İftar sofrasını geleneksel lezzetlerle donatmak isteyenler için nefis yemek tarifleri
Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Etimiz de, sebzemiz de, hamur işimiz de çeşit çeşit. En basit tariflerimiz bile birer lezzet deposu.Üstelik bu geleneksel lezzetlerimiz ramazanda kurduğumuz iftar sofralarına da çok ama çok yakışıyor. Siz de aynı fikirdeyseniz, iftar sofranız için özel olarak derlediğimiz yöresel tariflerimize mutlaka bir göz atın. İşte yöresel lezzetlerden hoşlananlar için nefis iftar yemekleri...
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Sini köfte için içli köftenin tepsiye basılarak pişirilmiş ve dilimlenmiş hali desek yanlış olmaz herhalde. Altı üstü bulgurdan, ortası ise cevizli kıymadan oluşan Hatay mutfağına ait bu yemeğe tepsi oruğu ya da sini oruğu dendiği de oluyor. Adı ne olursa olsun lezzetinin tartışılmaz olduğu ise bir gerçek. Sizin için nefis sini köftenin tarifini hazırladık. Çok beğeneceksiniz…
Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. Özellikle yöresel pilavların lezzetine doyum olmuyor. Özbek pilavı da Afyonkarahisar mutfağında sıkça karşımıza çıkan etli ve havuçlu bir pilav. Tek başına bile oldukça lezzetli olan bu pilavı çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun…
Et sevenler bu yemeğe bayılacak! Kars mutfağının geleneksel lezzetlerinden ekşili et yemeğini mutlaka deneyin. Hem pratik hem de mükemmel olan ekşili etin tadı damağınızda kalacak. Denemek isteyenler için tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İsmini hazırlanırken kullanılan peskütan yoğurdundan alan ve Sivas’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan peskütan çorbasının tarifi çok kolay. Yarım saat içinde pişirip tüketebileceğiniz bu enfes çorbayı denemek isterseniz, peskütan çorbası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Lahana dolması Türkiye’nin her yerinde karşımıza çıkan bir yemektir ama kelem dolması adıyla Eskişehir’in sayılı lezzetleri arasında yer alır. Ufacık sarılan ve sarımsakla pişirilen acılı kelem dolmasını herkesin çok beğeneceğine eminiz. Siz de bu yemeği denemek isterseniz, ihtiyaç duyacağınız malzemeleri ve yemeğin yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Etli ekmek son dönemde Konya ile Sivas arasında paylaşılamayan fakat ne olursa olsun tadına doyum olmayan bir yöresel lezzet. Peki etli ekmeği evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? “Muhteşem olur” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin nefis etli ekmek tarifimiz…
Doğada kendiliğinden yetişen bir bitki olan madımak, özellikle Sivas yöresinde yoğun olarak kullanılıyor. Ispanak yemeğine benzeyen madımak tarifi, doyurucu olmasının yanı sıra sağlıklı besin arayanların sevebileceği cinsten. Yapımı da oldukça basit olan bu nefis yemeğin malzemelerini ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Göbete, ülkemizde adı Eskişehir’le özdeşleşmiş Tatar mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Bir tür börek olarak tarif edebileceğimiz göbete, genelde kıymalı ya da tavuklu bir harçla yapılıyor. Bu harca patates de ilave ediliyor ve lezzeti birkaç katına çıkıyor. Sizin için hakiki bir göbete tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Ağrı yöremize ait tescilli bir lezzet olan bu köftenin malzemesi yok denecek kadar az ama yapımı biraz zahmetli. “Anadolu’nun en eski diyet köftesi” olarak bilinen Abdigör köftesini hazırlamak için oldukça güçlü kaslara ihtiyacınız olacak. Ağızlara layık Abdigör köftesinin yapılışını sizin için araştırdık. İşte Abdigör köftesi tarifi…
Dolmalar ve sarmalar mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Türkiye’nin neredeyse her yöresinde özel bir dolma ya da sarma tarifiyle karşılaşmak mümkün. Bu tarifimiz de Kahramanmaraş mutfağından Maraş dolması. Kuru sebzeler, asma yaprağı ve mor havuçla yapılan Maraş dolması, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Pişirme aşamaları biraz uzun gibi görünebilir ancak ortaya çıkan lezzet muazzam. Mutlaka denemelisiniz. İşte Maraş dolması tarifimiz…
