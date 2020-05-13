İftar menüsü için nefis tencere yemeği tarifi önerileri

Ekşili köfte çorbası tarifi Ekşili köfte yemek olarak tüketilebileceği gibi çorba olarak da tüketilebilir. Genelde terbiyeli ve beyaz renkli olan bu çorbayı biz bu kez salçalı yaptık, çok da beğendik. Sizin de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz ekşili köfte çorbası tarifimiz…