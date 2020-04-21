Her yaştan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel lezzetler

Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.