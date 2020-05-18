İftar menünüz için nefis patatesli yemek tariflerimiz var

Patates graten tarifi Çoğu zaman ana yemeğe eşlik eden patates, aslında yemeğin ta kendisi olmayı hak etmiyor mu? Bizce hak ediyor, hem de sonuna kadar. Siz de aynı fikirdeyseniz bu patates gratene bir şans verin. Kaşar peyniri ve kremasıyla bolca protein de içeren bu yemeği birkaç dakika içinde hazırlayıp fırına atabilir, o pişerken siz keyfinize bakabilirsiniz.