Hobi olarak başladı, patentli marka sahibi oldu

Önceki yıllarda halk eğitim merkezinde el sanatları ve giyim kurslarında eğitmenlik yaptığını belirten Ayşe Yılmaz, “Butik çikolata kurslarına giderken aklımda böyle bir fikir yoktu, yalnızca hobi olarak yapıyordum. Ancak bölgede butik çikolata üretimi yapan bir tesisin olmadığını fark ettikten sonra bu iş üzerine yoğunlaşmayı düşündüm. 2020 yılı Şubat ayında kendime ait olan Amazon Hanımeli Butik Çikolata üretim tesisimi kurdum. Daha sonra bunu markalaştırmayı düşündüm ve patentimizi aldık” ifadelerini kullandı.