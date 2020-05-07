İftar menüsü için besleyici ve lezzetli yemekler arayanlara bakliyatlı tarifler
Bakliyatlar en sağlıklı protein kaynaklarının başında geliyor. Bu nedenle ramazan ayında özellikle de iftar sofralarında bulunmaları çok ama çok önemli. Sizin için iftar menüsüne çok yakışacak enfes bakliyatlı tarifler derledik. Humustan mercimek köftesine çeşit çeşit bakliyatlı tarifimizi listemizde bulabilirsiniz.
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Ağzı açık tarifi
Ağzı açık Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı şekillerde karşımıza çıkan nefis bir hamur işi. Eskişehir usulü ağzı açık ise iç harcı olarak mercimek kullanılarak yapılıyor. Sizin de kolayca yapabileceğiniz bu pratik ve ekonomik hamur işinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Ayranla çok lezzetli bir ikii oluşturan Eskişehir usulü ağzı açığı size de tavsiye ediyoruz. Elinize sağlık…
Anadolu çorbası, adı üzerinde buram buram Anadolu kokan, bol tahıllı ve bakliyatlı nefis bir çorba. Özellikle kış aylarında doyurucu özelliğiyle öne çıkan Anadolu çorbası, birçok kişinin favorileri asında. Siz de bu çorbayı sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte çok doyurucu ve besleyici Anadolu çorbası tarifimiz…
Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...
Sofranızı Ege mutfağından nefis bir meze ile süslemek ister misiniz? Eğer düşünürseniz, fava muhteşem bir tercih olur. Temel malzemesi kuru bakla olan favaya limon suyu eklendiğinde lezzeti adeta katlanıyor. Lafı fazla uzatmadan, işte tüm aşamalarıyla bu nefis mezenin tarifi karşınızda. Şimdiden afiyet olsun...
Kuru fasulye milli yemeklerimizden. Sucuklusu, pastırmalısı, sadesi de ayrı güzel ama etli kuru fasulyenin lezzetine de doyum olmuyor hani. Sizin için kuşbaşı kuzu etiyle mis gibi bir etli kuru fasulye tarifi hazırladık. Bu tarifi denedikten sonra başka fasulyelere pek yüz vermeyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz...
Tam bir protein deposu olan yeşil mercimek yemeği, tadıyla da sofraların vazgeçilmezi. Pişirmesi oldukça pratik yemesi de bir o kadar lezzetli yeşil mercimek, etsiz yemek hazırlamak isteyenler için de birebir. Siz de denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Ayranlı aş Tunceli mutfağına ait nefis bir çorba. Anadolu’nun farklı yerlerinde karşılaştığımız yoğurTlu çorbaların Tunceli’de yapılan versiyonu da diyebiliriz ayranlı aş için. Özellikle taze yarpuzla yapıldığında lezzetine doyum olmayan ayranlı aş, kış aylarında da yaz aylarında da tüketilebilir. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim. Afiyet olsun…
Haşlanmış kuru fasulyeyle yapılan piyaz, sofralarımızın vazgeçilmez mezelerinin başında geliyor. Özellikle köftenin yanında olmazsa olmaz bir lezzet olan piyazı arzu ederseniz yumurtalı da yapabilirsiniz ama biz bugün yumurta sevmeyenler için bol soğanlı yumurtasız güzel bir piyaz yaptık. İşte nefis piyaz tarifi...
Yeşil mercimek sofralarımızda baş tacı etmemiz gereken bakliyatlardan. İçeriğindeki protein, demir, magnezyum ve birçok vitamin sayesinde tam bir şifa deposu olan mercimek yemeklerde kullanılabileceği şahane de börek harcı oluyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimek yemeğini kullanıp çok pratik bir börek yaptık. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp mercimeklerini almak. İşte tarifimiz…
Çene çarpan çorbası ülkemizin farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılıyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimekli ve erişteli ve bir çene çarpan çorbası hazırladık ama siz sütlü çene çarpan çorbası tarifimizi de yemek tarifleri sayfamızda bulabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim o halde. Afiyet olsun…
Meksika fasulyesi olarak da bilinen kırmızı fasulye, mutfaklarımıza bir girdi pir girdi. Özellikle salatası çok güzel olan bu baklagil, çok besleyici ve doyurucu da olduğu için birçok kişinin tercihleri arasında. Siz de nefis bir kırmızı fasulye salatası denemek isterseniz aşağıdaki tarif çok işinize yarayabilir. Malzemeleri dilediğiniz gibi değiştirebileceğinizi de hatırlatıp tarifimize geçelim o halde. Afiyet olsun…
Mercimekli köfte ya da bir başka deyişle mercimek köftesi sevmeyen olamayacağına gönülden inanıyoruz. Hele bu tarifle yapılan mercimekli köfteleri en zor beğenenleri bile mutlu edecektir. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketeceği protein deposu mercimek köftesi özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek.
