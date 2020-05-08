İftar menüsü için kolayca yapıp zevkle yiyeceğiniz nefis hurmalı tatlı tarifleri

Hurmalı ıslak kek tarifi Hurma özellikle şeker tüketimini azaltmak isteyenlerin en çok başvurduğu meyvelerden. Yumuşak olması ve kolay parçalanması da birçok tarifin içinde kendisine rahatça yer bulmasını sağlıyor. Bu kek de o tariflerden biri. Süngersi yapısı ve sosuyla deneyen herkesin çok beğendiği bu kek sizin de favorilerinizden biri olacak.