İçine hiç baharat katılmadan yapılıyor, kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hakan Sönmez şehir dışında yaşayan Burdurluların özlemini çektiği ’Burdur şiş’, ’kıymalı ve peynirli pide’leri kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyor
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Burdur’da 19 yıldır lokantacılık yapan Hakan Sönmez (40) şehir dışında yaşayan hemşehrilerinin özlemini çektiği ’Burdur şiş’, ’kıymalı ve peynirli pide’leri kargo ile istenen şehirlere gönderiyor. Hakan Sönmez, "Hemşehrilerimiz sadece şiş değil, kıymalı ve peynirli pide de sipariş veriyor. Bu özlemlerini de gideriyoruz" dedi.
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Süt danası kaburgasından elde edilen kıyma ve tuzun yoğrulmasıyla tek bileşenli köfte olan Burdur şiş, damakta bıraktığı tat ile adından söz ettiriyor. Pandemi nedeniyle Burdur’a gelemeyenler, bu lezzetli kebabın özlemini çekiyor.
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Burdur’da merkez Burç Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıldır lokanta işletmeciliği yapan ve Burdur şiş yapan Hakan Sönmez, Burdur dışında yaşayıp Burdur şiş, kıymalı ve peynirli pide özlemi çeken hemşehrilerinin telefon ve sosyal medya üzerinden verdiği siparişleri kargo ile göndererek memleket özlemlerini gidermelerini sağlıyor.
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Sönmez, İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile Burdur şiş ve pide gönderiyor.
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BURDURLU OLMAYANLAR DA SİPARİŞ VERİYOR
Hakan Sönmez, "Burdur’da yaşamış şu anda şehir dışında yaşayan dostlar telefon açıyor, sipariş veriyor. Hemşehrilerimizin Burdur şiş hasretlerini kargo yoluyla göndererek gideriyoruz. Geri dönüş yapan müşterilerimiz memnuniyetlerini dile getiriyor" dedi.
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1 Haziran’daki normalleşme sürecinin başlamasından sonra Burdur’a gelen yabancıların da yedikleri şişin lezzetini beğendiklerini aktaran Sönmez, "Burdurlu olmayan başka şehirlerde yaşayan müşterilerimiz de zaman zaman sipariş veriyor" diye konuştu. Muğla, İstanbul, Bursa, Bilecik, Ankara gibi şehirlere kargo aracılığıyla Burdur şiş ile siparişe göre kıymalı ve peynirli pide gönderdiklerini de anlatan Hakan Sönmez, "Şişi pişirdikten sonra bir müddet soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra streç filme sarıp, paketleyerek müşterilerimize ulaştırıyoruz" dedi.
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Burdur şişin kıymasının dana kaburga kıyması olduğunu söyleyen Sönmez, "Tercihen süt danası olmalı. İçerisine herhangi bir baharat katılmaz" diye konuştu.