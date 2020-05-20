İftar menüsü için lezzetine doyum olmayan patlıcanlı yemek tarifleri

Patlıcan yemeğinden börek tarifi Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…