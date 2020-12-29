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GeriLezizz Menüler Hürriyet Lezizz yazarı Burcu Eminoğlu'dan pratik yılbaşı atıştırmalıkları
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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 29 Aralık 2020 - 12:25 | 

Hürriyet Lezizz yazarı Burcu Eminoğlu'dan pratik yılbaşı atıştırmalıkları

Bu sene alışık olduğumuz kalabalık sofralarımızı kuramayacağımız bir yılbaşı akşamı geçireceğiz. O yüzden herkesin evlerinde sevdikleriyle hazırlayabileceği, geleneksel yılbaşı menüsünden belki farklı ama ufak kutlama sofralarına çok yakışan pratik tariflere ihtiyacımız var. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu tam olarak böyle tarifler hazırladı sizin için. Tabii akşamın ilerleyen saatleri için ufak tatlı atıştırmalığınızı da unutmadı... :) Umuyoruz 2021 tüm bereketi ile gelir, hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yeni yıl olur. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyoruz.

Instagram: @beminu

Burcu Eminoğlu
Burcu Eminoğlu
burcueminoglu@gmail.com
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Burcu Eminoğlu
Burcu Eminoğlu
burcueminoglu@gmail.com
1Baklava yufkasında sebzeli börek tarifi
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Baklava yufkasında sebzeli börek tarifi

Börekler sofralarımızın vazgeçilmezleri. Çay saatlerinde, kahvaltılarda, ana yemeklerde, ara sıcak olarak her şekilde börekler çok beğeniliyor. Baklava yufkasında yapılan börekler de ekstra çıtır ve lezzetli oluyor. Bu böreğimizin içinde nefis sebzeler bulunuyor. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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2Nohut piyazı tarifi
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Nohut piyazı tarifi

Piyaz denince aklımıza genelde kuru fasulyeyle yapılan piyazlar geliyor ama nohutun piyazı da gerçekten çok nefis oluyor. Tahinli ve yoğurtlu bu nohut piyazı tarifi, kutlama sofralarına da ana yemeklerin yanına da çok yakışıyor. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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3Pratik tavuk salatalı dürüm tarifi
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Pratik tavuk salatalı dürüm tarifi

Dürüm kültürümüzün en sevilen sokak lezzetlerinden. Genelde dürüm denince akla kebap ya da şiş gibi iç malzemeleri geliyor ama evde de kolay ve lezzetli dürümler yapıp sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar olarak tüketebilirsiniz. Bu da böyle pratik bir dürüm: İçinde tavuk salatası bulunuyor. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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4Kadınbudu köfte tarifi
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Kadınbudu köfte tarifi

Kadınbudu köfte mutfağımızın en farklı yemeklerinden. İçine yarısı çiğ yarısı kavrulmuş kıyma ve pirinç ilave edilen kadınbudu köfte davet sofralarında ara sıcak olarak servis edilmek için de çok uygun. Siz de kadınbudu köfteyi evinizde yapmak isterseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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5Kakaolu kek topları tarifi
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Kakaolu kek topları tarifi

Çay ve kahvelerin vazgeçilmez eşlikçisi kekler... Özellikle güzel yapılmış bir kakaolu kekin lezzetine doymak mümkün değil. Evde kolayca yapabileceğiniz kakaolu kek toplarını önceden yapıp buzdolabında saklayabilir, tatlı ihtiyacınızı gidermek için atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

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Burcu Eminoğlu
Burcu Eminoğlu
burcueminoglu@gmail.com
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