Anadolu'nun farklı yörelerinde bulgur köftesi, fellah köftesi ya da Kürt köftesi olarak da bilinen o nefis yemeğin adı Adana’da sarımsaklı köfte. Nitekim tarifinde 1 kilogram bulgur için sosuna 1 baş kadar sarımsak ilave ediliyor. Muhteşem bir lezzeti olan sarımsaklı köfteyi denemek için illa Adana’ya gitmenize de gerek yok. İşte evinizde kolayca pişirebileceğiniz sarımsaklı köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Meyve ve et gibi farklı tatları bir arada denemek istiyorsanız eğer yenidünya kebabı sizin için doğru bir tercih olacaktır. Pişmiş sarımsak ve suyunu salmış yenidünyanın bir arada ne kadar lezzetli olacağını denemeden tahmin etmeniz mümkün değil. Bu nedenle sizlere vereceğimiz bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. İşte yenidünya kebabının yapılışı…
Bayram, tatil zamanlarında Ege’ye ve Akdeniz’e yapılan yolculukların en güzel anlarından biri Manisa’da kebap yemek için verilen molalardır. Tırnak pidenin üzerindeki köfteler ve bol domates sosuyla lezzetine doyum olmayan Manisa kebabı evde de yapılabilir. İşte evde Manisa kebabı yapmak isteyenler için nefis bir tarif…
Osmanlı saray mutfağının leziz izlerini taşıyan Bursa'dan yöresel bir yemek ile karşınızdayız! Damat paçası... Düğünlerde gelinin annesi tarafından yapılan bu yemek günlük menülerde de yaygın olarak yer almaktadır. Tavuk suyuyla ıslatılmış ve beşamel sosuyla lezzeti katlanmış damat paçası sizi asla pişman etmeyecek. İşte Bursa yöresel mutfağından bu enfes yemeğin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Yöresel lezzetlere yönelik ilgili son dönemde iyice arttı. Çorbalardan köftelere birçok yöresel lezzet, sofralarımızda yerini aldı. Bunlardan biri de Gaziantep yöresine ait öcce. Un, yumurta, soğan ve baharatlarla yapılan öcce kahvaltılarda da diğer öğünlerde de yenebilir. İşte basit ve pratik öcce tarifi…
Bartın yöresine ait enfes bir çorbadır pumpum çorbası. Zaman zaman pum pum çorbası olarak da karşımıza çıkabilir. Özelliği mısır unuyla yapılmasıdır. Kimi yörelerde içine nişasta da ilave edilir. Ancak orijinal pumpum çorbası tarifi sadece mısır unu ile olur. Peki pumpum çorbası nasıl yapılır? İşte cevabı…
Yöresel yemeklere duyduğumuz sevginin sonu yok. Özellikle hamur ve etin en güzel birlikteliklerini bulabildiğimiz Kayseri mutfağı yemekleri bu listenin en üst sıralarında yer alıyor. Kayseri yağlaması diye de bilinen şebit de bunlardan biri. Şebit yemek için ille Kayseri'ye gitmenize gerek yok. Evinizde de zevkle yapıp yiyebileceğiniz şebit tarifi içeriğimizde...
Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Tadına bakan herkesin vazgeçilmezi olan bu köfteyi evinizde denemek isterseniz, Akçaabat köftesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Ankara tava yöresel et yemeklerinin en lezzetlilerinin başında geliyor. Nefis kuzu eti ve arpa şehriyenin muhteşem birlikteliği diye özetleyebileceğimiz Ankara tavayı siz de evinizde yapmak isterseniz tarifini burada bulabilirsiniz. Hele bir de yanında köpüklü ayran oldu mu tadına doyulmayan Ankara tava tarifi hemen aşağıda…
Kömbe Anadolu’da iki çok farklı lezzetin adı. Bir tanesi Antakya usulü kurabiyeler, bir tanesi de Maraş usulü nefis bir börek. Özellikle bayram günlerinde mutlaka sofralarda yerini alan kömbenin özelliği iki sac arasına koyularak pişirilir. Ancak evde böyle bir imkanınız oksa davul fırında pişirmeye çalışın. Çeşit çeşit harçla yapılabilen kömbenin tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin…
Satır et Trakya mutfağının en sevilen lezzetlerindendir. Özellikle Edirne’nin Keşan ilçesiyle özdeşlemiş bir yemek olan satır et bir nevi köfte olmakla birlikte yöre halkı tarafından böyle adlandırılmaz. Bölgenin kuzularının etleriyle yapıldığında lezzeti katlanan, coğrafi işaret tescilli satır eti evde yapmak isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Keledoş, Van mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet. Geçmişi 1800 yıl öncesine dayanan coğrafi işaret tescilli keledoşu yemek için kalkıp Van’a giden var. Ancak siz bu yolculuğu yapmak istemiyorsanız gündelik malzemelerle evde de keledoş yapabilirsiniz. İşte pazısıyla etiyle nefis keledoş tarifi…