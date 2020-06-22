Bitince çöpe atmayın, üstünü kesin ve... Hiç aklınıza gelmeyecek bir işe yarıyor
Hepimizin mutfaklarında birçoğu gerekli bazısı da bir kez kullanıldıktan sonra kenara atılan çok sayıda alet edevat bulunuyor. Bu gereksiz eşyaları azaltmanın en kolay yolu ise hiç satın almamak elbette. "Ama ya lazım olursa?" diye düşünmekte haklısınız ama o işin de kolayı var. Hiç aklınıza gelmeyecek başka gündelik eşyaları mutfağınızda kullanmak. Birkaç örneği biz aşağıda sizin için sıraladık. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış...
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1
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Hepimizin mutfaklarında birçoğu gerekli bazısı da bir kez kullanıldıktan sonra kenara atılan çok sayıda alet edevat bulunuyor. Bu gereksiz eşyaları azaltmanın en kolay yolu ise hiç satın almamak elbette.
2
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"Ama ya lazım olursa?" diye düşünmekte haklısınız ama o işin de kolayı var. Hiç aklınıza gelmeyecek başka gündelik eşyaları mutfağınızda kullanmak.
3
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Birkaç örneği biz aşağıda sizin için sıraladık. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış...
4
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Alüminyum folyoyu tencerelerinizi ve tavalarınızı ovalamak için kullanabilirsiniz. Bir parça folyo koparıp elinizde buruşturduktan sonra (teflonlar hariç) mutfak kaplarınızı kolayca ovalayıp temizleyebilirsiniz.
5
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Tencere ovalamak demişken... Limon, patates, soğan gibi ürünlerin içinde satıldığı fileleri de sakın çöpe atmayın. İçlerine bir parça sünger yerleştirip ağızlarını bağladığınızda, bu fileleri tencerelerinizi ovalamak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
6
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Efervesan yani suda eriyen tabletleri kahve makinenizi derinlemesine temizlemek için kullanabilirsiniz. Makinenin haznesine 4 tablet yerleştirin ve üzerine su doldurun. 15 dakika köpürmesini bekledikten sonra makineyi her zamanki gibi çalıştırın. Tabletin içindeki karbonat ve sitrik asit çok etkili bir temizleyici görevi görür. Bu suyu boşaltıp makinede yeniden kahve yapmadan önce varsa kalıntıları temizlemek için makineyi bir kez de sadece suyla çalıştırın. Hepsi bu kadar.
7
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Metal kutularda satılan kahvelerin kapaklarını işiniz bitince atmak yerine buzdolabına ya da tezgaha sızabilecek zeytinyağı, salata sosu, nar ekşisi gibi şişelerin altına yerleştirin. Böylece bir süre sonra yapış yapış olan o şişe izlerinden kolayca kurtulmuş olursunuz.
8
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Karbonattan haşlanmış yumurtaları daha kolay soymanıza destek olacak bir yardımcı olarak faydalanabilirsiniz. Bir dahakine yumurta haşladığınızda suya bir parça da karbonat ekleyin. Göreceksiniz ne yarım yamalak soyulan kabuklarla uğraşacaksınız ne de kabuğa yapışıp kalan yumurta parçalarıyla.
9
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Son dönemde piyasada açılan cips paketlerinin ağzını tutturmak için tasarlanmış mandallar bulunuyor. Bu mandalı alıp mutfağınızda kalabalık yaratmak yerine doğrudan klipsli bir pantolon ya da etek askısıyla da işinizi görebilirsiniz. Askının uçlarını kırıp klipsleri çıkarmanız yeterli. Askı da yoksa evinizde normal çamaşır mandalı bile işinizi görecektir. Tabii temiz olmasına dikkat...
10
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Yemek yaparken en sinir bozucu şeylerden biri kaşığın tencerenin içine kaçmasıdır. Bunu önlemek için paket lastiklerinden yararlanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kaşığın sapına lastiği dolayıp bir bariyer oluşturmak. Bu bariyer kaşığın tencerenin içine kaymasını önleyecek.
11
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Çileklerin yapraklarını hassasiyetle ayıklamak isteyenler için yaprak koparma aparatları mevcut ama 40 yılda bir ihtiyaç duyacağınız bu ürün yerine pipet de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken pipeti çileğin alt tarafına saplayıp en üstten çıkarmak. Bunu tam ortadan yaptığınızda çileğin yapraklarının da kolayca çıktığını göreceksiniz.
12
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Taze zencefili soymak için en kolay yol bir tatlı kaşığından faydalanmak. Kaşığın kenarını biraz bastırarak zencefile sürttüğünüz anda kağıt inceliğindeki kabuğun kolayca soyulduğunu görebilirsiniz. Üstelik elinizi kesme riskiniz de yok. Öte yandan kabukları bıçakla soymaya çalıştığınızda bu kadar ince soyulmadığını ve zencefilin bir kısmının da ziyan olduğunu belirtelim.
13
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Pastalar, yumuşak peynirleri, yumuşak ekmekleri ve tereyağını kesip dilimleme konusunda bıçaktan çok daha etkili bir ürün var evinizde: Diş ipi. Temiz ve mümkünse kokusuz (bazıları nane aromalı olabiliyor) bir diş ipini kesmek istediğiniz ürünün etrafına sarıp iki ucundan çektiğinizde kolayca kestiğini göreceksiniz.
