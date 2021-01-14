Her evde bulunmalı! Rendeleyip yoğurtla karıştırarak yerseniz...
Lezzetli yemekler yapmanın anahtarı, iyi stoklanmış muazzam bir baharat rafıdır. Bunun yanında, elbette hangi baharatın nerelerde kullanılabileceğini de bilmek gerekir. Herhangi bir baharat, yerinde kullanıldığında, tariflerinizi beklenenden çok daha iyi noktalara ulaştırabilir. Mutfakların olmazsa olmazı baharatları ve onlarla ilgili önemli tüyoları sizin için derledik.
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Lezzetli yemekler yapmanın anahtarı, iyi stoklanmış muazzam bir baharat rafıdır. Bunun yanında, elbette hangi baharatın nerelerde kullanılabileceğini de bilmek gerekir.
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Herhangi bir baharat, yerinde kullanıldığında, tariflerinizi beklenenden çok daha iyi noktalara ulaştırabilir. Mutfakların olmazsa olmazı baharatları ve onlarla ilgili önemli tüyoları sizin için derledik.
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Frenk kimyonu
Frenk kimyonu tohumlarında hafif bir anason tadı vardır. Bu tohumları öğüterek, et yemeklerinde veya patates salatasında kullanmayı deneyin. Normalden farklı olarak ev yapımı bisküvilerde ve ekmeklerde hamura bir yemek kaşığı Frenk kimyonu ekleyerek yeni bir tat elde edebilirsiniz.
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Sıradan et kavurma tariflerinden sıkılanlar için Orta Doğu’nun en sevilen mezelerinden humus ve et kavurmayı bir araya getirdik. Baharatlarla harmanlanan et, nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklenerek yapılan humus yatağında sunuma hazırlanıyor. İşte humuslu et kavurma tarifi
Bu keskin baharatın kapsüllerini bütün halde ezip, pilav ve sütlaç gibi pirinçli tariflerde kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir tutam öğütülmüş kakule tohumu, ev yapımı meyve sularına egzotik bir dokunuş katar.
Zengin bir C vitamini deposu olan kırmızı pul biber, domates sosu veya salça ile karıştırıldığında, mantı başta olmak üzere hemen hemen her yemeğe yakışan özelliktedir.
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Tarçın
Hazırladığınız meyve kompostolarına bir tutam toz tarçın ekleyin veya soğuk havalarda içinizi ısıtan yatıştırıcı bir içecek elde etmek için bir adet çubuk tarçın üzerine sıcak su dökün ve biraz balla tatlandırın.
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Balkabağına en çok ne yakışır? Tabii ki tarçın, zencefil ve diğer iç ısıtan baharatlar. Bunları bir araya getiren enfes balkabaklı latte de kahvecilerde sık sık karşımıza çıkan bir lezzet. Sizin için bu içeceği evde yapmanın tarifini araştırdık.
Hem tatlı hem de tuzlu yemeklere keskin bir tat vermenin yanı sıra, karanfil antiseptik ve ağrı kesici özellikleriyle sıkça kullanılır. Örneğin diş ağrısı çekiyorsanız, karanfil çiğnemek veya hassas bölgeye birkaç damla karanfil yağı sürmek, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur.
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Kişniş
Kişniş tohumlarının tatlı, hafif meyveli bir tadı vardır. Et yemeklerine, güveçlere veya domates sosuna bir tutam öğütülmüş kişniş tohumu ekleyin.
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Veya bisküvi ve kek karışımlarına bir miktar kişniş serperek harikalar yaratabilirsiniz.
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Rezene
Akdeniz mutfağında oldukça popüler olan rezene, güçlü bir meyan kökü aromasına sahiptir. Bir tutam öğütülmüş rezene tohumu, balık yemeklerinde ve güveçlerde lezzetli, belirgin bir fark yaratır.
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Zencefil
Alternatif tıpta da kullanılan zencefil, kışın hastalıklardan korunmanın en güvenli yollarından biri. İnce dilimlenmiş ya da rendelenmiş bir parça taze zencefil, kaynar suya eklendiğinde şifalı bir bitki çayına dönüşebilir.
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Çorbalar özellikle kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmezi. İçine soğan, sarımsak, zencefil gibi ürünler eklendiğinde sağlık değeri artan çorbalar özellikle sebzelerle yapıldığında tadına doyum olmuyor. Bugün sizin için nefis bir zencefilli bezelye çorbası tarifimiz var. Beğeneceğinizi düşünüyoruz. Afiyet olsun…
Tropikal bir meyve olan muskat cevizi topları, farklı aromasıyla peynir sosları, meyve kompostoları veya sütlaç için mükemmel bir seçenek olabilir.
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Mac and cheese aslında İngilizce makarna ve peynir anlamına geliyor. Özellikle Amerikalılar bu lezzete bayılıyor. Hatta marketlerde kutu içinde hazır mac and cheese’ler bile satılıyor. Sizin için tamamen ev yapımı, doğal ve lezzetli bir mac and cheese tarifi hazırladık. İçeriğindeki muskat sayesinde filmlerde gördüğünüzden daha güzel daha lezzetli olacağını garanti edebiliriz.
Paprikanın tadı ve acılığı, yapımında kullanılan öğütülmüş kırmızı biber karışımına ve menşe ülkesine göre değişir. Domates sosuna bir tutam toz biber ekleyebilir veya biraz mayonez ile karıştırarak yeni bir sos elde edebilirsiniz.
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Safran
Safran, mor çiçekli safran bitkisinin kurutulmuş halidir. 1 gram safran elde etmek için 1500 çiçek gerekir, bu da neden bu kadar pahalı olduğunu açıklıyor. Neyse ki, risotto, paella, kek ve bisküvi gibi çoğu yemeği tatlandırmak ve renklendirmek için bir tutam safran yeterli.
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İspanyol mutfağının dünyanın her yerinde bilinen yemeği paella’nın en sevilen çeşidi deniz mahsullü paella olsa gerek. Midye, kalamar, karides gibi malzemelerle lezzetlenen deniz mahsullü paella’yı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte herkesin çok beğeneceği nefis deniz mahsullü paella tarifimiz…
Çin mutfağında yaygın olarak kullanılan sıcak anason aroması, tatlı veya tuzlu tariflerde iyi bir sonuç verir.
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Ayrıca, tropikal meyve salatasında, pastaların üzerinde bütün bir yıldız anasonu kullanabilir veya kızartmayı düşündüğünüz sebzelerin üzerine bir tutam öğütülmüş yıldız anasonu serpebilirsiniz.
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Soğuk kahvelerin yerini kışın sıcak içecekler alıyor. Özellikle sütlü ve baharatlı içecekler hem besin değerleri hem de lezzetleriyle herkesin favorisi. Chai tea latte de bu içeceklerin başında geliyor. Birçok kahvecide karşımıza çıkan nefis chai tea latte’yi evde yapmak isterseniz işte doğal katkısız chai tea latte tarifimiz…
Zencefil ailesinin bu üyesi, köri tozunun önemli bir bileşenidir. Bir tutam öğütülmüş zerdeçal, çorbalara ve pirinç yemeklerine hafif baharatlı bir dokunuş ve zengin bir sarı renk katar.
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Baharatlarıyla adından söz ettiren Hint mutfağının sevilen yemeği tikka masalayı akşam yemeklerinizin yıldızı yapabilirsiniz. Yumuşacık tavuk ile lezzetli zerdeçallı sosun buluştuğu bu yemeği yiyenler bir tabak daha isteyecek. Mutfağa nefis kokular yayacak tikka masala nasıl yapılır? İşte cevabı…