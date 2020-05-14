İftar menüsü için herkesin çok beğeneceği nefis pilav tarifleri
Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmazları. Kimi zaman pirinçle, kimi zaman bulgurla, hatta bazen şehriyeyle yapıyor pilav yemeye doyamıyoruz. Başka yemeklerin yanında çok iyi bir yardımcı olan pilav tek başınayken de saygı ve sevgiyi sonuna kadar hak ediyor. Peki iftar sofranız için çeşit çeşit pilav tariflerine ne dersiniz? İşte “İftara ne pişirsem?” diye düşünenler için enfes pilav tarifleri…
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Düğün pilavı tarifi
Düğün pilavı, Eskişehir’in en sevilen yöresel pilavlarından biri. Genelde etle yapılıyor ama siz daha hafif olsun isterseniz tavukla da yapabilirsiniz. Etin tencerede kapama usulü pişirildiği bu pilavı siz de çok beğeneceksiniz. Zor göründüğüne bakmayın, o kadar lezzetli oluyor ki bütün zahmetinize değiyor. Sizin için düğün pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda listeledik. Şimdiden kolay gelsin…
Pilav ve et birbirine çok yakışıyor. Hele ikisi aynı tencerede pişti mi lezzetine doyum olmuyor. Sizin için Türk mutfağının en güzel etli pilavlarından biri olan melek pilavının tarifini hazırladık. İçindeki sebzelerle de renklenen ve lezzetlenen bu pilavı mutlaka denemelisiniz…
Karabuğday olarak da bilinen greçka, özellikle Rus mutfağında çok önemli bir yeri olan protein deposu bir gıda. İsmi nedeniyle tahıl zannedilse de tahıl olmayan greçka yapısında glüten bulundurmadığı için glütensiz beslenenlerin favorilerinden. Karaciğer ve bağırsak dostu olan greçkayı tüketmenin en kolay yolu pilav yapmak. Klasik bulgur pilavına benzer şekilde yapabileceğiniz greçka pilavı tarifi aşağıda. Afiyet olsun!
Ala pilav, Kastamonu mutfağına ait bir tür bulgur pilavı. İçindeki mercimeğiyle ve yumurtasıyla oldukça da doyurucu ve besleyici bir yemek olan ala pilav, özellikle kış aylarında mutlaka denemeniz gereken yemeklerden. Kısa sürede yapıp afiyetle yiyebileceğiniz ala pilavın malzemeleri ve pişirme aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Dışı çıtır çıtır yufkayla kaplı, içi mis gibi iç pilavla dolu nefis bir yemeğimiz var: Perde pilavı. Oldukça gösterişli olduğu için en şık sofralara bile yakışan bu yemek özellikle etin yanında çok iyi gidiyor ancak arzu ederseniz tek başına da yiyebilirsiniz çünkü içinde tavuğu da mevcut. Sözü daha fazla uzatmayalım ve çok beğeneceğiniz perde pilavı tarifimizi hemen aşağı bırakalım…
Bulgur pilavını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz ama özellikle yeşil mercimekli bulgur pilavına hayır demek gerçekten çok zor. Genelde pilav için mercimek ayrıca haşlanır ancak dilerseniz artan mercimek yemeğiyle de çok pratik bir pilav yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp tanelerini ayırmak. O halde gelsin tarifimiz…
Tane tane bulgurun, mis gibi soğanla kavrulduktan sonra pişmesiyle ortaya bulgur pilavı çıkıyor. Kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa birçok yemeğin yanına çok iyi giden bu enfes bulgur pilavını denemek isterseniz, sade bulgur pilavı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış. Şimdiden afiyet olsun…
Akşam yemeklerinizde veya misafir sofralarınızda farklı bir yemeğe yer vermek isterseniz, size göre bir tarifimiz var. Etli firik pilavı... Gaziantep mutfağının nefis ve geleneksel lezzetlerinden biri olan bu tarif sizi asla pişman etmeyecek. İşte etli firik pilavının malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Sarımsaklı bulgur Balıkesir mutfağına ait bir yemek. Geçmişte tavşan etiyle yapılıyormuş ama günümüzde daha çok tavuk kullanılıyor. Peki sarımsaklı bulgur nasıl yapılır? İşte evinde farklı bir lezzet arayanların mutlaka denemesi gereken pratik ve lezzetli sarımsaklı bulgur yemeği.
Kashmiri pulao yani Keşmir pilavı diye de bilinen Hint pilavı, farklı bir yemek tarifi arayanların imdadına yetişebilir. İçindeki baharatları, kuru yemişleri ve meyveleriyle çok farklı bir lezzeti olan Hint pilavı, dünya mutfağını sevenler için birebir. Siz de sofranızda farklı lezzetlere yer açmak istiyorsanız Hint pilavı tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Nar ekşisi, hele bir de doğal olursa, içine girdiği her yemeğe benzersiz lezzet katan malzemelerden. Bu bulgur pilavı da bu gerçeğin en güzel örneklerinden. İçinde haşlanmış tavuk eti parçaları ve kimyon da bulunan nar ekşili bulgur pilavı, farklı pilav tarifleri arayanların listesinin başına adını yazdıracak. Tarifi hemen aşağıda, mutlaka denemelisiniz.
