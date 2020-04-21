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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 10:43,

Heyecanla toplanıyor, kilosu 150 liradan satılıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerindeki ormanlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak bilinen mantarlar, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

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Mersin’in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerindeki ormanlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak bilinen mantarlar, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

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Şifa kaynağı olarak bilinen kuzugöbeği mantarı az bulunması dolayısıyla kilosu 150 liraya kadar satılıyor. Katran, ardıç, sedir ve çam ormanlarında daha sık rastlanan mantarların ormanda aranması ve bulunması da ayrı bir heyecan ve mutluluğa sahne oluyor.

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Torosların eteğinde yer alan Tozlu Mahallesinde kuzugöbeği mantarı toplayan Veli Coşkun, "Kuzugöbeği yılın belirli zamanlarında çıkıyor. Doğada doğal olarak çıkıyor. Gübre ya da kimyasal görmüyor. Yılın bu mevsimi dağlık bölgelerde, katran ağaçlarının, ardıç ağaçlarının dibinde bulunuyor" dedi.

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Kuzugöbeğinin şifalı bir mantar türü olduğunu anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

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"Doğal olduğu için hücreleri yeniliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gözlere iyi geliyor. Kalp damar probleminde hücreleri yenilediği için daha iyi bir ritm sağladığı söyleniyor. Fiyatı 80 ila 150 lira arasında satılıyor. Ekilenleri tavsiye etmiyorlar, doğadan toplamak gerekiyor. Doğadan olduğu için nefis, leziz bir tadı var. Herkese tavsiye ederiz."

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Peki kuzugöbeği mantarı nasıl pişirilir? İşte tarifi...

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