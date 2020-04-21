MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriHer yaştan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel lezzetler
GeriLezizz Menüler Her yaştan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel lezzetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 14:49,

Her yaştan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel lezzetler

"Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan" diye giden o marşı hepimiz biliriz. Atamız'ın Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu en büyük bayramda, içimize dolan sonsuz neşeyi birkaç katına çıkaracak nefis tarifler hazırladık. Anne babaların çocuklarıyla birlikte mutfağa girip hep birlikte yapabilecekleri, görüntüsü de lezzeti kadar keyifli bu tariflerle bayramınız bayram olacak. Kutlu olsun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Zürafa desenli rulo pasta tarifi

Zürafa desenli rulo pasta tarifi

Deseniyle dikkatleri üzerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Lolipop kek tarifi

Lolipop kek tarifi

Hazırladığınız nefis kekleri daha şık bir sunumla servis etmek istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se çok doğru bir yere geldiniz. Bu nefis lolipop kekleri dilediğiniz gibi süsleyip her ortamda göğsünüzü gere gere ikram edebilirsiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği lolipop kekin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Çikolata kaplı sandviç kek tarifi

Çikolata kaplı sandviç kek tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Çikolata kaplı sandviç kek... Büyüklerin de çocuklar kadar sevdiği çikolata kaplı sandviç kek, evde kolayca yapılabilir. Tek ihtiyacınız olan her evde bulunan kek malzemeleri. Dilerseniz kremasına farklı malzemeler ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilirsiniz de... Marketten aldığınız çikolata kaplı sandviç kekleri aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Tırtıl kurabiye tarifi

Tırtıl kurabiye tarifi

Kurabiyeler çay saatlerini, kahve molalarının vazgeçilmez lezzetleri. Kurabiye yaparken lezzet kadar görünüm ve sunuma da önem verenlerdenseniz, tırtıl kurabiyeyi çok beğeneceksiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği tırtıl kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5
6Çikolatalı cookie tarifi

Çikolatalı cookie tarifi

Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Gökkuşağı pasta tarifi

Gökkuşağı pasta tarifi

Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Şeker hamurlu kurabiye tarifi

Şeker hamurlu kurabiye tarifi

Şeker hamurlu kurabiyeler son dönemde doğum günü, düğün gibi özel günlerde yapılan kutlamaların favorisi. Peki genelde pastane vitrinlerinde karşımıza çıkan bu kurabiyeleri evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte biraz da yaratıcılık katarak yapabileceğiniz renk renk şeker hamurlu kurabiyelerin tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Mozaik pasta tarifi

Mozaik pasta tarifi

Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Zebra muhallebi tarifi

Zebra muhallebi tarifi

Daha önce yediğiniz bütün muhallebileri unutturacak bir tarif, zebra muhallebi. Çikolatalı ve vanilyalı muhallebi çeşitlerini bir araya getiren ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen zebra muhallebi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi

Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi

Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12
13İzmir bombası tarifi

İzmir bombası tarifi

Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
14Kardan adam cupcake tarifi

Kardan adam cupcake tarifi

Cupcake hayatımıza girdi gireli aklımız başımızda değil. Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var. Üstelik görüntüsüyle de çocuk büyük herkesin bayılacağı kadar sevimli. Kardan adam cupcake yılbaşı gibi özel günlerde sofranızda mutlaka bulunmalı.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
15Fındıklı kurabiye tarifi

Fındıklı kurabiye tarifi

Tatlı bir sohbette ağzınızı tatlandırmak, enerjinizi yükseltmek için yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var! Fındıklı kurabiye... Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu leziz mi leziz kurabiyenin yanında mis gibi bir bardak çay da harika gider. İşte fındıklı kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
16Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi

Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi

Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
17Mantar kurabiye tarifi

Mantar kurabiye tarifi

Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyenin tarifini mi aramıştınız? O halde sizi Lezizz'e alalım. Kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeleri çay saatlerinde misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
18
19Sandviç kek tarifi

Sandviç kek tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Sandviç kek... Çocukların yanı sıra büyüklerin de zevkle yiyebileceği bu güzel kremalı keki hazırlamak oldukça pratik. Kekini yapın, dilimleyin ve arasında kremayı koyun. İşte bu kadar... Eğer isterseniz damla çikolata ve meyve ile de tadına tat katabilirsiniz. Hazırlarını aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
20Boncuklu kurabiye tarifi

Boncuklu kurabiye tarifi

Bu kurabiyeleri yaparken ayrı, tadına bakarken ayrı eğleneceksiniz. Günün her anında yemeye doyamayacaksınız. Enfes boncuklu kurabiyeleri siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
21Portakallı kek tarifi

Portakallı kek tarifi

İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
22Çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiye sevimli görüntüsü ve lezzetiyle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Üstelik önceden yapıp yeme zamanı gelince kısa sürede pişirip yemeye de çok uygun. Maksimum lezzet için dikkat etmeniz gereken püf noktaları 2 bardaktan fazla un kullanmamak ve kurabiye hamurunuzu buzdolabında mümkün olduğu müddetçe bekletmek. Afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
23

Frambuazlı cheesecake, muhteşem renginin yanı sıra tadıyla da şahane bir tatlı. Hazırlaması biraz zahmetli olsa da bir kez tadınca çok beğeneceksiniz. Yiyenin bir dilim daha isteyeceği frambuazlı cheesecake çay sohbetlerinize lezzet ve renk katacak. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
24
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi