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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 30 Aralık 2020 - 10:56 | 

Hürriyet Lezizz'de 2020 yılının en popüler 15 tarifi

2020 yılı, zamanımızın çok büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz bir yıl oldu. Bu süreçte de bol bol yemek yapıp yedik. Peki ne yedik? Sizin için 2020'de Hürriyet Lezizz'in en çok okunan tariflerini derledik. İşte keklerle, pişilerle, tatlılarla 2020'nin favorileri...

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1Kolay kek tarifi
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Kolay kek tarifi

Beş çayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri ve tatlı krizini bastırmak için ilk akla gelen lezzetlerden olan kekin yapılışı çok kolay. Peki kek nasıl yapılır, malzemeler neler? İşte yeni başlayanlar için kek tarifi...

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2Çilekli magnolia tarifi
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Çilekli magnolia tarifi

Magnolia tatlısı, adını New York’ta bulunan Magnolia Bakery’den alan bir tatlı. Daha doğrusu bu pastanenin imzası. Ancak bu tatlının lezzetine doymak için New York’a gitmenize hiç gerek yok. Evde de enfes bir magnolia yapabilirsiniz. Biz bu kez tarifimizde çilek kullandık ama siz dilerseniz farklı meyvelerle de magnolia’nızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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3Şekerpare tarifi
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Şekerpare tarifi

En sevilen şerbetli tatlılardan biri olan şekerpare, evde kolayca yapılır. Üstelik çok da ekonomik bir tatlı olan şekerparenin ağızda dağılmasının ve şerbetini iyice çekmesinin sırrı, tatlı ve şerbetin sıcaklıklarının iyi ayarlanmasıdır. İşte “Şekerpare nasıl yapılır?” diyenler için nefis bir tarif…

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4Mayalı poğaça tarifi
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Mayalı poğaça tarifi

Yumuşacık ve puf puf kabaran poğaçaları sevmeyen yoktur. Mayalı poğaça da hamurun en güzel hallerinden biri. Bu tarifte hamur mayalandırıldığı için belli bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Bu da biraz vakit alabilir. Fakat, sonrasında işler çok pratik. Kahvaltılarda veya çay saatlerinde keyifle tüketeceksiniz. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

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5Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi
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Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Kadayıflı muhallebi tatlısı, yapılışının kolaylığı kadar lezzetiyle de en sık tercih edilen sütlü tatlıların başında geliyor. Kakaolu ya da meyveli bir pudingle de yapabileceğiniz bu tatlıyı misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla adım adım kadayıflı muhallebi tatlısı yapılışı.

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6İzmir bombası tarifi
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İzmir bombası tarifi

Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…

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7Kekten çikolatalı trüf tarifi
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Kekten çikolatalı trüf tarifi

Kek evlerimizde çok sevilen hamur işlerinden ama bayatlayınca da pek yüzüne bakılmıyor maalesef. Peki bayatlayan kekinizi atıp ziyan mı edeceksiniz? Tabii ki hayır, onun yerine nefis bir çikolatalı trüf yapacaksınız. Birkaç pratik malzemeyle kolayca yapabileceğiniz bu tatlıyı çayın kahvenin yanında atıştırmalığa ihtiyacınız olduğunda zevkle tükeceksiniz. Şimdiden elinize sağlık...

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8Pandispanya keki tarifi
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Pandispanya keki tarifi

Pandispanya ya da pasta keki, lezzetli bir pasta yapmak için gereken en önemli malzemedir. Pandispanyanın hafif ve lezzetli olması, hem yeterince nemli hem de krema ve diğer malzemeleri taşıyabilecek kadar güçlü olması gerekir. İşte pastalarınızı pastanelerinkinden güzel yapacak nefis bir pandispanya keki tarifi…

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9Mayalı pişi tarifi
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Mayalı pişi tarifi

Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan ama her şekilde lezzetine doyum olmayan bir hamur işi. Kahvaltı sofralarına renk katmasının yanı sıra özellikle kandil günlerinde de bol bol yapılıp eşe dosta dağıtılması adet olan pişi, mayalı hamurla yapıldığında oldukça nefis oluyor. Siz de mayalı pişiyi denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacaktır. Afiyet olsun…

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10Lokanta usulü tavuk çorbası tarifi
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Lokanta usulü tavuk çorbası tarifi

Şehriye çorbası mutfaklarımızın en temel çorbalarının başında geliyor. Hele bir de bu çorba tavuk suyu ve tavuk etiyle şenlendi mi lezzetine doyum olmuyor. Sizin için özellikle esnaf lokantalarında ve sütlü tatlıcılarda yapılan ve herkesin çok beğendiği tavuk suyu çorbasının tarifini hazırladık. Sofranızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini hemen alacak olan lokanta usulü tavuk çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…

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11Pizza hamuru tarifi
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Pizza hamuru tarifi

Birbirinden güzel malzemeleri ve enfes sosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken pizza hepimizin favorilerinden. Evde kendi pizzanızı da kolayca yapabilirsiniz. Pizza hamurunu hazırlamak biraz gözünüzü korkutabilir ama hiç de öyle değil. Pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, pizza hamuru tarifimize bir göz atmaz mıydınız? Çok beğeneceksiniz.

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12Sade kek tarifi
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Sade kek tarifi

Kek, çay saatlerinin en sevilen lezzetlerinden. Birçok farklı malzemeyle nefis kekler yapabilmek mümkün ancak “En güzeli sade kek” diyenler de haksız değil. Eğer siz de damak zevkinize uygun basit bir sade kek tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte çok pratik ve nefis sade kek tarifi…

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13Kakaolu kek tarifi
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Kakaolu kek tarifi

Kek kadar güzel ne var? Çayla yenir, kahveyle yenir, tek başına yenir ve her şekilde yiyeni mutlu eder. Hele ki güzel bir kakaolu kekin yanına hiçbir şey yanaşamaz. Sizin için kıvamı tam tutan, gayet güzel kabaran nefis bir kakaolu kek tarifi hazırladık. Güzel bir kakaolu kek yapmak isteyenler başka tarif aramasın çünkü doğru yerdesiniz…

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14Patlıcan yemeğinden börek tarifi
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Patlıcan yemeğinden börek tarifi

Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…

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15Damla çikolatalı kurabiye tarifi
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Damla çikolatalı kurabiye tarifi

Ceviz, tarçın ve damla çikolata... Bu üçlünün bir arada olduğu bir kurabiye hazırlamaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, kahve veya çayın yanına çok yakışan damla çikolatalı kurabiyeyi denemeden geçmeyin deriz. Her lokmada lezzetine doyamayacaksınız. Ağızda dağılan kıvamı ve enfes kokusuyla damla çikolatalı kurabiye tarifimiz aşağıda. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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