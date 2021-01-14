Her evde bulunmalı! Rendeleyip yoğurtla karıştırarak yerseniz...

Balkabağına en çok ne yakışır? Tabii ki tarçın, zencefil ve diğer iç ısıtan baharatlar. Bunları bir araya getiren enfes balkabaklı latte de kahvecilerde sık sık karşımıza çıkan bir lezzet. Sizin için bu içeceği evde yapmanın tarifini araştırdık.