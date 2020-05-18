İftar menünüz için nefis patatesli yemek tariflerimiz var
Patates mutfaklarımızın kraliçesi konumunda desek yanlış olmaz. Haşlaması ayrı kızartması ayrı güzel. Her yemeğe yakışır, kolayca doyurur, üstelik oldukça da besleyicidir. E bütün bunlar bir araya geldiğinde iftar sofralarımızda baş köşede yer alması da çok şaşırtıcı değil. Aynı fikirdeyseniz iftar menüsü için hazırladığımız patatesli tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte nefis patatesli tarifler…
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Patates köftesi tarifi
Et yemeyenler köfte yemeyecek diye bir kural yok. Sebzelerle de çok lezzetli köfteler yapabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri de klasik lezzetlerimizden patates köftesi. İşin püf noktası patatesleri haşlayıp rendeledikten sonra diğer malzemelerle karıştırıp bir süre buzdolabında bekletmek. Sonrasında yoğurtla mı servis edersiniz, ketçapla mı orası size kalmış.
Patates salatasını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Bu tarifimizde ise patates salatasına bambaşka bir yaklaşım getiriyoruz. Biz ek malzeme olarak havuç ve lahana kullandık ama siz dilerseniz pancar, mısır, soğan gibi farklı malzemelerle de salatanızı renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun…
Sofranızda et olmadan da mükellef sofralar kurabilir ve birbirinden lezzetli tariflerle misafir ağırlayabilirsiniz. İşte size bu konuda yardımcı olacak bir vejetaryen tarif: Pesto ve keçi peynirli patates frittata... Sadece kahvaltılarda değil ana öğünlerde de zevkle tüketilebilen pesto ve keçi peynirli patates frittatanın tarifi hemen aşağıda.
Patates her yemeğe yakıştığı gibi çorbalara da çok yakışıyor. Bu tarifte de nefis bir patatesli çorba yapıyoruz. Sütle de lezzetlendirdiğimiz bu kıvamlı çorba hem çok besleyici hem de çok basit. Vejetaryenlerin de zevkle tüketebileceği sütlü patates çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Gözleme denince akla uzun uzun açılan yufkalar gelir genellikle ama biz sizi bu zahmetten kurtardık. Patatesi püre haline getirip hamura ekledik ve tavada pişiriverdik. Yanında çayla da ayranla da çok nefis olan bu tarifi, kahvaltıda yiyebileceğiniz gibi günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
Hep aynı kahvaltıyı yapmaktan sıkıldıysanız size lezzetli bir önerimiz var. Patates mıhlası Van'da sıklıkla yapılan doyurucu bir yemek. Sadece kahvaltıda değil günün her saati yiyebileceğiniz patates mıhlasının yapılışı da sizi yormayacak cinsten. Sadece patatesi soğanla kavurup üstüne yumurta kırıyorsunuz. 2 öğünü de aradan çıkarmak isteyenler için birebir. Afiyet olsun...
Kanada'nın en ünlü sokak lezzetlerinden biridir poutine. Genellikle kızarmış patatesin üzerine koyulaştırılmış et suyu ve peynir eklenmesiyle yapılır ama bazen kavrulmuş kıymayla da yenebilir. Bu tarifimizde poutine'ı Türk damak zevkine uyarladık ve sarımsaklı yoğurtla birleştirdik, ortaya enfes bir lezzet çıktı.
Çoğu zaman ana yemeğe eşlik eden patates, aslında yemeğin ta kendisi olmayı hak etmiyor mu? Bizce hak ediyor, hem de sonuna kadar. Siz de aynı fikirdeyseniz bu patates gratene bir şans verin. Kaşar peyniri ve kremasıyla bolca protein de içeren bu yemeği birkaç dakika içinde hazırlayıp fırına atabilir, o pişerken siz keyfinize bakabilirsiniz.
Tam bir sağlık deposu olan pırasayla yapabileceğiniz bu çorbanın lezzetine doyamayacaksınız. Lezzetini krema ve adaçayından alan bu çorbayı pırasa sevmeyenler bile zevkle tüketecek. Çok fazla zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı patates çorbası özellikle tavuk yemeklerinden önce tüketildiğinde çok keyifli oluyor.
Bu akşam için yemeğiniz hala hazır değil mi? Telaşlanmayın. Patates oturtma tarifimiz bugünün kurtarıcı yemeği olmaya aday. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan patates oturtma tarifi bütün detayları ile hemen aşağıda…
Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Her hali güzel sebzelerden biri kesinlikle patatestir. Haşlarsınız, kızartırsınız, fırında pişirirsiniz, mangalda közlersiniz ve her şekilde enfes bir yemek elde edersiniz. Biz bu kez patatesi kavurduk. Et ya da tavuk yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz patates kavurmasını arzu ederseniz tek başına da yiyebilirsiniz. Peki patates kavurması nasıl yapılır? İşte patates kavurması tarifi…
Musakka denince akla genellikle patlıcan yemeği gelir ama aslında patatesle de enfes bir musakka yapabilirsiniz. Üç aşamada hazırlanan bu yemek, ilk bakışta biraz zahmetli görünebilir ama bu sizi yıldırmasın. Lezzeti her şeye değiyor...
Yelpaze patates son dönemin en favori ve en çok aranan lezzetlerinden. Fırında piştiği için gayet hafif olan ancak lezzeti yağda kızarmış patatesleri aratmayan yelpaze patatesin mis kokulu baharatlardan aldığı lezzet damağınızdan silinmeyecek. Mutlaka denemelisiniz. İşte yelpaze patates tarifi...
Patates salatası et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakıştığı gibi tek başına ya da çayın yanında da zevkle tüketilebilecek bir lezzet. Biz bu kez patates salatasını soya sosuyla lezzetlendirdik. Üzerine de kornişon turşu ve kurutulmuş domates ilave ettik. Klasik patates salatasından daha farklı bir lezzeti olan soya soslu patates salatasını siz de denemelisiniz.
Mantı tarifleri genelde ya kıymalı oluyor ya da patatesli. Biz bu kez bu iki malzemeyi birleştirip tek bir iç harcı haline getirdik, ortaya enfes bir sonuç çıktı. Sarımsaklı yoğurtla ikram edebileceğiniz patatesli mantı akşam sofralarınızı süsleyecek!