İftar menüsü için çok doyurucu ve besleyici bulgurlu tarifler
Bulgur Türk mutfağının temel taşlarından. Binlerce yıldır Anadolu’da sofraların baş köşesinde yer alan bulgura iftar sofranızda yer vermek isterseniz, sizi çok mutlu edecek bazı tariflerimiz var. Pilavdan köfteye bulgurla yapabileceğiniz çeşit çeşit iftar tarifleri listemizde. Afiyet olsun!
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Fellah köftesi tarifi
Fellah köftesi Malatya mutfağına ait olmakla birlikte, Anadolu'nun farklı yerlerinde de ufak farklılıklarla karşımıza çıkan bir lezzet. Çok doyurucu olan bu etsiz köfteyi, buzlukta dondurup yiyeceğiniz zaman pişirebilir, dar zamanda kurduğunuz mükellef sofralarla takdir toplayabilirsiniz. Vejetaryenlerin de zevkle tüketecekleri fellah köftesinin tarifi hemen aşağıda...
Bulgur pilavı hepimizin mutfaklarının baş köşesinde yer alan lezzetlerden ancak bulgurun salatası da en az pilavı kadar lezzetli ve faydalı. Sizin için bu tarifimizde yoğurt, mayonez ve yeşilliklerle tatlanan enfes bir bulgur salatası yaptık. Oldukça da doyurucu bir salata olan yoğurtlu bulgur salatası tek başına bir öğün bile olabilecek nitelikte. Mutlaka deneyin. Şimdiden elinize sağlık…
Düğürcük çorbası, ince bulgur ile hazırlanan nefis bir çorba. İsteğe göre kıymayla da hazırlanabilen bu çorba oldukça doyurucu bir lezzet. Yapılışı da çok pratik olan düğürcük çorbasını siz de denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İçindeki kıyma miktarının fazlalığından lahana köftesi olarak da anılan lahana sarması Malatya mutfağında sıklıkla yapılan bir yemek. Yapımı biraz meşakkatli ancak içinde bulgur oluşuyla da gayet doyurucu. Malzemelerimiz ve tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun.
Sarımsaklı bulgur Balıkesir mutfağına ait bir yemek. Geçmişte tavşan etiyle yapılıyormuş ama günümüzde daha çok tavuk kullanılıyor. Peki sarımsaklı bulgur nasıl yapılır? İşte evinde farklı bir lezzet arayanların mutlaka denemesi gereken pratik ve lezzetli sarımsaklı bulgur yemeği.
Şalgamlı bulgur salatası çok kolay, çok doyurucu ve çok lezzetli bir salata. Üstelik görüntüsü de o kadar güzel oluyor ki daha yemeden hayran kalıyorsunuz. Peki şalgamlı bulgur salatası nasıl yapılır? Cevabı bütün ayrıntılarıyla aşağıda. İşte şalgamlı bulgur salatası yapımı ve malzemeleri…
Havalar soğumaya başlamışken çorba tarifleri arayışına girdiyseniz bu çorbayı da denemeden geçmeyin. Isparta mutfağında sıkça yapılan bu çorba içinde bulgur oluşuyla da doyurucu bir özelliğe sahip. İşte Anadolu'nun en lezzetli çorbalarından doğganın malzemeleri ve tarifi...
Bulgur kökenleri 12 bin yıl öncesine dayanan bir Anadolu değeri. Tam bir sağlık ve lezzet deposu olan doyurucu ve besleyici bulguru, biz bu kez sebzelerle aynı tencerede buluşturup besin değerini bir parça daha artırdık. Çok da nefis olduğunu söyleyebiliriz. Siz de denemek isterseniz sebzeli bulgur pilavı tarifimiz huzurlarınızda...
Cacıkla çorba arası bu soğuk çorba, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak. Özellikle içinde bulunan su deposu salatalıkla hem karnınızı doyuracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını kolayca karşılamış olacaksınız. Bulgur ve mısırın doyurucu etkileri de cabası...
İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Sofralarımızın olmazsa olmaz başlangıçları, midelerimizi yemeğe hazırlayan çorbalar tahıllarla pişirildiklerinde aynı zamanda çok da doyurucu oluyorlar. Bu çorba da o doyurucu lezzetlerden çünkü içinde bol miktarda bulgur var. Her evde bulunan birkaç temel malzemeyle kolayca yapabileceğiniz bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Bulgur pilavını kavurmayla pişirdiğinizde hem daha lezzetli hem görüntüsü daha şık hem de daha doyurucu bir yemek elde edeceksiniz. Üstelik protein ve karbonhidratın beraberliği ile çok daha dengeli bir lezzet ortaya koymuş olacaksınız. Tarifi hemen aşağıda, çok beğeneceğinizden şimdiden eminiz.
Bulgur yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için büyük küçük herkesin severek tüketeceği bir tarifimiz var: Yoğurtlu bulgur köftesi. İrmik, yumurta ve baharatlarla harmanlanan bulgur köfteleri, yoğurtlu sosla buluşuyor, tadına doyum olmayan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır?
Analı kızlı özellikle Malatya ve çevresine atfedilen nefis bir köfte yemeği. Salçalı ve nohutlu suda pişmiş içli köfteler ve bulgur köfteleri diye özetleyebileceğimiz analı kızlı köfteyi evde yapmak biraz ustalık istese de ortaya çıkan lezzetten bir tabak asla yetmiyor. Sizin için orijinaline çok uygun bir analı kızlı köfte tarifi hazırladık. Zevkle yiyeceğiniz bu yemeğimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden ellerinize sağlık...
Elazığ yöresinin en sevilen yemeklerinden hanım köftesinin tarifini mi aramıştınız? O zaman çok doğru bir yere geldiniz çünkü aşağıda enfes bir hanım köftesi tarifi bulacaksınız. Bulgur ile kıymanın bir araya geldiği bu nefis köfteye domatesli ve salçalı sosu da tat katıyor. İşte Elazığ yöresinden hanım köftesi tarifi…
Nar ekşisi, hele bir de doğal olursa, içine girdiği her yemeğe benzersiz lezzet katan malzemelerden. Bu bulgur pilavı da bu gerçeğin en güzel örneklerinden. İçinde haşlanmış tavuk eti parçaları ve kimyon da bulunan nar ekşili bulgur pilavı, farklı pilav tarifleri arayanların listesinin başına adını yazdıracak. Tarifi hemen aşağıda, mutlaka denemelisiniz.
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!
Çöç Adana’da oldukça bilinen ve sevilen bir lezzet. Enfes çöç yemeğini kıymayla yapabileceğiniz gibi dilerseniz kıyma yerine 2 adet patates ilave ederek bambaşka bir lezzet de elde edebilirsiniz. Adana mutfağının enfes yöresel lezzeti çöç yemeğinin tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda...
Lezzetine doyum olmayan, Diyarbakır'a ait pıçık yemeğini sizde evinizde denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Bulgur köftesinin Diyarbakır'a özel tarifi olarak açıklayabileceğimiz pıçık etsiz bir tarif olduğu için vejetaryenler de gönül rahatlığıyla tüketebilir.