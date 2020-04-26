İftar sofralarınızı şenlendirecek hepsi de birbirinden lezzetli köfte tariflerimiz var
Türkiye’nin dört bir yanında çeşit çeşit köfteler sofralarımızın olmazsa olmazları. İzmir’den İnegöl’e, Akçaabat’tan Kahramanmaraş’a her yörenin çeşit çeşit köfteleri var. Üstelik bu köfteler iftar sofralarına da çok yakışıyor. Sizin için bu köftelerin birkaçını aşağıdaki listede derledik, sonuç gerçekten enfes oldu. Aralarında herkesin damak zevkine uygun bir şeyler bulabileceği köftelerimiz iftar menüsünde yer almayı bekliyor. Şimdiden afiyet olsun...
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Islama köfte tarifi
Türkiye’nin her şehrinin ünlü bir köftesi var, Sakarya’nınki de ıslama köfte. Balkanlardan göçüp bu bölgeye yerleşmiş muhacirlerin imzasını taşıyan ıslama köftenin altında ve üstünde ekmek bulunuyor. Alttaki ekmeklerin çıtır, papara denen üstteki ekmeklerin ise yumuşak olması gerekiyor. Islama köfteyi evde yapmak isteyenler için malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda…
"Hiç sucuklu köfte olur mu?" demeyin. Eğer Kayseri yemeklerinden bahsediyorsak tabii ki olur. Sucuklu dendiğine bakmayın direkt sucuk koyulmuyor içine. Sucuklu denmesinin sebebi kıyma yoğurulurken içine çemen eklenmesi ve rulo yapıldıktan sonra dilimlenerek pişirilmesi. Bu tarifi yapmak oldukça basit. Siz de denemek isterseniz diye tarifini aşağıya bıraktık. Afiyet olsun...
Ekşili köfte en sevilen köftelerden biri desek yanlış olmaz. Terbiyeli sosu, içindeki pirinci, patatesleri ve havuçlarıyla çok doyurucu ve lezzetli bir yemek olan ekşili köfte komşumuz Yunanistan’ın mutfağında da “youvarlakia” yani adıyla yer alır. Herkesin mutlaka denemesi gereken ekşili köfte tarifimiz aşağıda. Çok beğeneceğinizden eminiz…
Ağrı mutfağının tescilli lezzeti Abdigör köftesi, özellikle ramazan sofralarında sunulur. Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak da bilinen bu enfes yemeğin yapımız biraz zahmetli ama herkesin zevkle tüketeceğinden emin olun. Abdigör köftesini tarif listenize eklemek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Iğdır mutfağının yöresel lezzetlerinden taş köfte, et ile çeşitli baharatların ve malzemelerin bir araya gelmesiyle elde edilen nefis bir lezzet. Fakat, biz bu tarifimizde daha pratik olması için kıyma kullandık. Et sevenler, bu nefis yemeğe asla karşı koyamayacak. Denemeden geçmeyin. Afiyet olsun...
Et yemekleri her daim sofralarımızın baş tacıdır. Muğla köftesi de et sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Bu nefis yemeği sevdiklerinize ve misafirlerinize ikram etmek isterseniz, ihtiyacınız olan tek şey aşağıda bulunan tarifi. Nefis bir yemek olan Muğla köftesini çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Tire şiş köfte adından da anlaşıldığı gibi İzmir'e özgü bir yemek. İzmir veya Tire’deki kebapçılarda tadabileceğiniz Tire şiş köfteyi evinizde de yapabilirsiniz. İzmir'in meşhur bu yemeği sofralarınızı şenlendirecek, yiyen tadına doyamayacak. İşte Tire şiş köfteyi evde hazırlamak isteyenler için malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Köfte sevmeyen yoktur diye tahmin ediyoruz. Neyse ki mutfağımız köfte tarifleri açısından çok zengin. Türkiye’nin birbirinden lezzetli köftelerinin yanında Kıbrıs köftesi de alkışı hak ediyor elbette. Şimdi sizlere lezzeti de görünümü de harika olan Kıbrıs köftesinin nasıl yapıldığını tarif edelim…
Pratik olsun diye kasaptan aldığınız ve lezzetine doyamadığınız kasap köftesini evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla kasap köftesi yemek isteyenler için kasap köftesi nasıl yapılır, nasıl pişirilir tek tek detaylı tarifimiz hemen aşağıda. Bu tarifle artık kasaptan köfte almaya son!
Anadolu’nun her şehrinin ayrı bir köftesi vardır ve bu köftelerin hepsi de birbirinden lezzetlidir. Afyonkarahisar’ın ünlü köftesi de salçalı sosla lezzetlenen sulu köftedir. Yöresel ağızla “sulu köttü” diye de adlandırılan bu yemeğin tadına bakmak için illa Afyonkarahisar’a gitmenize gerek yok çünkü sizin için enfes bir sulu köttü tarifimiz var. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden elinize sağlık!
