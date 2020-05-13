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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 17:09,

İftar menüsü için nefis tencere yemeği tarifi önerileri

İftarda yenen sıcak tencere yemekleri adeta ilaç gibi geliyor. Bu nedenle birçoğumuz iftar sofrası için farklı tencere yemeği tarifleri arıyoruz. Bu arayışta işinizi kolaylaştırmak amacıyla çok lezzetli bazı tencere yemeği tariflerimizi sizin için derledik. İşte iftar menünüz için pratik tencere yemeği tarifleri…

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1Beyran tarifi
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Beyran tarifi

Tüm lezzeti ve doyurucu özelliğiyle beyran çorbası sofranızın yıldızı olsun. Kuzu eti ile baharatlar aynı tabakta birleşince şifa kaynağı bir lezzete dönüşen bu çorbayı evinizde de hazırlayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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2Ekşili köfte çorbası tarifi
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Ekşili köfte çorbası tarifi

Ekşili köfte yemek olarak tüketilebileceği gibi çorba olarak da tüketilebilir. Genelde terbiyeli ve beyaz renkli olan bu çorbayı biz bu kez salçalı yaptık, çok da beğendik. Sizin de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz ekşili köfte çorbası tarifimiz…

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3Etli kuru bamya tarifi
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Etli kuru bamya tarifi

Akşam yemeği için farklı bir tarif mi aramıştınız? O halde, etli kuru bamya yemeğini denemeden geçmemenizi öneririz. Protein ve potasyum açısından oldukça zengin olan bamya, et ve sebze ile sık sık pişiriliyor. Dilerseniz, etsiz ve zeytinyağlı olarak da tercih edebilirsiniz. Tadını doya doya çıkaracağınız etli kuru bamyayı, pilav eşliğinde de sunabilirsiniz. Nefis bir lezzet sizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun...

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4Tavuk sote tarifi
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Tavuk sote tarifi

Tavuk sote, pratik olmasının yanı sıra doyuruculuğuyla da en sevilen yemeklerin başında geliyor. Kuşbaşı doğranmış tavukları güzelce soteleyin. Üzerine de sebzeleri ve baharatları ekleyip pişirin. Sonunda da bu güzel lezzetin tadını çıkarın. İşte, malzeme listesi ve yapılış aşamalarıyla tavuk sote tarifini sizin için araştırdık. Şimdiden afiyet olsun...

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5Meftune tarifi
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Meftune tarifi

Meftune, Diyarbakır mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. Kemikli et ile sebzelerin muhteşem bir uyumla aynı tabakta bir araya geldiği meftune, lezzetini de sumaktan ve sarımsaktan alıyor. Siz de bu enfes yemeği sofranızda misafir edebilirsiniz. Özellikle pilavla çok yakıştığını belirtip tarifimize geçelim. Afiyet olsun…

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6Kelem dolması tarifi
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Kelem dolması tarifi

Lahana dolması Türkiye’nin her yerinde karşımıza çıkan bir yemektir ama kelem dolması adıyla Eskişehir’in sayılı lezzetleri arasında yer alır. Ufacık sarılan ve sarımsakla pişirilen acılı kelem dolmasını herkesin çok beğeneceğine eminiz. Siz de bu yemeği denemek isterseniz, ihtiyaç duyacağınız malzemeleri ve yemeğin yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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7Brüksel lahanası tarifi
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Brüksel lahanası tarifi

Akşam yemeği için farklı bir yemek tarifi arıyorsanız, Brüksel lahanasını denemeden geçmemenizi öneririz. Potasyum ve demir yönünden zengin olan Brüksel lahanası, düşük kalorisiyle de diyet yapanlar için oldukça ideal. Yapılışı da kolay bu nefis yemeği her lokmada ayrı seveceksiniz. Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi... Bir göz atmaz mıydınız?

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8Tabak börek tarifi
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Tabak börek tarifi

Tatar mutfağının en sevilen yemeklerinden olan tabak börek, Orta Asya’dan günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş ve Türkiye’de de Eskişehir mutfağıyla özdeşleştirilmiş. Çorba gibi sulu olduğu zaman kaşık börek, haşlama suyu süzüldüğünde ise tabak börek adını alan bu yemek evde kolayca yapılıp zevkle tüketilebiliyor. Öküz börek ya da ögüz börek diye de adlandırılan tabak böreğin malzemeleri ve yapılış aşamaları huzurlarınızda. Afiyet olsun…

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9Ekşili tavuk tarifi
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Ekşili tavuk tarifi

Akşam yemeğinizde geleneksel bir lezzete şans vermeyi düşünür müsünüz? Eğer cevabınız 'evet' ise Muğla mutfağından ekşili tavuğu denemenizi öneririz. Ayrıca limon suyunun bu lezzete ayrı bir tat kattığını da belirtelim. Nefis mi nefis bir lezzet sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, haydi mutfağa! Karşınızda ekşili tavuk tarifi... Afiyet olsun.

