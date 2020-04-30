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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 11:17,

İftar menüsü için Anadolu'nun dört bir yanından nefis kebap tarifleri

Kebap geçmişten günümüze Türk mutfağının bel kemiği olmuş et yemeklerinin genel adı. Dolayısıyla Anadolu'nun her köşesinde farklı bir kebap tarifi bulmak mümkün. Sizin için iftar menüsüne çok yakışacak enfes kebap tarifleri hazırladık. Bir göz atmaz mısınız?

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1Ramazan kebabı tarifi
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Ramazan kebabı tarifi

Kebap Türk mutfağı denince akla gelen lezzetlerin başında yer alıyor. Her şehrimizin kendine has bir kebabından söz etmek mümkün. Afyonkarahisar mutfağında da ramazan kebabı çok seviliyor. Afyon kebabı olarak da bilinen bu yemek özellikle ramazan ayında iftarda tüketildiği için bu ismi almış. Ramazan kebabının malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Yöresel lezzet sevenler bu yemeği mutlaka denemeli…

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2Tepsi kebabı tarifi
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Tepsi kebabı tarifi

Sini kebabı olarak da bilinen tepsi kebabı, Antakya mutfağının nefis yemeklerinden. Küçük küçük doğranan sebzelerle kıymanın buluşmasıyla ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Görünümü büyük bir köfteye benzeyen bu harika kebabın tadına doyamayacaksınız. Peki, tepsi kebabı nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun.

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3Fırın kebabı tarifi
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Fırın kebabı tarifi

Fırın kebabı, kökeni Selçuklulara kadar uzanan bir yemektir. Selçuklu zamanında Konya’nın mahalle aralarında küçük fırınların, bakır leğenlerde etleri pişirmesiyle günümüze kadar gelmiş bir lezzettir. Sıcacık pidenin üzerine nar gibi kızarmış koyun veya kuzu etinin eklenmesi ile yapılan fırın kebabına, közlenmiş biber ve domates eklendiğinde tadından yenmez bir yemek halini alı. Yapımı oldukça basit olan bu yemeği evde denemek isterseniz tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden kolay gelsin.

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4Manisa kebabı tarifi
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Manisa kebabı tarifi

Bayram, tatil zamanlarında Ege’ye ve Akdeniz’e yapılan yolculukların en güzel anlarından biri Manisa’da kebap yemek için verilen molalardır. Tırnak pidenin üzerindeki köfteler ve bol domates sosuyla lezzetine doyum olmayan Manisa kebabı evde de yapılabilir. İşte evde Manisa kebabı yapmak isteyenler için nefis bir tarif…

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5Beyti kebabı tarifi
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Beyti kebabı tarifi

Yoğurtlu ve salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan beyti kebap tarifi mi aramıştınız? Lavaşından köftesine her şeyini evde kendiniz yapabileceğiniz beyti kebap tarifi hemen aşağıda. Arzu ederseniz daha pratik olması için hazır lavaş da kullanabilirsiniz. İşte nefis ve pratik beyti kebap tarifi...

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6Testi kebabı tarifi
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Testi kebabı tarifi

Türk mutfağında birbirinden güzel kebap çeşitlerimiz var. Yozgat'ın tescilli bir lezzeti olan testi kebabı da onlardan biri. Sebzelerin bir testi içine yerleştirildikten sonra ağzının hamur ile kapatılmasıyla hazırlanan bu yemeğin tadına doyum olmuyor. Sizin için Yozgat'ın en tanınmış lezzeti testi kebabının tarifini araştırdık. Afiyet olsun...

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7Bursa kebabı tarifi
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Bursa kebabı tarifi

1867 yılında Mehmet oğlu İskender Efendi, kendi dükkanında bütün ya da yere paralel olarak kestiği kuzu etini sinir ve kemiklerinden ayırıp dikey çubuğa kat kat yerleştirir. Bir ocağın önünde de pişirmeye başlar. Daha sonra kebaplık pideleri küçük küçük kesip ocakta kızartır ve arasına da etleri yerleştirir. İskender Efendi'nin bu kebabı Bursa'da çok dikkat çeker. Biz her ne kadar İskender kebabı desek de Bursa'da İskender Efendi'nin "dönen kebabı" olarak adlandırılır. Bu leziz mi leziz yemeği sizde evinizde denemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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8Fırında patlıcan kebabı tarifi
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Fırında patlıcan kebabı tarifi

Patlıcan sevenleri mutluluktan ağlatan yemeklerin en nefislerinden biri de patlıcan kebabı. Fırında yapılan bu nefis yemek, size başka patlıcan yemeklerini unutturacak. İşte özellikle pilavla birlikte servis edildiğinde benzersiz bir lezzete kavuşan fırında patlıcan kebabı tarifi…

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9Yenidünya kebabı tarifi
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Yenidünya kebabı tarifi

