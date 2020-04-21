Heyecanla toplanıyor, kilosu 150 liradan satılıyor

Şifa kaynağı olarak bilinen kuzugöbeği mantarı az bulunması dolayısıyla kilosu 150 liraya kadar satılıyor. Katran, ardıç, sedir ve çam ormanlarında daha sık rastlanan mantarların ormanda aranması ve bulunması da ayrı bir heyecan ve mutluluğa sahne oluyor.