Pilav, sofralarımızın baş tacıdır. Dünya mutfağında da farklı tekniklerle pişirilmekte. Eğer Uzak doğu mutfağına meraklıysanız Çin pilavı tam size göre! Evde denemek isteyenler için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Şehriye özellikle de arpa şehriye genellikle pirinç pilavında kullanılan bir malzeme. Ancak aslında bulgur pilavına da çok yakışıyor. Fakat bulgur pilavında arpa şehriyeden ziyade tel şehriye kullanmak sunum açısından çok daha keyifli sonuçlar veriyor. Peki tel şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Dövme pilavını duymuşsunuzdur. Bu lezzeti dillere destan yemeğimiz Mersin mutfağına özel bir pilav ama bu pilav pirinçten değil buğday ve nohuttan yapılıyor. Yapılışı da oldukça kolay. Tüm malzemeleri haşlayıp servis tabağına alıyorsunuz ve etleri de üstüne ekliyorsunuz. "Akşama ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız bu tarifimiz size yardımcı olabilir. Şimdiden afiyet olsun.
Bulgur pilavını kavurmayla pişirdiğinizde hem daha lezzetli hem görüntüsü daha şık hem de daha doyurucu bir yemek elde edeceksiniz. Üstelik protein ve karbonhidratın beraberliği ile çok daha dengeli bir lezzet ortaya koymuş olacaksınız. Tarifi hemen aşağıda, çok beğeneceğinizden şimdiden eminiz.
Pilavlar mutfağımızın olmazsa olmazlarının başında geliyor. Türkiye’nin dört bir yanında birçok yöresel pilav tarifi bulunuyor. İstanbul pilavı da bu tariflerden biri. Badem, Antep fıstığı, safran ve zencefille lezzetlenen İstanbul pilavı özellikle kutlama sofralarına çok yakışıyor. Sizin için İstanbul pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Tek yapmanız gereken bu tarife göre adım adım ilerlemek. Çok beğeneceksiniz, şimdiden afiyet olsun…
Acem pilavı tarifi mi aramıştınız? Komşumuz İran’dan Türk mutfağına misafir olan bu pilav yasemin pirinci, havuç ve kuşbaşı dana etiyle yapılıyor. Başla yemeklerin yanında servis edebileceğiniz Acem pilavını tek başına bir yemek olarak da yiyebilirsiniz. İşte beğeni garantili tarifimiz…
Bulgur kökenleri 12 bin yıl öncesine dayanan bir Anadolu değeri. Tam bir sağlık ve lezzet deposu olan doyurucu ve besleyici bulguru, biz bu kez sebzelerle aynı tencerede buluşturup besin değerini bir parça daha artırdık. Çok da nefis olduğunu söyleyebiliriz. Siz de denemek isterseniz sebzeli bulgur pilavı tarifimiz huzurlarınızda...
Neredeyse her sokağın başında bulabileceğiniz enfes bir sokak lezzeti nohutlu pilav. Hazırlanması da oldukça pratik olan bu sokak lezzetini evine taşımak isteyenler için leziz nohutlu pilav tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Her yemeğin yanına yakışan bir pilav, domatesli bulgur pilavı. Bu pilav için domates ve soğanın tereyağlı bulgur pilavıyla olan enfes buluşması diyebiliriz. Bu çok lezzetli pilavı denemek isterseniz, domatesli bulgur pilavı tarifimiz hemen aşağıda…
Kapama pilavı, Ankara'nın en meşhur yemeklerinden biri. İçindeki et ve soğanıyla tam bir lezzet deposu olan kapama pilavını bir kez deneyince asla vazgeçemeyeceksiniz. Akşam yemeğinizde veya misafir sofralarınızda bu nefis pilavın size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Karadeniz mutfağının, özellikle de Rize ve çevresinin en sevilen geleneksel lezzetlerinden biridir hamsili pilav. Balıklar yan yana dizilir, içine mis gibi tereyağlı pilavı doldurur. Fırında pişirilir yanında mısır ekmeğiyle afiyetle yenir. İştahınız kabardıysa lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim.
Tavuklu pilav en sevilen geleneksel lezzetlerimizdendir. Biz bugün geleneksel tavuklu pilavdan biraz farklı içine bezelye ve salça da ekledik ve bambaşka bir lezzete dönüştürdük. Kolayca yapabileceğiniz tavuklu ve bezelyeli pilav çok da doyurucu ve besleyici. Afiyet olsun!
Özbek pilavı, Özbekistan'ın milli yemeği. Pirincin yanı sıra kuzu eti ve havuçla yapılan bu pilav, geçmişten bugüne ülkemizde de zevkle tüketilen yemeklerden. Eğer siz de farklı bir pilav tarifi arıyorsanız Özbek pilavı tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinizden eminiz.
Pilav sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. O kadar ki Türkiye’nin dört bir yanında çok farklı yöresel pilav tarifleri de karşımıza çıkıyor. Örneğin haşu bu pilavlardan biri. Mardin yöresine ait bir iç pilav olan haşu leziz kuzu eti, çıtır çıtır badem ve mis kokulu maydanozun pirinçle mükemmel birlikteliği. İşte bu lezzeti sofrasına taşımak isteyenler için haşu tarifi…
Zerdeçal aslında mutfağımızda yüzyıllardır yer alan ancak son dönemde popülerliği daha bir artan bir baharat. Mis gibi kokusu ve sapsarı rengiyle klasik pilavlardan sıkılanlar için, zerdeçallı pilav farklı bir alternatif olabilir. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışacak olan zerdeçallı pilavı mutlaka deneyin. İşte zerdeçallı pilav tarifi…