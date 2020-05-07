İftar menüsü için besleyici ve lezzetli yemekler arayanlara bakliyatlı tarifler

Meksika fasulyesi olarak da bilinen kırmızı fasulye, mutfaklarımıza bir girdi pir girdi. Özellikle salatası çok güzel olan bu baklagil, çok besleyici ve doyurucu da olduğu için birçok kişinin tercihleri arasında. Siz de nefis bir kırmızı fasulye salatası denemek isterseniz aşağıdaki tarif çok işinize yarayabilir. Malzemeleri dilediğiniz gibi değiştirebileceğinizi de hatırlatıp tarifimize geçelim o halde. Afiyet olsun…