14
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Evde huniniz yoksa plastik su şişelerinden faydalanabilirsiniz. Şişenin üçte ikisini kesin, kapağını çıkarın ve huniniz hazır. Böylece özellikle koyu kıvamlı sıvıları ve hatta mercimek pirinç gibi ufak tanecikli ürünleri kaplara kolayca aktarabilirsiniz.
15
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Tariflerde genellikle bir şeyleri süzmek için ince delikli süzgeçler ve tülbent önerilir. Ancak bunların yerine kahve makineniz için aldığınız filtreleri de kullanabilirsiniz. Özellikle yağ süzme konusunda kahve filtreleri birebirdir.
16
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Makasınızı maydanoz, nane, taze soğan gibi yeşilliklerin yapraklarını dallarından koparıp salataya katmak için kullanmak da çok iyi bir fikir. Makasları ayrıca özellikle turta gibi üzeri kapalı hamurlarda hava deliği açmak için de kullanmak mümkün. Tabii bu makasın mutfakta kullanılmadan önce iyice temizlenmiş olması gerektiğini söylememize gerek yok.
17
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Ağaç törpüsünü limon ve portakal gibi narenciyenin kabuklarını rendelemek için de kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Törpünün yüzeyindeki pütürler kabuk rendelemek için ideal büyüklükte. Tabii törpünün yine temiz olması gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.
18
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Temiz bir ayakkabı çekeceğini mutfakta da kullanabilirsiniz. Peki ama ne için? Mısır tanelerini koçanından ayırmak için elbette. Hiç aklınıza gelmemişti değil mi...
19
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Mısır ayıklarken kullanabileceğiniz bir diğer mutfak eşyası da kek kalıbı. Bunun için kalıbın ortasındaki boşluğa mısır koçanını oturtun. Bıçakla yukarıdan aşağı kesin. Taneler kalıbın içinde toplanacak hem ortalık dağılmayacak hem de siz kolayca tane mısır elde edebileceksiniz.
20
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Ayakkabı çekeceğinin bir diğer kullanım alanı ise cupcake, muffin gibi ufak boyutlu hamur işlerini kalıptan çıkarmaya yarayacak bir spatula görevi görmesi. Muffin tepsisindeki yuvarlağa çekeceğin ucunu sokup hafifçe kaldırmanız yeterli.
21
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Çelik evyeler çok kullanışlı ancak suyun kireci ve deterjan artıkları nedeniyle parlaklıklarını kısa sürede kaybediyorlar. Evyeyi parlatmak için kimyasal dolu deterjanlar yerine un kullanın. Evyeyi yıkayıp kurulayın, her yerine un serpin ve fırçalayın. Ne kadar parlak olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.
22
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Elde yıkadığınız bulaşıkları, kurutmak için ayrı bir bulaşık sepeti kullanmak yerine bulaşık makinenizin boş raflarından birine yerleştirin. Böylece hem tezgahın üzerinde ayrı bir bulaşık sepeti bulundurmaktan kurtulursunuz hem de makinenin sepeti oldukça geniş olduğundan tabakları üst üste yığmanıza gerek kalmaz.
23
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Kahveyle çizilen ve çatlayan ahşaplarınızı tamir edebilir, hatta mobilyalarınızın renklerini değiştirebilirsiniz. Çatlaklar için 2-3 yemek kaşığı kahveyi biraz suyla karıştırıp macun kıvamına getirip çatlağın üzerine plastik bir bıçakla sürün. Kenarlarını ıslak bezle silip kurumasını bekledikten sonra üzerini vernikleyin. Renk değiştirmek için ise 2 gün beklemiş koyu kahveyi fırçayla ahşaba sürmeniz yeterli.
24
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Kahvenin bir diğer kullanım alanı da evinizi istenmeyen küçük canlılara karşı savunabilmesi. Özellikle mutfağınızı karıncalar bastıysa ve onlardan kimyasal kullanmadan kurtulmak isterseniz, karıncaların çıktığı yere biraz kahve telvesi serpebilirsiniz. Kahveden nefret eden karıncalar ortadan kaybolacak.
25
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Mutfaktaki küçük tahıl ve bakliyat böceklerinden kurtulmak için de tane karabiber ve defne yaprağından yardım alabilirsiniz. Kavanozların içine defne yaprakları, raf aralarına ise küçük paketler halinde tane karabiber koyarsanız böcekleri kolayca savuşturabilirsiniz.
26
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Dışarıdan yemek sipariş ettiğinizde gelen çubukları çöpe atmak yerine ekstra raf olarak kullanın. Bir kasenin üzerine iki adet çubuk yerleştirip onun üzerine bir tabak daha koyabilirsiniz. Aynı şey çay tepsisi gibi ince tepsilerle ya da boş bir plastik su bidonuyla da yapabilir. 5 ya da 10 litrelik bidonu 3 parmak kalınlığında yuvarlaklar halinde kesip tabakların aralarına koyarak üst üste birkaç kat yerleştirebilirsiniz.
27
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Tahta kaşığınızı kızartma yaparken mutfak termometresi yerine kullanabilirsiniz. Kızartma yağınız doğru sıcaklığa geldiğinde tahta kaşığın etrafında baloncuklar oluşmaya başlar. Kızartacağınız malzemeyi tavaya bu aşamada attığınızda yağ çekmeden çıtır çıtır olur.
28
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Servis kaşığı, kepçe gibi aletler, çekmecelerde çok yer kaplıyorsa hepsini bir saksıya doldurup tezgahın üzerine de yerleştirebilirsiniz. Hatta dilerseniz saksıları farklı renklere boyayıp dekoratif bir görüntü oluşturmak da elinizde. O kısmı sizin zevkinize bırakıyoruz.