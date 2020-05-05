İftar menüsü için birbirinden hafif ve lezzetli fırın yemekleri hazırladık

Sebzeli küşleme tarifi Küşleme, kuzudan elde edilen ve her hayvandan sadece iki parça çıktığı için biraz pahalı ancak inanılmaz lezzetli olan bir et. Bu çok lezzetli eti sadece tuz ve biber ekleyip kolayca pişirebileceğiniz gibi sebzelerle bir araya da getirebilirsiniz. Sebzeli küşlemenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…