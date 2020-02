İbrahim Tatlıses'ten Zeki Müren'e herkes onun yemeklerini yiyordu

Yemek yaparken kullandığı yemek takımlarının önemine dikkati çeken İlboğa, "Ben her tencerede yemek yapmam, her tepside de yemek vermem, her tabağa da yemek koymam. Çalıştığım restoranda yemek yapacağım takımları ben seçerdim ve onları aldırırdım. Sadece iki çekmece bıçağım var. Her yemeğin, her şeyin bıçağı ayrı ayrıdır. Ayrıca yemek yaparken temizlik benim için çok önemlidir." diye konuştu.