Meyve ve et gibi farklı tatları bir arada denemek istiyorsanız eğer yenidünya kebabı sizin için doğru bir tercih olacaktır. Pişmiş sarımsak ve suyunu salmış yenidünyanın bir arada ne kadar lezzetli olacağını denemeden tahmin etmeniz mümkün değil. Bu nedenle sizlere vereceğimiz bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. İşte yenidünya kebabının yapılışı…

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10Tandır kebabı tarifi
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Tandır kebabı tarifi

Türk mutfağı birbirinden güzel kebap çeşitleri ile dolu. Bunlardan biri de nefis tandır kebabı. Farklı şehirlerde yapılan tandır kebabının lokum gibi pişen kuzu etiyle tadına doyum olmuyor. Ayrıca, Yozgat'ınki de bir başka güzel. Yozgat'ın geleneksel lezzetlerinden tandır kebabının nasıl yapıldığını sizin için araştırdık. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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11Kuzu etli islim kebabı tarifi
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Kuzu etli islim kebabı tarifi

İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. Siz de şöyle her görenin hayran kalacağı, yiyenin bir tabak daha isteyeceği nefis bir kuzu etli islim kebabı tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte islim kebabının malzemeleri ve tarifi…Fırında 6+ Kişilik 30-60 dk

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12Kağıt kebabı tarifi
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Kağıt kebabı tarifi

Malatya mutfağının vazgeçilmezi kağıt kebabını evde yapmayı hiç denediniz mi? Yapımı oldukça basit olan hem göze hemde midenize hitap edecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yapmanız gereken etleri sebzelerle sotelemek ve yağlı kağıdın içine koyup fırına vermek işte hepsi bu kadar kolay.

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13Kuyu kebabı tarifi
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Kuyu kebabı tarifi

İzmir’in Tire ilçesine has bir lezzet olan kuyu kebabı, bütün bir kuzunun kuyu şeklinde yapılan tandıra asılarak yavaş yavaş, odun ateşinde kızartılması ile hazırlanan leziz bir yemektir. Et sevenleri mutlu edebileceğiniz kuyu kebabını evinizde de pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yanında da etin yağıyla hazırlanmış pirinç çorbasını servis ederseniz tadından yenmez. Tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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14Alinazik kebabı tarifi
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Alinazik kebabı tarifi

Patlıcan, et ve yoğurdun en güzel buluşması olan Alinazik kebabı, Gaziantep mutfağının en meşhur lezzetlerinden. Özel günlerinizde masanıza çok yakışacak bu nefis yemeği çok seveceğinize eminiz. Üstelik evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte karşınızda favorilerinizden biri haline gelecek Alinazik kebabı tarifi... Afiyet olsun...

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15Geleli kebabı tarifi
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Geleli kebabı tarifi

Yöresel lezzetleri, özellikle de kebapları seviyorsanız enfes geleli kebabı tam size göre. Malatya mutfağına ait bir et yemeği olan nefis geleli kebabı kuşbaşı et ve patlıcan bir araya geldiğinde ortaya kötü bir şey çıkmayacağının göstergesi adeta. İşte sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz geleli kebabı tarifi…

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16Beğendili tas kebabı tarifi
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Beğendili tas kebabı tarifi

Tas kebabı, Türk mutfağında etle yapılan tencere yemekleri arasında en sevilenlerde ilk üçte yer alıyor olabilir. Çoğu zaman patates püresiyle servis edilen bu enfes yemeği biz bu kez patlıcanın en tatlı hali olan beğendiyle bir araya getirdik. Gerçekten çok nefis oldu. Denediğinizde siz de bayılacaksınız!

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17Orman kebabı tarifi
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Orman kebabı tarifi

Herkesin çok sevdiği, esnaf lokantalarından anne mutfaklarına her yerde sık sık karşımıza çıkan enfes bir yemektir. Fırında pişirebileceğiniz gibi tencerede de kolaylıkla pişirebileceğiniz orman kebabının lezzetine doyamayacaksınız. Özellikle yanında pirinç pilavıyla harika olan orman kebabının malzemeleri ve yapılışı aşağıda…

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18Cağırtlak kebabı tarifi
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Cağırtlak kebabı tarifi

Gaziantep deyince aklımıza birçok yemek gelir ama et yemeklerini özellikle kebapları es geçemeyiz. Halk arasında cartlak kebabı diye de bilinen cağırtlak kebabı evde yapabileceğiniz kadar kolay ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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19Adana kebap tarifi
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Adana kebap tarifi

Kebaplar arasında adeta bir baş yapıt sayılan Adana kebabı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey birkaç basit malzeme ile kebap şişleri. Izgarada da pişirebileceğiniz ancak mangalda lezzetinin zirvesine çıkan Adana kebabın yanına domates biber közlemeyi ve soğan salatası eklemeyi de unutmayın.

