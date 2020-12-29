Hürriyet Lezizz yazarı Burcu Eminoğlu'dan pratik yılbaşı atıştırmalıkları

Pratik tavuk salatalı dürüm tarifi Dürüm kültürümüzün en sevilen sokak lezzetlerinden. Genelde dürüm denince akla kebap ya da şiş gibi iç malzemeleri geliyor ama evde de kolay ve lezzetli dürümler yapıp sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar olarak tüketebilirsiniz. Bu da böyle pratik bir dürüm: İçinde tavuk salatası bulunuyor. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...