İftar menüsü için nefis zeytinyağlı yemek tariflerimiz var
Havalar yavaş yavaş ısınırken zeytinyağlılar da sofralarımızdaki yerlerini sağlamlaştırıyor. Hele ki ramazan süresince iftarda hafif bir şeyler yemek isteyenler çözümü zeytinyağlılarda buluyor. Sizin için tezgahlarda bolca bulunan sebzelerle enfes zeytinyağlılar hazırladık. İftar sofranız bereketli olsun...
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Kuru incir dolması tarifi
İncir yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Kurusu da sadece yazın değil her mevsim zevkle tüketilebiliyor. Peki kuru inciri dolma malzemesi olarak kullanabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Sizin için çok beğeneceğinize emin olduğumuz enfes bir kuru incir dolması hazırladık. Farklı bir dolma tarifi arayanlar bu yemeği mutlaka denemeli. Afiyet olsun…
Osmanlı saraylarından çıkma yemeklerden biri olan zeytinyağlı kabak kalye içinde et olmayan ama yediğinizde et yemiş kadar doymuş hissedebileceğiniz bir yemektir. Kalye kelime olarak yağda kavrulduktan sonra kaynatılmış etsiz pişmiş sebze yemekleri anlamına gelir. Anadolu’da ‘kale’ olarak da bilinir. Şimdi sizlere sultanlara layık bu yemeğin nasıl yapıldığını anlatalım…
Yaz sofralarında patlıcan olmazsa bir şeyler eksik kalır. Patlıcanın etle her türlü beraberliği çok nefistir ancak sıcak havalarda daha hafif bir şeyler arayanlar için zeytinyağlı patlıcan yemeğinin de tadına doyum olmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz ve zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte nefis zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi…
Bamya yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Tam bir sağlık deposu olan bamyayı tazeyken dondurucuya atarak ya da kurutarak kış ayları için de saklayabilirsiniz. Peki etsiz bamya yemeği nasıl yapılır? İşte cevabı...
Ege'de sofraların olmazsa olmaz lezzetlerindendir zeytinyağlı kabak çiçeği dolması. O narin kabak çiçeklerinin içine doldurulan nefis pirinçli iç sayesinde bir kez yemeye başladınız mı kaç tane yediğinizi bilemeyecek hale gelebilirsiniz. Özellikle cacıkla muhteşem bir ikili oluşturan kabak çiçeği dolmasının tarifi için sizi aşağı alalım...
İzmir'de diğer yörelere kıyasla sebze ağırlıklı besinler tercih ediliyor. Enginar'da İzmir mutfağında en çok çeşidi yapılan sebzelerden biri. Sadece çanak olarak tüketilmeyen enginarın yapraklarından da nefis tarifler hazırlanıyor. Kararmaması için özel biçimde ayıklanan enginar, tam bir karaciğer dostu. Akşam yemeğinizde hem leziz hem de sağlıklı bir yemek size eşlik etsin istiyorsanız, işte zeytinyağlı enginar tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Aslına bakarsanız her mevsim sofraların kraliçesi olabilecek lezzettedir ama özellikle yaz aylarında bol sulu taze domateslerle yapılmış, buz gibi bir zeytinyağlı taze fasulye yemeğinin lezzetine doyum olmaz. Yapanı çok fazla uğraştırmayan, kısa sürede pişen, sıcak da soğuk da yenebilen fasulye yemeği tarifimiz aşağıda. Malzemeleri kavurmadan çiğden yapılan taze fasulye yemeği tarifi her sofrada mutlaka yer almalı.