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20Kayısılı kuzu şiş kebap tarifi
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Kayısılı kuzu şiş kebap tarifi

Meyve, Osmanlı'dan günümüze et yemeklerini lezzetlendirmek için sıklıkla kullanılmış ve çok da başarılı olmuş. Kayısılı kuzu şiş kebap da bu duruma örnek gösterilebilecek bir yemek. Soğan ve baharatlarla güzelce marine edilmiş etin lokum gibi lezzeti bir yana, bu kebabı yedikten sonra kayısıya bakışınızın değişeceğini garanti edebiliriz.

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21Tokat kebabı tarifi
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Tokat kebabı tarifi

Adı tüm dünyada Türk mutfağıyla birlikte anılır kebabın. Haksız da değildir hani zira ülkemizin dört bir yanında çeşit çeşit kebaplar yapılır. Adana’yı Urfa’yı herkes bilir de daha az bilinen enfes kebaplarımız da var. Mesela Tokat kebabı… Kuzu eti ve sebzelerle yapılan Tokat kebabı, çok fazla uğraşmadan nefis bir et yemeği hazırlamak isteyenler için çok uygun. Gelsin öyleyse Tokat kebabı tarifi…

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22Urfa kebabı tarifi
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Urfa kebabı tarifi

Urfa kebabı tarifimizle dışarıda yediğiniz o enfes kebapları evinizde de kolayca hazırlamanız artık mümkün. Bol yeşillik ve lavaşla servis edebileceğiniz bu enfes kebabı denemek isterseniz, kısa sürede kolayca hazırlayabileceğiniz leziz Urfa kebabı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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23Macar kebabı tarifi
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Macar kebabı tarifi

Tek başına hem gözünüzü hem de midenizi doyurabilecek bir yemek, Macar kebabı. Beşamel sosun etle muhteşem uyumu. Bu çok lezzetli tarifi denemek isterseniz, Macar kebap tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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24Cağ kebabı tarifi
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Cağ kebabı tarifi

Cağ kebabı son dönemin en favori lezzetlerinin başında geliyor. Erzurum’dan çıkan ve bütün Türkiye’yi etkisi altına alan cağ kebabını yiyebileceğiniz çok sayıda mekan birbiri ardına açılıyor. Ancak bu lezzeti evinizde de yapıp yiyebilirsiniz. “Cağ kebabı evde nasıl yapılır?” sorusunun cevabı içeriğimizde…

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25Şehzade kebabı tarifi
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Şehzade kebabı tarifi

Kebap denince aklımızda genellikle şişte pişen kebaplar geliyor ama aslında fırında da çok nefis kebaplar pişirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de şehzade kebabı. Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle birlikteliğinden oluşan şehzade kebabı, farklı bir et yemeği arayanlar için birebir. İşte şehzade kebabının tarifi ve incelikleri…

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26Kirde kebabı tarifi
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Kirde kebabı tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanmış en nefis yemeklerden biri kirde kebabı olsa gerek. Üst üste dizilmiş araları kuşbaşı etle dolu bu krepler yoğurtlu sosuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Görüntüsü Kayseri yağlamasını hatırlatan bu yemek özel günlerde sofralarınıza çok yakışacak.

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27Çökertme kebabı tarifi
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Çökertme kebabı tarifi

Çökertme denince akla bir türküsü gelir, bir de kebabı. Özellikle Bodrum çevresinde çok sık karşılaşılan bu enfes yemeğin sırrı, güzelce pişirilmiş etlerin altına yerleştirilen o çıtır çıtır kızartılmış kibrit çöpü kalınlığındaki patatesleri. Çökertme kebabı keyfini evinizde de yaşayabilmeniz için tarifi hemen aşağıya bırakıyoruz.

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28Sivas kebabı tarifi
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Sivas kebabı tarifi

Anadolu et yemekleri açısından çok zengin bir coğrafya. Özellikle kebap denince neredeyse her şehrin adıyla anılan bir kebabı mevcut. Bunlardan biri de Sivas kebabı. Patlıcan, domates, biber ve kuzu etiyle yapılan Sivas kebabının tarifini aşağı bırakıyoruz. Deneyip yorumlarınızı paylaşmaya ne dersiniz?

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29Bardak kebabı tarifi
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Bardak kebabı tarifi

Bardak kebabı görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz bir yemek. Çıtır çıtır milföy hamuruyla evde kolayca yapabileceğiniz bardak kebabı, misafirlere ikram etmek için çok doğru bir seçenek. İşte pratik bir biçimde kebap yapmak isteyenler için bardak kebabı tarifi…

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30Yelpaze kebabı tarifi
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Yelpaze kebabı tarifi

Patlıcan Anadolu’ya geç gelen ancak mutfağımızdaki yeri çok sağlam bir sebze. Özellikle patlıcanla yapılan kebapların lezzetine doyum olmuyor. Bugün de patlıcanla yelpaze kebabı yaptık. Dilim dilim patlıcanların kıyma ve sarımsakla lezzetlendiği yelpaze kebabı, yanında pirinç pilavıyla da enfes bir lezzete dönüşüyor. Mutlaka denemeniz gereken patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi hemen aşağıda…

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