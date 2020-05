İftar menünüz için nefis patatesli yemek tariflerimiz var

Patates kavurması tarifi Her hali güzel sebzelerden biri kesinlikle patatestir. Haşlarsınız, kızartırsınız, fırında pişirirsiniz, mangalda közlersiniz ve her şekilde enfes bir yemek elde edersiniz. Biz bu kez patatesi kavurduk. Et ya da tavuk yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz patates kavurmasını arzu ederseniz tek başına da yiyebilirsiniz. Peki patates kavurması nasıl yapılır? İşte patates kavurması tarifi…