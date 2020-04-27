İçine kavrulmuş helva konuyor, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor

Ketenin ramazanda çok tüketildiğini ifade eden Malay, "Kete bizim vazgeçilmezimiz. Atadan, babadan bize kalan bir miras gibi. Ramazan ayında çok fazla tüketiyoruz. Günlük hayatımızda da kahvaltılarımız da yer alan bir üründür” dedi.