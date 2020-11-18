Hiçbir kimyasal kullanılmadan yapılıyor, lezzetini odun külünden alıyor

Yalburç külde zeytini çocukluğunda büyüklerinden öğrendiğini belirterek, ”Ben hatırlarım küçükken bütün zeytinlerimizi böyle yapardık ama şu anda bu kadar yaygın değil. Antakya'dan, vergi dairelerinden, şehir dışından siparişlerim var ama kül zeytini zahmetli olduğu için çok yapamıyorum. Müşterilerime 5 yada 2 kilo üzerinden yapıyorum. O da müşterilerim çok zor durumda kalırlarsa. İnsanlar kül zeytini doğal diye kül zeytinini daha çok tercih ediyor. Mesela diğer zeytinler köstükle yapılıyor bu ise kül ile yapılıyor. Tabii kül zeytininin de tadı çok güzel oluyor” diye konuştu.