'Hoştur Gastronomi' Erzurum'un benzersiz lezzetlerine hayran kaldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in davetlisi olarak Erzurum’a gelen ve aralarında gazeteci, televizyon programcısı ile yayıncılarının da bulunduğu ekip, restoranlarda cağ kebabının yanı sıra kadayıf dolması, lor ve şalgam dolması, tatar böreği gibi birçok yöresel ürünü tatma fırsatı buldu.