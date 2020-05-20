İftar menüsü için lezzetine doyum olmayan patlıcanlı yemek tarifleri
Patlıcan en sevilen sebzeler arasında başı çekiyor, özellikle de yaz aylarında. Çok sevdiğiniz patlıcana iftar sofranızda da yer vermek isterseniz bu tarifleri mutlaka deneyin. Patlıcan sevenleri mest edecek, sevmeyenlere ise fikir değiştirtecek nefis patlıcanlı yemek tariflerimiz hemen aşağıda…
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Patlıcan kovalama tarifi
Lezizz’in sıkı takipçileri çok iyi biliyor ki iki şeyi çok seviyoruz: Birincisi yöresel yemekler, ikincisi de patlıcan. Patlıcan kovalama bu çok sevdiğimiz ikiliyi aynı tabakta buluşturmak için en doğru tariflerden biri. Kayseri mutfağına atfedilen bu enfes kuzu etli patlıcan yemeğinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Patlıcan kovalamanın sizin de favoriniz olacağından eminiz…
Günün her öğünü yenebilen, lezzetine doyum olmayan böreğin çeşitleri konusunda çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Çeşit çeşit malzemelerle her damak zevkine uygun nefis börekler bulmak mümkün. O kadar ki bazen börek olmayan yemeklere bile börek diyebiliyoruz. Bunlardan biri de Rum böreği. Çok sevilen patlıcanla yapılan Rum böreğinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…
Yaz geldi, patlıcan sevenleri mutluluktan ağlatan yemekler de sofralarımızı süslemeye başladı. Bu yemeklerin en nefislerinden biri de patlıcan kebabı. Fırında yapılan bu nefis yemek, size başka patlıcan yemeklerini unutturacak. İşte özellikle pilavla birlikte servis edildiğinde benzersiz bir lezzete kavuşan fırında patlıcan kebabı tarifi…
Patlıcan özellikle yaz aylarında sofraların demirbaşı. Yemeği, pilavı, böreği oluyor da çorbası neden olmasın peki? Sizin için nefis bir patlıcan çorbası hazırladık, üstelik közleme derdi de yok. Mis gibi limon kabuğu kokulu bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Yaz aylarının sen sevilen sebzesi patlıcanla yapılan ağzınızı sulandıracak bir tarifimiz var: Amasya'ya özgü patlıcan pehli tarifi... Türkiye'nin farklı yörelerinde farklı isimlerle karşınıza çıkabilen bu yemeği denemeden geçmemenizi tavsiye ederiz. Özellikle patlıcan sevenler pehliye bayılacak...
Kızarmış ekmekli patlıcan salatası, kısa sürede gün sofralarının olmazsa olmazları arasına girdi. İyice kıvamını bulması açısından servis etmeden bir gün önce hazırlamanızı tavsiye ettiğimiz bu salata inanılmaz lezzetli olduğundan her tadan çok beğeniyor. Siz de kızarmış ekmekli patlıcan salatasını denemek isterseniz tarifimizden faydalanabilirsiniz. Afiyet olsun…
Yaz sofrası demek patlıcan demek, patlıcanla yapılan çeşit çeşit yemekler demek. Bu yemeklerin en sevilenlerinden biri de musakka. Tazecik patlıcanların kıymayla enfes beraberliği olacak da özetlenebilecek patlıcan musakkayı yapmak çok kolay. Yanında pirinç pilavıyla karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkaran patlıcan musakka tarifimiz aşağıda…
Patlıcan yemeklerini sevenler için nefis bir tarifimiz var. Muğla mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan yağlı patlıcan, Datça taraflarında imambayıldı olarak da biliniyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis yemeği, bulgur pilavı ve ayranla eşliğinde de servis edebilirsiniz. Tadını unutamayacağınız enfes bir yöresel lezzet sizi bekliyor. Afiyet olsun.
Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…
Patlıcan oturtma, patlıcanla yapılan yemeklerin en kolaylarından ve lezzetlilerinden biri. Fırında pişen bu nefis yemeği siz de yaz aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yanında pilav ve cacık ile enfes bir üçlü oluşturan patlıcan oturtmayı mutlaka denemelisiniz.
