki, keşkek nasıl yapılır? Malzeme listesini ve yapılışını tarifimizde bulabilirsiniz.
Balı, daha çok kahvaltılarda tercih ediyoruz. Ancak, enfes bir sos malzemesi olarak da yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Ballı sosla hazırlanıp fırına verilen tavuk kanatları da favorileriniz arasında girecek. Fakat, tavukların ballı sosun içinde bir süre marine olmasına dikkat edin. Ardından yemeğiniz kısa sürede hazır olacaktır. Siz de ballı kanata bir şans vermek isterseniz, malzeme listesi ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar da iştah kabartıcı bir önerimiz var: Otlu limonlu tavuk. Kuzu kulağı ve fesleğen otlarının aroması tavuk etiyle buluşuyor, karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, otlu limonlu tavuk için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları
İftarda geleneksel bir lezzete şans vermeyi düşünür müsünüz? Eğer cevabınız 'evet' ise Muğla mutfağından ekşili tavuğu denemenizi öneririz. Ayrıca limon suyunun bu lezzete ayrı bir tat kattığını da belirtelim. Nefis mi nefis bir lezzet sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, haydi mutfağa! Karşınızda ekşili tavuk tarifi...
Beyaz prenses yemeği, adını ilk duyduğunuzda kulağınıza çok zor bir yemekmiş gibi gelebilir ama aslında sebzeli ve beşamel soslu bir tavuktan bahsediyoruz. Mantar, havuç, ıspanak ve baharatlarla lezzetlenen tavuğun muhteşem sunumu, “prenses” adının nereden geldiğini de açıklıyor aslında. Sizin için nefis beyaz prenses yemeğinin malzemelerini ve yapılışını aşağıda anlattık. Denemeye ne dersiniz?
Kapama sadece tavuktan değil av hayvanları ve kuzudan da hazırlanabilir. Balkanlarda oldukça yaygın olan kapama, başta Edirne ve Kırklareli olmak üzere Türkiye'de de Trakya mutfağında önemli bir yere sahiptir. En büyük özelliği pişirilirken içine ilave edilen karabiber olan kapama, yapılışı zahmetli gibi görünse de oldukça basit ve lezzetli bir yemektir. İşte yöresel lezzetleri sevenler için enfes kapama tarifi...
Arap mutfağının klasik yemeklerinden biridir tavuk fette… Özellikle Lübnan'da kahvaltıda tüketilen ve farklı şekillerde yapılabilen fette yemeği görünümüyle yoğurtlu kebabı andırıyor. Tarifi basit yapımı kolay fette yemeğinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım…
Bu tavuk fırında ağır ağır pişiyor, çıtır çıtır lezzetine doyum olmuyor. Özel günlerde sofralarınızın baş köşesine yakışacak bir yemekten bahsediyoruz, evet. Görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz olan fırında tavuğu, beyaz et sevenler ve ihtişamlı sofralar kurmak isteyenler mutlaka denemeli.
Osmanlı döneminden kalma eşsiz bir lezzet, hünkar beğendi. Közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı doğranmış etlerin enfes buluşması. Genellikle kırmızı etle yapılır ama tavukla da enfes hünkar beğendiler yapabilirsiniz. Bugüne kadar denemediyseniz, leziz tavuklu hünkar beğendi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Özellikle çocukların severek tükettiği bir lezzet tavuk şinitzel. Bu tarifin içine bir de kaşar peynir dilimleri ekledik ve ortaya leziz, kaşar peynirli tavuk şinitzel çıktı. Bu çok lezzetli tavukları denemek isterseniz, kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifimiz hemen aşağıda…
Sıradan köfte yemeklerine alternatif arayanlar için yeni bir önerimiz var: Sarımsaklı tavuk köfte. Kırmızı et yerine tavuk etiyle yapabileceğiniz bu tarifi davet sofralarında da sunabilirsiniz. Peki, tavuk köfte nasıl yapılır? İşte sarımsaklı tavuk köfte tarifi...
Kuskus aslında bir tür makarna ama görüntüsü ve pişirme yöntemi itibarıyla kuskusla yapılan yemekleri pilav kategorisine sokuyoruz genellikle. Kuskusla farklı lezzetler yaratmak isteyenler için bir öneri: Kuskuslu saray tava. Tavuğun ve kuskusun nefis bir beraberliği olan kuskuslu saray tavayı mutlaka denemelisiniz.
Tavuk yemekleri sıkışık zamanların kurtarıcılarının başında gelir. Kısa sürede pişen ve lezzetiyle herkesi memnun eden tavuk yemekleri repertuarınıza bir katkı yapmak isterseniz, kremalı sebzeli tavuğu bir denemelisiniz. Fırında piştiği için gayet de hafif olan bu yemeği misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.
Dalyan köfte genellikle dana ya da kuzu kıymasıyla yapılan enfes bir yemek. Ancak kırmızı etten uzak duranlar ya da daha ekonomik bir seçenek arayanlar için tavuk kıyması da dalyan köfte yapmak için enfes bir alternatif olabilir. İşte muhteşem tavuklu dalyan köfte tarifi…
Çalışan insanların vazgeçilmez yemeklerinden biri olan tavuğu hep aynı tariflerle yemekten sıkılmadınız mı? “Evet” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin sizin için farklı bir tavuk yemeği tarifi. Köri sosuyla harmanlanmış enfes tavukların tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Kısa sürede hazırlanabilecek enfes, doyurucu ve besleyici bir tarif arıyorsanız mantarlı sebzeli tavuk sote size çok uygun olabilir. Pilavla da makarnayla da çok güzel uyum sağlayan bu yemeği en zor beğenen misafirlerinize bile gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.
Tavuk ve sebzenin bu muhteşem uyumu sofralarınıza harika bir lezzet katacak... Üstelik çok da hafif çünkü buharda pişiyor. Alüminyum folyoda ya da pişirme torbasında yapabileceğiniz bu yemek o kadar pratik ki haftada bir kez mutlaka yapmak isteyeceksiniz. İşte buharda pişmiş sebzeli tavuk tarifi...