Çok severek yiyorsunuz ama bu hilelere dikkat! 'Özellikle İstanbul'da...'

Birçok yerde kalitesiz ve sağlıksız çiğ köftenin piyasaya sürüldüğünü kaydeden Önder, "Diğer çiğ köftelerde bulguru akşamdan ıslatıyorlar sabah da baharatını sosunu karıştırıyorlar, sarımsağını karıştırıyorlar. Çorba gibi oluyor, onu vakumluyorlar, vakumladıkları zaman 2 gün bekliyorlar, 2 günden sonra çiğ köfteyi piyasaya sürüyorlar. Çiğ köfteyi yediğin zaman damağa yapışıyor, bu yalancı çiğ köfte. Ben 1982’den bu yana restorancıyım, 1998’den beri çiğ köfteciyim. Çiğ köfteyi ilk para ile satan sektöre döken ustalardan biriyim, çiğ köfteyi benim gibi bu şekilde sergileyip satan yok. Ben çiğ köftecilik yapıyorum en az yanında 40- 50 çeşit turşu var, bunları yanında satış yapıyorum" diye konuştu.