Sütlü patlıcan için beğendinin yakın akrabası desek yanlış yapmış olmayız. Közlenmiş patlıcanın un ve sütle kıvam kazanması, ardından da sarımsak ve cevizle lezzetlendirilmesiyle ortaya çıkan bu yemeği tek başına yiyebileceğiniz gibi et yemeklerinizin yanında servis edebilir hatta ekmeğin üzerine sürüp kanepe yapmak için de kullanabilirsiniz. Denemek isterseniz tarifi aşağıda…
Türk mutfağının en sevilen sebzelerinden biri hiç tartışmasız patlıcan. Patlıcanla yapılan yemeklerin en haşmetlisi de karnıyarık olsa gerek. İftar sofralarınıza renk katacak, herkesin ayakla alkışlayacağı karnıyarık tarifimiz aşağıda...
Patlıcan çok sevilen, adeta fanatikleri olan bir sebze. Bu sebzeyle yapılabilecek yemeklerin de sonu yok doğrusu. Börekten pilava, beğendiden imambayıldıya çeşit çeşit patlıcanlı yemekler yapabilmek mümkün. Eğer patlıcan dağarcığınıza bir yemek daha eklemek isterseniz patlıcan kapamayı deneyin. Görüntüsü de lezzeti de son derece mükemmel olan bu yemeğin tarifi içeriğimizde…
Siz de nefis ve pratik bir patlıcan yemeği yapmak istiyorsanız ve az malzemeli bir tarif arıyorsanız, aşağıda tarifi bulunan Lezizz usulü patlıcan yemeğini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz etli patlıcan yemeğini çok beğeneceksiniz.
Hazırlanması biraz uzun sürse de lezzetine doyum olmayan bir yemek, tencerede pişirilen patlıcan güveç. Bu çok lezzetli yemeği denemek isterseniz, leziz tencerede patlıcan güveç tarifimiz hemen aşağıda…
Ekşili dolma olarak da bilinen kuru sebzelerden yapılan dolmaları daha önce denemediyseniz sıkı durun, bu tarifle kuru sebzelerle yapılan ekşi dolmalara bayılacaksınız. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, ılık ve soğuk tüketildiğinden dolayı, yemeğini bugün yapıp yarın tüketenler için oldukça pratik bir tarif. Siz de bu tarifi denemek isterseniz detaylar hemen aşağıda…
Yağlı hamur katlarının arasındaki enfes patlıcanlı iç harcıyla çok lezzetli bir hamur işi, sütlü patlıcanlı börek. Ağızda dağılan çıtır hamur ve patlıcanın uyumu herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu çok lezzetli böreği denemek isterseniz, sütlü patlıcanlı börek tarifimiz hemen aşağıda… Yanına da ayran yapmanızı tavsiye ediyoruz ama son karar elbette sizin...
Adı da görüntüsü de çok şey vadediyor ve insanı korkutuyor. Ancak islim kebabı aslında çok ama çok pratik bir tarif. Köfteleri ve patlıcanları hafifçe kızartıp şekil vererek fırına atmanız yeterli. Hem göze hem de damağa hitap eden islim kebabı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.
Et yemeklerine en çok yakışan sebzelerin başında hiç şüphesiz patlıcan geliyor. Patlıcan-et ikilisinin en muhteşem eseri de hünkar beğendi olmalı. Beşamel sosuyla karışmış közlenmiş patlıcanın üzerindeki kuşbaşı etlerin damağınızda bırakacağı iz ve sizde yaratacağı mutluluk vazgeçilmezlerinizden olacak. Mutlaka deneyin!
Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…
Anadolu et yemekleri açısından çok zengin bir coğrafya. Özellikle kebap denince neredeyse her şehrin adıyla anılan bir kebabı mevcut. Bunlardan biri de Sivas kebabı. Patlıcan, domates, biber ve kuzu etiyle yapılan Sivas kebabının tarifini aşağı bırakıyoruz. Deneyip yorumlarınızı paylaşmaya ne dersiniz?