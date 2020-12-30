Hürriyet Lezizz'de 2020 yılının en popüler 15 tarifi

Pandispanya keki tarifi Pandispanya ya da pasta keki, lezzetli bir pasta yapmak için gereken en önemli malzemedir. Pandispanyanın hafif ve lezzetli olması, hem yeterince nemli hem de krema ve diğer malzemeleri taşıyabilecek kadar güçlü olması gerekir. İşte pastalarınızı pastanelerinkinden güzel yapacak nefis bir pandispanya keki tarifi…