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10Madımak yemeği tarifi
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Madımak yemeği tarifi

Akşam sofrasında tercihinizi hafif bir yemekten yana kullanmak isterseniz, size göre bir tarifimiz var. Yozgat'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan madımak yemeği tam bir sağlık deposu. Semizotu ya da ıspanak yemeğine de benzeyen bu yemek etsiz olarak da hazırlanabilir. Peki, madımak yemeği nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

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11Taş köfte tarifi
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Taş köfte tarifi

Iğdır mutfağının yöresel lezzetlerinden taş köfte, et ile çeşitli baharatların ve malzemelerin bir araya gelmesiyle elde edilen nefis bir lezzet. Fakat, biz bu tarifimizde daha pratik olması için kıyma kullandık. Et sevenler, bu nefis yemeğe asla karşı koyamayacak. Denemeden geçmeyin. Afiyet olsun...

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12Buğu kebabı tarifi
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Buğu kebabı tarifi

Kebap denince aklımıza hep mangal ateşinde pişen enfes etler geliyor. Fakat, sebzelerin de kullanıldığı ve ocakta yavaş yavaş pişen nefis bir tarifimiz var. Buğu kebabı, lezzetinin yanı sıra görüntüsüyle de sofralarınızın yıldızı olacak. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki, buğu kebabı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Afiyet olsun.

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13Tas kebabı tarifi
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Tas kebabı tarifi

Tas kebabı, Türk mutfağında etle yapılan tencere yemekleri arasında en sevilenlerde ilk üçte yer alıyor olabilir. Çoğu zaman patates püresiyle servis edilen bu enfes yemeği biz bu kez patlıcanın en tatlı hali olan beğendiyle bir araya getirdik. Gerçekten çok nefis oldu. Denediğinizde siz de bayılacaksınız!

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14Etli bezelye tarifi
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Etli bezelye tarifi

Tazesiyle, dondurulmuşuyla, konservesiyle dört mevsim sofralarımızdan eksik olmayan bezelyenin zeytinyağlısı da etlisi de çok nefis oluyor. İçine biraz da patates ve havuç eklediniz mi, enfes bir yemeğe dönüşen bezelyeyi bir de bizim tarifimizle denemeye ne dersiniz? İşte Lezizz farkıyla etli bezelye tarifi...

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15Şiveydiz tarifi
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Şiveydiz tarifi

Gaziantep'te ilkbahar gelince akla ilk gelen lezzetlerden biridir şiveydiz. Kuzu eti ve taze sarımsakla yapılır, antibiyotik etkisi nedeniyle şifa niyetine yenir. Özellikle nisan ve mayıs aylarında bol bol tüketilen şiveydizi siz de evinizde denemek isterseniz tarifimize mutlaka bir göz atın. Çok beğeneceğinizden eminiz.

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16Etli patlıcan yemeği tarifi
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Etli patlıcan yemeği tarifi

Nefis ve pratik bir patlıcan yemeği yapmak istiyorsanız ve az malzemeli bir tarif arıyorsanız, aşağıda tarifi bulunan Lezizz usulü patlıcan yemeğini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz etli patlıcan yemeğini çok beğeneceksiniz.

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17Semizotu yemeği tarifi
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Semizotu yemeği tarifi

Oldukça kolay hazırlanan bir tarifi var semizotu yemeğinin. Her yaştan insanın zevkle tükettiği bu yemeği denemek isterseniz, leziz semizotu yemeği tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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18Mantar sote tarifi
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Mantar sote tarifi

Mantar sote her mevsim zevkle yenen kolay sebze yemeklerinin başında geliyor. Peki etin ya da makarnanın yanında da çok güzel bir eşlikçi olan mantar sote nasıl yapılır? Mantar sote yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte birkaç basit malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz mantar sote tarifi...

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19Etli nohut yemeği tarifi
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Etli nohut yemeği tarifi

Nohut tam bir protein deposu olmasıyla sofralarımızda sık sık misafir ettiğimiz bir bakliyat. Salatadan pilava her tarife kolayca uyum sağlayan nohudu bu kez en klasik tariflerden birinde, etli nohut yemeğinde kullandık. Lezzeti garantili...

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20Terbiyeli sulu köfte tarifi
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Terbiyeli sulu köfte tarifi

Hem çorba hem yemek gibidir terbiyeli sulu köfte. Yiyeni doyurur, içini ısıtır. Limonlu ve yumurtalı terbiyesiyle damakta enfes bir iz bırakır. Siz de nefis terbiyeli köfteyi evinizde denemek, bu lezzeti sofralarınıza taşımak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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21Tavuklu bamya tarifi
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Tavuklu bamya tarifi

Bamya yaz aylarında sofraları şenlendiren nefis bir sebze. Özellikle bol ekşisinin tadına doyum olmuyor. Peki bamyayı tavukla denemiş miydiniz hiç? Çok beğeneceğinizden emin olduğumuz tavuklu bamya tarifimiz aşağıda, mutlaka denemelisiniz.

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22Pastırmalı kuru fasulye tarifi
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Pastırmalı kuru fasulye tarifi

"Türklerin milli yemeği" denince akla gelenlerden biri mutlaka kuru fasulyedir. Soğanıyla, salçasıyla bir bütün olan bu nefis yemek, içine pastırma eklendiğinde çok daha lezzetli oluyor. Herkesin fasulye tarifi kendine ama bir de bizimkini denemeye ne dersiniz?

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