Kuru sebzelerle hazırlanan dolmaların tadı bir başkadır. Eğer daha önce denemediyseniz, bu tarifimiz tam size göre! Ankara mutfağından zeytinyağlı kuru biber dolmasını ılık veya soğuk tüketebileceği için yemeğini bugünden yapanlara göre oldukça pratik. Bu tarifi siz de bu denemek isterseniz detayları hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Kereviz mis gibi kokusu ve birbirinden faydalı özellikleriyle kış aylarının mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerinin başında geliyor. Sizin için bu kez portakal suyunun da lezzetini ve şifasını taşıyan, rengiyle göz alan enfes bir portakallı kereviz yemeği hazırladık. Zeytinyağlı sevenlerin bayılacağı tarifimiz adım adım aşağıda. Afiyet olsun…
"Dolmanın içinde peynir olur mu?" dediğinizi duyar gibiyiz ama tarifi denedikten sonra fikriniz değişecektir. Erzurum'a ait olan lor dolması pazı yapraklarının, bulgur, soğan ve lor peyniri ile buluşmasının yanı sıra yöreye has tereyağı eklenerek sarılıp pişirilmesiyle nefis bir hale dönüşüyor. Bu yöresel lezzeti denemek isterseniz tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Sarmanın her çeşidinin ismi bile ağızları sulandırmaya yetiyor. Bu kez farklı, kalorisi düşük, bir o kadar da lezzetli bir sarma tarifimiz var: Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması. Temel malzemesi yeşil mercimek olan iç harç, kırmızı lahanayla buluşuyor, enfes bir lezzet oraya çıkıyor. Peki, yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması nasıl yapılır?
Lahana ilkbahar aylarının mutlaka tüketilmesi gereken, en besleyici, en sağlıklı sebzelerinden. Salatadan kapuskaya çeşit çeşit tarifte kullanabileceğiniz lahanayla, lahana sarması yapmaya ne dersiniz? Etli de yapabileceğiniz lahana dolmasını bugün biz zeytinyağlı yapmaya karar verdik, çok da nefis oldu. İşte lahana sarması tarifi…
Ev sevilen bakliyatlardan biri olan barbunya, hem lezzetiyle hem de besleyici özelliğiyle yazın da kışın da zevkle tüketilen yemeklerden. Peki zeytinyağlı barbunya pilakinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Eğer farklı bir barbunya tarifi arıyorsanız sizi böyle alalım. İşte Lezizz usulü barbunya tarifi...
Herkesin en sevdiği yaz yemeklerinden olan biber dolmasını, zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Bu şekilde vejetaryenlerin hatta veganların bile gönül rahatlığıyla tüketebileceğini bir yemek elde etmiş olursunuz. İşte çok beğeneceğiniz zeytinyağlı biber dolması tarifi...
Kereviz en lezzetli sebzelerden. İçine havuç ve patates de girdi mi ne etlisinin tadına doyuluyor, ne de zeytinyağlısının. Biz bugün portakal suyuyla lezzetlenen, zeytinyağlı bir kereviz yapmaya kadar verdik. Bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz. Arzu ederseniz içine bezelye de ekleyebilirsiniz. İşte kereviz yemeği tarifi…
Zeytinyağlı taze fasulye mutfağımızın en demirbaş lezzetlerinden. Peki bu nefis klasik yemeği fasulye yerine börülceyle yapmaya ne dersiniz? Yaz aylarında taze börülcelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu yemeği çok seveceksiniz.
Ekşili dolma olarak da bilinen kuru sebzelerden yapılan dolmaları daha önce denemediyseniz sıkı durun, bu tarifle kuru sebzelerle yapılan ekşi dolmalara bayılacaksınız. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, ılık ve soğuk tüketildiğinden dolayı, yemeğini bugün yapıp yarın tüketenler için oldukça pratik bir tarif. Siz de bu tarifi denemek isterseniz detaylar hemen aşağıda…
Ege mutfağının olmazsa olmazı enginar! Biz bugün enginarların sadece kalbini kullanarak nefis bir zeytinyağlı garnitürlü enginar yaptık ama siz isterseniz yapraklarını da zevkle tüketebilirsiniz. Bunun için Lezizz’deki diğer enginarlı tariflere de bir göz atabilirsiniz.