İçinde koruyucu madde bulunan turşuların faydası ortadan kalkıyor

Güven, “Restoranlar kapatıldıktan sonra onlara satışlarımız azaldı fakat perakendedeki satışlar inanılmaz derecede arttı. Yurt dışı ve Avrupa da dahil tüm satışlarımız hızlanmış durumda. Şu anda neredeyse fabrikayı konserve içerisine koyup alacaklar. Jalapeno biber turşusunu Türkiye’ye ilk kez biz getirdik. En çok bu ürünümüz ve dilimlenmiş salatalık turşusu satılıyor. Bunların 720 miligramlık kavanozları 14 TL’den tüketiciyle buluşuyor. Bu ürünlerin hemen hemen yüzde 70-75’i ihraç ediliyor. Biz Türkiye’de pazar lideri olduğumuz için her zaman sirkeli turşunun taraftarıyız" diye konuştu.