Protein deposu kuru börülce, farklı yörelerde tanelerinin orta kısmı siyah olduğu için karnıkara diye biliniyor. Nohut ve kuru fasulye gibi nefis bir lezzet olan karnıkaranın salatasını da denemenizi tavsiye ederiz. Tadı ve besleyici özelliğiyle ayrı bir güzel. Lafı fazla uzatmadan, yemeye doyamayacağınız karnıkara salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Kırmızı mercimekle yapılan çeşm-i nigar çorbası, farklı çorba tarifleri arayanlar için birebir. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralarınızdaki yerini kısa sürede sağlamlaştıracak çeşm-i nigar çorbasının tarifi aşağıda…
Piyaz denince akıllara genellikle kuru fasulye geliyor ancak nohutla hatta yeşil mercimekle de enfes bir piyaz yapabilirsiniz. Tek başına servis edebileceğiniz gibi et yemeklerinin yanında da sunabileceğiniz nohut piyazının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Taze bakla ilkbaharın en favori sebzelerinden ancak kuru baklanın da lezzetine doyum olmuyor hani. Kuru baklayla yemek, fava gibi geleneksel lezzetlerden farklı bir şey yapmak istiyorsanız size tavsiyemiz falafelin kuzeni kuru iç bakla köftesi. Oldukça pratik bir tarifi olan bakla köftesini çoluk çocuk herkes zevkle yiyecek.
Köylü çorbasını hiç denediniz mi? Çeşitli bakliyatlarla hazırlanan bol malzemeli bu çorba tarif listenizin favorisi olacak. Oldukça doyurucu ve besleyici olan bu lezzete sofralarınızda yer vermek isterseniz, tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Malzemeler de hazırsa, haydi mutfağa! İşte köylü çorbası tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Bir gece önceden ıslatarak hazırladığınız nohutların domates salçası ve baharatlarla buluşmasıyla ortaya enfes nohut yemeği çıkıyor. Bu çok lezzetli ve pratik olan tarifi demek isterseniz, leziz etsiz nohut yemeği tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda...
Erişte ve yeşil mercimeğin enfes buluşması... Çok lezzetli ve oldukça kolay hazırlanan erişteli yeşil mercimek çorbasını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda… Biz çorba diyoruz ama o kadar doyurucu ki tek başına bir yemek bile olabilir. Şimdiden afiyet olsun...
Barbunyanın her hali bir başka güzel! Hazırlaması çok pratik olan bol proteinli ve bol vitaminli barbunya salatası tarifi denemek isteyenler için hemen aşağıda… Bu salatayı tek başına bir yemek olarak yiyebileceğiniz gibi ana yemeklerin yanında eşlikçi olarak da servis edebilirsiniz.
Humusun temel malzemeleri nohut ve tahindir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis edebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Veganların da gönül rahatlığıyla yediği protein deposu bir meze olan humusu bir de Lezizz tarifiyle deneyin.
Bat, Tokat ve Yozgat yörelerinde yapılan bulgurlu ve mercimekli bir yemektir. Yozgat’ta yapılanı daha sulu olur, Tokat’ta yapılanı ise yanında çıtır çıtır asma yapraklarıyla birlikte yenir. Biz bugün Yozgat yöresinin bat tarifini sofranıza taşımaya karar verdik. İşte tarifi…
Ortadoğu mutfağının en meşhur lezzeti falafeli çok seviyor ama yağda kızardığı için yemekten çekiniyor olabilirsiniz. Size güzel bir haberim var. Nefis falafel yağda kızartmadan da pişirilebilir. İşte protein deposu nohutla yapabileceğiniz ve gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz fırında yağsız falafel tarifi.
Taze bakla ilkbahar aylarında sofralarımızı süsleyen nefis bir sebze. Peki kışın bakladan mahrum mu kalacağız? Tabii ki hayır, elimizin altında kuru bakla var çünkü. Kuru baklayla yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı yemek tarifimiz var bugün. Üstelik yapılışı da çok kolay ve pratik. İşte zeytinyağlı kuru bakla tarifi…