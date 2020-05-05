İftar menüsü için birbirinden hafif ve lezzetli fırın yemekleri hazırladık
Doktorlar ve beslenme uzmanları, ramazan ayında özellikle iftarda kızartmalardansa haşlama ve fırında yemeklerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Nitekim fırında pişen yemekler sağlıklı ve lezzetli olmalarıyla da hepimizin favorisi. Eğer sizin de iftar menüsü için tercihiniz fırın yemekleri ise listemizdeki tariflere mutlaka bir göz atmalısınız. Etten sebzeye fırında pişirebileceğiniz birçok tarifi fikir olsun diye derledik.
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Ballı kanat tarifi
Balı, daha çok kahvaltılarda tercih ediyoruz. Ancak, enfes bir sos malzemesi olarak da yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Ballı sosla hazırlanıp fırına verilen tavuk kanatları da favorileriniz arasında girecek. Fakat, tavukların ballı sosun içinde bir süre marine olmasına dikkat edin. Ardından yemeğiniz kısa sürede hazır olacaktır. Siz de ballı kanata bir şans vermek isterseniz, malzeme listesi ve yapılışını aşağıda yazdık. Afiyet olsun...
Mantar mantısı, hamur işlerinden uzak durmaya çalışanların ve glüten tüketmeyenlerin favorisi olacak lezzetlerden. Kültür mantarlarını oyup içine kıymalı harç doldurduktan sonra fırında pişiriyor ve üzerine yoğurt gezdiriyorsunuz, hepsi bu! Bu çok pratik ve lezzetli yemeği siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
Kabak gibi hafif sebzeler balığa, özellikle de somona çok yakışıyor. Bu tarifimizde hem lezzeti hem de görüntüsü benzersiz bir yemek hazırladık. Yapılışı da oldukça pratik olan fırında kabak kaplamalı somon fileto, yaz aylarında favori yemeklerinizden olacak. Afiyet olsun…
Küşleme, kuzudan elde edilen ve her hayvandan sadece iki parça çıktığı için biraz pahalı ancak inanılmaz lezzetli olan bir et. Bu çok lezzetli eti sadece tuz ve biber ekleyip kolayca pişirebileceğiniz gibi sebzelerle bir araya da getirebilirsiniz. Sebzeli küşlemenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Sebze yemeği sevenler için enfes bir tarif ile karşınızdayız. Kabak graten... Peynir ve kabağın en leziz uyumu herkesin beğenisini kazanacak. Akşam yemeğinde veya misafir sofralarınızın aranılan lezzetlerinden biri olacak kabak grateni mutlaka denemelisiniz. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatası çok kolay ve lezzetli bir meze. Çok zorlanmadan yapabileceğiniz bu salata özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Siz de bu salataya sofranızda yer vermek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Barbun, pembe rengi ve bembeyaz etiyle Ege’nin en güzel balıklarından biridir. Başka denizlerde de yaşar ama buradakinin lezzeti bambaşkadır. Genellikle kızartma olarak karşımıza çıkan barbun aslında fırında da çok lezzetli olur. Sizin için nefis bir fırında barbun tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Akşam sofranızda yöresel bir lezzet sunmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, Belen tava çok doğru bir tercih olur. Hatay mutfağının meşhur yemeklerinden Belen tavanın yapılışı da çok kolay ve oldukça doyurucu. Et ve sebzeler bir araya geliyor ve fırında nefis bir hal alıyor. Mutlaka deneyin. İşte tarifi...
Sini kebabı olarak da bilinen tepsi kebabı, Antakya mutfağının nefis yemeklerinden. Küçük küçük doğranan sebzelerle kıymanın buluşmasıyla ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Görünümü büyük bir köfteye benzeyen bu harika kebabın tadına doyamayacaksınız. Peki, tepsi kebabı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun.
Çöç Adana’da oldukça bilinen ve sevilen bir lezzet. Enfes çöç yemeğini kıymayla yapabileceğiniz gibi dilerseniz kıyma yerine 2 adet patates ilave ederek bambaşka bir lezzet de elde edebilirsiniz. Adana mutfağının enfes yöresel lezzeti çöç yemeğinin tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda...
İçindeki yemeğin ağır ağır pişmesi ve topraktan gelen enfes lezzet, güveç yemeklerini adeta sofraların baş tacı yapıyor. "Akşama ne pişireyim?" diyenlerdenseniz Ankara mutfağının nefis kuşbaşılı güveci, tam da aradığınız gibi olabilir. Özellikle et sevenlerin aklını başından alacak bu yemeği denemek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Karadeniz mutfağının, özellikle de Rize ve çevresinin en sevilen geleneksel lezzetlerinden biridir hamsili pilav. Balıklar yan yana dizilir, içine mis gibi tereyağlı pilavı doldurur. Fırında pişirilir yanında mısır ekmeğiyle afiyetle yenir. İştahınız kabardıysa lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim.
Yaz gelince yeşil sebzeleri daha bir zevkle yemeye başlıyoruz. Bunların başında da kabak geliyor. Yoğurtlu, yumurtalı sosuyla bir nevi graten olan fırında kabak turtasının yapılışını arıyorsanız tarifimiz huzurlarınızda. İşte mutlaka denemeniz gereken fırında kabak turtası tarifi...
Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan karnıyarık, sunumuyla da lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. İhtişamlı görüntüsü nedeniyle zor bir yemek izlenimi uyandırsa da aslında yapılışı gayet kolay olan karnıyarığın tarifini adım adım hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…
Sufle denince aklımıza genellikle tatlı lezzetler geliyor ancak sufle aslında tuzlusu da çok lezzetli olan bir yiyecek. Kanıt isteyenlere bu ıspanaklı ve peynirli sufleyi gösterebiliriz. Üç çeşit peynirle yapılan lezzet deposu suflenin tarifi huzurlarınızda. Mutlaka deneyin…
Kabak özellikle yaz aylarında en sık tüketilen en hafif sebzeler arasında ilk sırada. Klasik kabak yemeklerinden sıkıldıysanız ve farklı bir şeyler arıyorsanız kabak sandal da denen sandal sefası sizin için birebir. Biz kabak sandalı kıymalı içle seviyoruz ama siz tavukla da çok nefis bir sandal sefası yapabilirsiniz.
Sebze yemeyi sevmeyen insanlara bile sebzeyi sevdirecek bir tarif, sebze graten. Kabak ve biberin beşamel sosla buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Bu çok lezzetli ve pratik tarifi denemek isterseniz, leziz sebze graten tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Birçok insanın çok severek tükettiği biber dolmasının fırında pişmiş halini denemiş miydiniz? Eğer hala bu enfes tarifi denemediyseniz, leziz fırında biber dolması tarifimiz denemek isteyenler için hemen aşağıda…
Elbasan tava haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk Cumhuriyetine bağlı bir şehir olan Elbasan'dan alır. Peki, elbasan tava nasıl yapılır?