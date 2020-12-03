İçine hiç baharat katılmadan yapılıyor, kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

1 Haziran’daki normalleşme sürecinin başlamasından sonra Burdur’a gelen yabancıların da yedikleri şişin lezzetini beğendiklerini aktaran Sönmez, "Burdurlu olmayan başka şehirlerde yaşayan müşterilerimiz de zaman zaman sipariş veriyor" diye konuştu. Muğla, İstanbul, Bursa, Bilecik, Ankara gibi şehirlere kargo aracılığıyla Burdur şiş ile siparişe göre kıymalı ve peynirli pide gönderdiklerini de anlatan Hakan Sönmez, "Şişi pişirdikten sonra bir müddet soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra streç filme sarıp, paketleyerek müşterilerimize ulaştırıyoruz" dedi.