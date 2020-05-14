İftar menüsü için herkesin çok beğeneceği nefis pilav tarifleri

Haşu tarifi Pilav sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. O kadar ki Türkiye’nin dört bir yanında çok farklı yöresel pilav tarifleri de karşımıza çıkıyor. Örneğin haşu bu pilavlardan biri. Mardin yöresine ait bir iç pilav olan haşu leziz kuzu eti, çıtır çıtır badem ve mis kokulu maydanozun pirinçle mükemmel birlikteliği. İşte bu lezzeti sofrasına taşımak isteyenler için haşu tarifi…