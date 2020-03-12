Herkesi ilgilendiriyor: Sahte çay nasıl anlaşılır? Türkiye şampiyonu tek tek anlattı

“İlk etapta kuru çay görüntüsünden içerisinde boya maddesi olup olmadığını anlamak çok zor, hatta imkansıza yakın diyebiliriz. Bunu sadece soğuk su denemesiyle ve ya demleyerek tadıyla, rengiyle anlayabiliriz. Son zamlardan sonra bütün çayların fiyatı yükseldi. Piyasada fiyatı çok düşük bir çay olacaksa bunda muhakkak bir şey vardır, dikkat edelim.”