Her yaştan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel lezzetler
"Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan" diye giden o marşı hepimiz biliriz. Atamız'ın Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu en büyük bayramda, içimize dolan sonsuz neşeyi birkaç katına çıkaracak nefis tarifler hazırladık. Anne babaların çocuklarıyla birlikte mutfağa girip hep birlikte yapabilecekleri, görüntüsü de lezzeti kadar keyifli bu tariflerle bayramınız bayram olacak. Kutlu olsun!
Zürafa desenli rulo pasta tarifi
Deseniyle dikkatleri üzerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi hemen aşağıda…
Lolipop kek tarifi
Hazırladığınız nefis kekleri daha şık bir sunumla servis etmek istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se çok doğru bir yere geldiniz. Bu nefis lolipop kekleri dilediğiniz gibi süsleyip her ortamda göğsünüzü gere gere ikram edebilirsiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği lolipop kekin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Çikolata kaplı sandviç kek tarifi
Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Çikolata kaplı sandviç kek... Büyüklerin de çocuklar kadar sevdiği çikolata kaplı sandviç kek, evde kolayca yapılabilir. Tek ihtiyacınız olan her evde bulunan kek malzemeleri. Dilerseniz kremasına farklı malzemeler ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilirsiniz de... Marketten aldığınız çikolata kaplı sandviç kekleri aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Tırtıl kurabiye tarifi
Kurabiyeler çay saatlerini, kahve molalarının vazgeçilmez lezzetleri. Kurabiye yaparken lezzet kadar görünüm ve sunuma da önem verenlerdenseniz, tırtıl kurabiyeyi çok beğeneceksiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği tırtıl kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…
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Çikolatalı cookie tarifi
Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…
Gökkuşağı pasta tarifi
Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?
Şeker hamurlu kurabiye tarifi
Şeker hamurlu kurabiyeler son dönemde doğum günü, düğün gibi özel günlerde yapılan kutlamaların favorisi. Peki genelde pastane vitrinlerinde karşımıza çıkan bu kurabiyeleri evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte biraz da yaratıcılık katarak yapabileceğiniz renk renk şeker hamurlu kurabiyelerin tarifi…
Mozaik pasta tarifi
Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi
Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.
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İzmir bombası tarifi
Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…
Kardan adam cupcake tarifi
Cupcake hayatımıza girdi gireli aklımız başımızda değil. Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var. Üstelik görüntüsüyle de çocuk büyük herkesin bayılacağı kadar sevimli. Kardan adam cupcake yılbaşı gibi özel günlerde sofranızda mutlaka bulunmalı.
Fındıklı kurabiye tarifi
Tatlı bir sohbette ağzınızı tatlandırmak, enerjinizi yükseltmek için yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var! Fındıklı kurabiye... Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu leziz mi leziz kurabiyenin yanında mis gibi bir bardak çay da harika gider. İşte fındıklı kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi
Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.
Mantar kurabiye tarifi
Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyenin tarifini mi aramıştınız? O halde sizi Lezizz'e alalım. Kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeleri çay saatlerinde misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...
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