Kuru köfte olarak da bilinen yağda köfte, çocukların da büyüklerin de en sevdiği et yemeklerinin başında geliyor. İçindeki yumurtasıyla lezzeti ve kıvamı daha da mükemmelleşen yağda köftenin yapılışı oldukça kolay. Minik bir püf noktası: Yanına patates de kızartacaksanız aynı yağda önce patatesleri pişirmeniz daha iyi sonuç verecektir.
Sini köfte için içli köftenin tepsiye basılarak pişirilmiş ve dilimlenmiş hali desek yanlış olmaz herhalde. Altı üstü bulgurdan, ortası ise cevizli kıymadan oluşan Hatay mutfağına ait bu yemeğe tepsi oruğu ya da sini oruğu dendiği de oluyor. Adı ne olursa olsun lezzetinin tartışılmaz olduğu ise bir gerçek. Sizin için nefis sini köftenin tarifini hazırladık. Çok beğeneceksiniz…
Bugüne kadar yediğiniz bütün köfteleri unutturacak bir tarif... Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesini denemek isterseniz, tarifi aşağıda... Görüntüsüyle ve lezzetiyle kısa sürede sizin de vazgeçilmezleriniz arasına gireceklerden biri olduğuna eminiz.
Kaşar peyniri ve köftenin muhteşem uyumu... Duyunca bile iştah kabartıyor. Oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı köfteyi ister garnitürle isterseniz de pilavla servis edebilirsiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isteyenler için tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Ev yemeği denince ilk akla gelenlerden, sofraların kurtarıcısı fırında köfte patates herkesin yapmayı mutlaka bilmesi gereken yemeklerden. Çok pratik ve leziz bir yemek olan fırında köfte patates, çok da ekonomik ve bereketli bir yemek. Yanında da güzel bir yeşil salatayla herkesin bayılacağı fırında köfte patatesin yapılışı aşağıda…
Etli bostaniye köfte, yapılışı mücvere benzeyen bir yemek. Tek farklı kabak yerine etle yapılıyor olması. Van mutfağına ait bu yemeği, ister aperatif olarak isterseniz de yanına yapacağınız salatayla ana yemek olarak servis edebilirsiniz. İşte etli bostaniye köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Farklı bir köfte tarifi arayanları buraya alalım. Yöresel lezzetlerin az bilinenlerinden, Kahramanmaraş mutfağının güzeli sömelek köfte tarifimiz geliyor çünkü. Üzerindeki yoğurdu ve biberli yağıyla, köfte ve mantı keyfini aynı anda yaşatan sömelek köfteden bir tabak asla yetmez. İşte huzurlarınızda sömelek köfte tarifi…
Köfte mutfağımızın en önemli yöresel zenginliklerinin başında geliyor. Çeşit çeşit yöresel köftelerimizin yanı sıra ev mutfaklarında da çok çeşitli köfteler pişiyor. Bugün sizin için çok nefis bir salçalı köfte hazırladık. Üstelik fırında piştiği için gayet de hafif bir yemek oldu. Nefis sosuyla makarnaya da çok güzel eşlik edecek salçalı fırın köfteyi mutlaka denemelisiniz.
İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Kadınbudu köfte Türk mutfağının en farklı lezzetlerinden biri. Normal köfteden farklı olarak içine kavrulmuş kıyma ve pirinç eklenen bu yemeğin yapılışı biraz sabır istiyor ancak aslında çok da zor değil. İnanmayan hemen tarifimize buyursun. Şimdiden herkese afiyet olsun!
Kaşarlı köfteyi, güveçte denemeye ne dersiniz? Köfteleri önce fırında ya da ızgarada pişirecek ardından da güveçlere ya da ısıya dayanıklı cam kaplara yerleştirip kaşarla bir araya getireceksiniz, hepsi bu kadar. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte güveçte kaşarlı köfte yapılışı...
Şam tatlısını bilmeyen yoktur. Peki Şam köftesini duymuş muydunuz? Malatya mutfağına ait bu yöresel lezzetin tarifini merak ediyorsanız, içeriğimiz size çok yardımcı olacak. İşte tam tutan ölçüleriyle nefis Şam köftesi tarifi…
Görüntüsü sebebiyle özellikle de çocukların ilgisini çeken nefis bir yemek, patatesli sulu köfte. Patates ve köftenin enfes buluşması olan bu yemeği denemek isterseniz, leziz patatesli sulu köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Yöresel lezzetlerin en güzellerinden biri var sırada: Eskişehir mutfağından balaban köfte. Balaban kebabı diye de bilinen bu yemek, altında et suyuyla ıslatılmış tırnak pideleri, üstünde domates sosu ve tereyağıyla adeta bir lezzet şöleni. İşte evde balaban köfte yapmak isteyenler için nefis bir tarif…
Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Tadına bakan herkesin vazgeçilmezi olan bu köfteyi evinizde denemek isterseniz, Akçaabat köftesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…