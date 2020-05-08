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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 13:17,

İftar menüsü için kolayca yapıp zevkle yiyeceğiniz nefis hurmalı tatlı tarifleri

Hurma ramazan ayında sofralarda mutlaka bulunan nefis bir meyve. Çok tatlı olmasına rağmen kalorisi de düşük olan hurma şeker tüketmeden tatlı yapmak isteyenlerin de gözdelerinden. Sizin için ramazanda iftar sonrası gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz hurmalı tatlı tarifleri derledik.

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1Hurma uyutması tarifi
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Hurma uyutması tarifi

Hurma uyutması kolayca yapılabilecek, şekersiz bir sütlü tatlı. Oldukça pratik olan hurma uyutması özellikle ramazanda iftardan sonra hafif bir tatlı arayanların favorisi olacak. Ancak bu lezzeti ramazanla sınırlamamak lazım elbette. Sözü daha fazla uzatmadan geçelim hurma uyutmasının yapılışına…

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2Ramazan tatlısı tarifi
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Ramazan tatlısı tarifi

İftar sonrası tatlı tüketimi oldukça yaygın bir alışkanlık ancak beslenme ve diyet uzmanları bunun yağlanmayı artırabileceğine dikkat çekiyor. Üstelik aşırı şeker tüketimi oruç süresince de hızla acıkmanıza neden oluyor. Kek gibi görünen unsuz şekersiz ve bol kuru yemişli bu tatlıyı ramazan dışındaki zamanlarda da zevkle tüketeceksiniz. Afiyet olsun...

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3Hurmalı cezerye tarifi
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Hurmalı cezerye tarifi

Cezerye Mersin ve çevresinde çok popüler bir tatlı. Ancak piyasada satılan cezeryelerin büyük bir çoğunluğu şeker içerdiği için şeker tüketmeyenler bu lezzetten mahrum kalıyor. Biz de bunu düşünerek nefis bir hurmalı cezerye tarifi hazırladık. İçinde rafine şeker bulunmayan bu tatlıyı herkes çok beğenecek. Özellikle kahveyle harika olan hurmalı cezeryenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun...

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4Mamül tarifi
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Mamül tarifi

Hurmayla yapılacak en güzel tatlılardan birisidir mamül. Mersin mutfağına özgü olan bu tarif görünüşüyle elmalı kurabiyeyi andırıyor. Yapımı biraz meşakkatli olsa da yediğinizde bir taneyle yetinmeyebilirsiniz. Çayın yanında harika gidecek mamül tarifi misafirleriniz için de güzel bir sunum olabilir.

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5Şekersiz kakaolu kek tarifi
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Şekersiz kakaolu kek tarifi

Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı yaparken en büyük yardımcılarından. Özellikle keklerde hamurun içinde kolayca dağılabildiği için enfes sonuçlar veriyor. Peki hurmayı kullanarak nefis bir kakaolu kek yapmaya ne dersiniz? İşte şeker tüketenlerin bile vazgeçilmezi olacak şekersiz kakaolu kek tarifimiz…

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6Gül şerbetli ramazan çikolatası tarifi
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Gül şerbetli ramazan çikolatası tarifi

Ramazan ayında evinizde en çok bulunan besinlerden hurma ile yapabileceğiniz, diyetinizi bozmayacak, kan şekerinizi uçurmayacak bir tatlı mı arıyorsunuz? Gül şerbetli ramazan çikolatası koşullara çok uygun bir lezzet. Sunumunu da dilediğiniz gibi değiştirebileceğiniz gül şerbetli ramazan çikolatasını bol bol yapıp bayramda misafirlerinize de ikram edebilirsiniz...

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7Hurmalı dondurma tarifi
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Hurmalı dondurma tarifi

Sütlü tatlıları çok seviyoruz. Hele ki yaz sıcaklarında içimizi ferahlatan dondurma olursa... Peki dondurmanızı evinizde yapmaya, içine de hurma katmaya ne dersiniz? Muhteşem olacağına biz eminiz, sizi de mutlaka denemeye devam ediyoruz. İşte nefis hurmalı dondurma tarifi...

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8Hurmalı toplar tarifi
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Hurmalı toplar tarifi

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurma aslında en faydalı ve lezzetli meyvelerden biri. Özellikle şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyaçlarını gidermek için birebir olan hurmayı birkaç basit malzemeyle bir araya getirip nefis lezzetler ortaya koyabilirsiniz. İşte özellikle kahvenin yanına çok yakışan hurmalı toplar tarifi...

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9Hurmalı tart tarifi
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Hurmalı tart tarifi

Meyve sevenlerin mutlaka denemesi geren hafif ve pratik bir lezzet hurmalı tart. Çayın ya da kahvenin yanına çok yakışacak bu hurmalı tartı siz de mutlaka denemelisiniz. İşte meyveli tatlılardan hoşlananların çok beğeneceği hurmalı tart tarifi...

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10Hurmalı rulo pasta tarifi
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Hurmalı rulo pasta tarifi

Hamuru ayrı nefis içindeki harcı ayrı nefis... Evet hurmalı rulo pastadan bahsediyoruz. Özellikle çocuklar sütün yanında bu pastaya bayılacak. Herkesin büyük bir zevkle tüketebileceği hurmalı rulo pastanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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11Hurmalı puding tarifi
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Hurmalı puding tarifi

Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı ve sütlü bir tatlı olan hurmalı puding tam size göre... Şekeri çok az olan bu tatlı lezzetini içindeki hurmalardan alıyor. Dahası yapılışı da çok kolay. Piştikten sonra soğumasını beklerken zor sabredeceksiniz. İşte herkesin bayılacağına emin olduğumuz hurmalı sütlü tatlı tarifi.

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12Hurmalı ıslak kek tarifi
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Hurmalı ıslak kek tarifi

Hurma özellikle şeker tüketimini azaltmak isteyenlerin en çok başvurduğu meyvelerden. Yumuşak olması ve kolay parçalanması da birçok tarifin içinde kendisine rahatça yer bulmasını sağlıyor. Bu kek de o tariflerden biri. Süngersi yapısı ve sosuyla deneyen herkesin çok beğendiği bu kek sizin de favorilerinizden biri olacak.

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