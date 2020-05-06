İftar menüsü için çok doyurucu ve besleyici bulgurlu tarifler

Sebzeli bulgur pilavı tarifi Bulgur kökenleri 12 bin yıl öncesine dayanan bir Anadolu değeri. Tam bir sağlık ve lezzet deposu olan doyurucu ve besleyici bulguru, biz bu kez sebzelerle aynı tencerede buluşturup besin değerini bir parça daha artırdık. Çok da nefis olduğunu söyleyebiliriz. Siz de denemek isterseniz sebzeli bulgur pilavı tarifimiz huzurlarınızda...