Severek yiyorsunuz...Meyveler hakkında gerçekleri duyunca şaşıracaksınız
Ülkemizde ve dünyada sayamayacağımız kadar fazla ve lezzetli meyveler yetişiyor. Hepsinin tadına bakmak neredeyse imkansız. Yazın şifa için, kışın serinlemek için sık sık tükettiğiniz meyveler hakkında bazı şaşırtıcı gerçekleri sizinle paylaşacağız. Sevdiğiniz meyvelerle tabağınızı hazırlayıp, keyifle okuyacağınız ilginç bilgiler...
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Her çeşidini severek yediğiniz meyveler ile ilgili öyle ilginç bilgiler var ki, çok şaşıracaksınız...
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Kulaklarınızdan dumanlar fışkırmasını sağlayacak acıları hiç etkilenmeden yemek ister misiniz? Mucize meyve ile mümkün. Synsepalum dulcificum, olarak da bilinen bu meyve, eğer tüketilirse ekşi yiyecekleri tatlandırır. Etkiis yaklaşık 1 saat süren bu meyve peyniri reçel, sirkeyi şerbet gibi içmenizi sağlıyor.
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“Meyve Salatası Ağacı” adı verilen birden fazla meyve türü olan bir ağaç var. Uzmanlar, aynı aile içinde meyvelerin aşılanması yoluyla meyve salatası ağaçları oluşturur. 1990'ların başında James ve Kerry West tarafından oluşturulan bir fikirdi. İlk meyve salatası ağaçları Avustralya'da başarıyla büyütüldü. Zaman içinde insanlar ağaçları dünyanın başka yerlerine sevk etmişler.
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Çok tartışılan konulardan biri de domatesin meyve mi sebze mi olduğudur. Kullanılış biçimiyle tamamen sebze özelliği taşısa da domates botanikçiler tarafından meyve olarak kabul edilir. Aslında, 1893 yılında, Yüksek Mahkeme, botanik olarak bir meyve olmasına rağmen, domatesin bir sebze olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu konuda henüz bir sonuç yok.
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Avokado yemek, zekayı geliştirmeye ve beyni çalıştırmaya yardımcı olmaktadır. Bu önemli meyve, diğer meyve ve sebzelere göre daha fazla yağ içerir. Ayrıca meyveleri hasat olumuna eriştikten sonra uzun süre ağaçta kalabilir. Ağaç, meyvenin olgunlaşmasını engelleyen bir enzim salgılar ve yalnızca toplandığında yumuşamaya başlar.
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Çileklerin üzerindeki “tohumlar” bitkinin gerçek meyvesidir. Onlar aslında tohum değildir. Çileğin yediğimiz etli kırmızı kısmı bir haznedir, kökün tıkanmış bir parçasıdır. Çileğin üzerindeki pürüzlü noktalara aken denir ve aslında çileğin gerçek meyveleridir. Her küçük kuru meyve aslında daha da küçük tohuma sahiptir. Her çilekte yaklaşık 200 aken vardır.
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Ananas aslında tek bir meyve değildir. Meyvesi merkezi bir çekirdeğe sahiptir. Meyveler bu merkezi çekirdeği çevreler ve bir ananas birden fazla meyve içerir. Bu mucizevi meyvenin bilinen tam 37 çeşidi vardır.
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Sivrisinek beslenmek için proteine ihtiyaç duyar. Genellikle meyve suyu veya nektar içerler. Sivrisineğin erkeği ve dişisi bu şekilde beslenme sağlar. Sadece dişi sinek canlıların kanına, hamile olduğunda ihtiyaç duyar.
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Dünyadaki en büyük kaju ağacı yaklaşık 80.000 metrekarelik bir alanı kaplar ve her yıl 60.000'den fazla meyve üretir.
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Portakal Avrupa’da popülerleşmeden önce turuncu renk için İngilizce kelime “geoluhread” veya “yellow-red” sözcüğü kullanılırdı. Portakalın tanınmasıyla birlikte “orange” sözcüğü kullanılmıştır.
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Bir elma tohumu ekersen, ortaya çıkan ağaç aynı tür elma üretmez. Hatta yiyebileceğiniz lezzette bir elma bile yetişmeyebilir. Bir elmanın ektiğiniz ağaç ile aynı olmasını istiyorsanız, bir dal dikmeniz gerekir.
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Dünya genelinde kadar çok elma var ki, her gün yeni bir tane yerseniz, hepsini denemek yıllarınızı alacaktır. Siz en iyisi şimdiden lezzetli elmaları denemeye başlayın...
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İnternet bir çilekle aynı ağırlığa sahiptir: Herhangi bir anda interneti oluşturan hareket halindeki tüm elektronların ağırlığı 50 grama eşittir.
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Lateks ile bazı meyveler arasında yapısal benzerlik bulunmaktadır. Bu nedenle lateks alerjisi olan kişilerin kivi ve mangoya da alerjisi olabilir.
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Siyah frenk üzümünün ABD’de 20. yüzyılın başlarında yasaklandı. Çünkü bir mantar bakterisini taşıdığı için tarıma ve diğer çevreye zararı olduğu biliniyordu. Bu sebeple bugün ABD’de daha az popüler durumda. Frenk üzümünün tadı ve nasıl bir meyve olduğu ABD'de pek fazla bilinmemektedir.
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Bazı meyveler insanlar için sağlıklı olmasına karşın köpekler için toksiktir. Üzüm ve kuru üzüm köpeklerde böbrek yetmezliğine neden olabilir ve diğer evcil hayvanlar için de ölümcül olabilir.
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Greyfurt suyuyla beraber alınan ilaçlar ölüme neden olabilir. Olumsuz etkiler yaratan ilaçlar arasında tansiyon, kanser ilaçları, kolesterol düşürücü statinler ve organ naklinden sonra bağışıklık sistemini bastırmak için kullanılan ilaçlar yer alıyor. Greyfurtun içindeki furanokumarin adlı kimyasal madde ilaçları çözen enzimleri öldürüyor. Bu da ilacın vücudun kaldıramayacağı kadar büyük kısmının sindirim sisteminden çıkması anlamına geliyor.
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Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adalarında yetişen Coco de mer meyvesinin çekirdeği tam 30 cm genişliğinde ve 18 kg ağırlığında! Çin'de bitkisel ilaç ve yemeklerde lezzet arttırıcı olarak kullanılan Coco de mer meyvesini yetiştirmek oldukça zor.
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Yapılan bir çalışma insan ve muz DNA’sının yüzde 41 oranında birbirine benzediğini ortaya çıkardı. 2013 yılında gerçekleştirilen çalışma, Ulusal İnsan Genomu Enstitüsü’nde yapıldı.
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Bazı çalışmalar doğrultusunda, yaban mersininde bulunan bileşenlerin görme fonksiyonunu geliştirdiği ve özellikle de gece görüşünü arttırdığı belirlendi.